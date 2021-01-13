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Какие теории заговора окружают международный аэропорт в Денвере?

Какие теории заговора окружают международный аэропорт в Денвере?

Интерьер терминала международного аэропорта Денвера, Денвер, штат Колорадо

В 1995 году в Денвере (США) на месте аэропорта Стэплтон был построен новый Денверский международный аэропорт International Denver Airport (DIA). Однако тот факт, что аэропорт строили на протяжении многих лет, привел к появлению огромного количества разнообразных теорий заговора. Устав от постоянных опровержений, руководство DIA решило повеселиться, сначала запустив собственную рекламную кампанию на основе популярных теорий заговора, а потом установив в аэропорту говорящую статую гаргульи, которая болтает с пассажирами и рассказывает о себе. Заговорщики, между тем, все никак не успокаиваются и интернет кишит историями о пришельцах, иллюминатах, секретных бункерах и рептилоидах. Рассказываем о самых популярных теориях заговора, которые окружают этот по-настоящему особенной аэропорт.


Денверский заговор

Построенный как замена аэропорта Стэплтон, недалеко от Денвера в 1995 году, DIA всегда слухами полнился. С самого его появления жители штата Колорадо высказывали предположения о секретных туннелях и ужасающих предвестниках гибели, «скрытых» в произведениях искусства вокруг Денверского транспортного узла. К сожалению, не помогает и то, что руководство аэропорта охотно подпитывают дикие идеи о бункерах иллюминатов и связях с инопланетянами в своих собственных рекламных кампаниях. «Наш генеральный директор Ким Дэй, действительно верит в некоторые теории заговора», – сообщил журналистам Хит Монтгомери, старший сотрудник по связям с общественностью DIA, в интервью газете Denver Post.

Несмотря на то, что в основном аэропорт высмеивает собственную эксцентричную (а иногда и зловещую) историю, в мире огромное количество людей, воспринимающих эти бредни всерьез. Но почему теории заговора вокруг аэропорта так трудно побороть? На самом деле это вряд ли имеет большое отношения к самому аэропорту. Согласно популярной среди современных психологов точке зрения, многие люди верят в теории заговора из-за собственного стремления к поиску смысла, уверенности, безопасности или для поддержания собственного образа себя.

Какие теории заговора окружают международный аэропорт в Денвере?

Строящийся международный аэропорт Денвера. фото: предоставлено международным аэропортом Денвера

В случае с аэропортом действительно возникало немало вопросов о его строительстве, в том числе и о том, почему строительство обошлось так дорого и длилось так долго. Вместо простых, скучных ответов некоторые люди находят утешение в потакании диким теориям – которые, несомненно, более увлекательны, чем любые другие объяснения.

Строительство DIA

Какие теории заговора окружают международный аэропорт в Денвере?

Вид на денверский аэропорт сверху

Существует много теорий о том, кто построил аэропорт Денвера. Одна из самых популярных заключается в том, что аэропорт был построен Новым мировым порядком, связанным с нацизмом (почти как «гидра» в фильмах про капитана Америку). Теория заходит так далеко, что ее последователи заявляют о том, что взлетно-посадочные полосы аэропорта специально были построены таким образом, чтобы сверху напоминать свастику. В реальности же, если внимательно посмотреть на фотографии взлетно-посадочных полос, свастика – последнее, что придет вам в голову (если вы, конечно, не ищите ее целенаправленно). Люди также сообщали о «странных» знаках на зданиях, которые, как полагают, также связаны с Новым мировым порядком.

Всадник апокалипсиса

Какие теории заговора окружают международный аэропорт в Денвере?

Знаменитый денверский синий мустанг.

Синий мустанг, также известный как Блюцифер, представляет собой почти 10-метровую скульптуру из стекловолокна художника Луиса Хименеса. На самом деле Хименес вдохновлялся скульптурой Местеньо из Университета Оклахомы, но зловещие события, связанные со скульптурой, годами подпитывали теории заговора. Например, светящиеся красные глаза мустанга часто связывают с четырьмя всадниками апокалипсиса, хотя художник хотел отразить «дикий» нрав американского народа. Не помогает ситуации о обстоятельства гибели самого скульптора, который скончался за два года до завершения работы – часть статуи обвалилась и повредила артерию на ноге. С тех пор люди придумывают всевозможные безумные теории о мустанге из стекловолокна.

Штаб-квартира иллюминатов

Какие теории заговора окружают международный аэропорт в Денвере?

«Только посмотрите какое замечательное место для наших собраний,» – сказали иллюминаты.

В дополнение к тому, что аэропорт якобы построили безумные нацисты, ходят слухи о многих немаркированных зданиях и подземных помещениях на территории аэропорта. Одна из главных причин, по которой эта теория заговора отличается особой популярностью, заключается в том, что стоимость аэропорта обошлась налогоплательщикам намного дороже, чем предполагалось первоначально. Заговорщики указывают на то, что деньги иллюминатов якобы были использовались для завершения строительства в обмен на возможность членов этого тайного общества свободно использовать застроенную территорию.


Бункеры и подземные туннели
Какие теории заговора окружают международный аэропорт в Денвере?

Произведения искусства в подземном железнодорожном туннеле Денверского аэропорта. фото: предоставлено международным аэропортом Денвера

Слухи вокруг апокалипсиса, вероятно, являются одной из самых популярных теорий заговора об аэропорте. Да, в аэропорту есть подземные туннели, в том числе поезд, который курсирует между вестибюлями и несуществующей автоматизированной багажной системой, сообщает испанская El Pais. Но истинная природа туннелей, как полагают, более зловещая. Заговорщики не исключают, что в туннелях находятся подземные бункеры (возможно, построенные рептилоидами или инопланетянами), которые будут служить безопасным местом для мировой элиты во время апокалипсиса.

13 январь 2021 /
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