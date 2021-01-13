Почему с возрастом люди начинают любить оливки и другие продукты со странным вкусом?

Многие люди с возрастом начинают любить оливки, но с чем это связано?

В детстве многие из нас терпеть не могли овощи, оливки и другие продукты со странным вкусом. Но с возрастом многие из этих них стали если и не самыми любимыми, но хотя бы приемлемыми продуктами. Это очень распространенное явление и у миллионов людей наверняка возникал вопрос — почему так происходит? Недавно раскрытием этой тайны занялась британская компания Butterkist, которая уже более 100 лет производит попкорн. Сотрудники фирмы объяснили причину возрастного изменения вкусов и составили список «взрослой еды», которую мы начинаем ценить примерно с 20-летнего возраста. Может показаться, что мы начинаем интересоваться разнообразной едой и становимся «гурманами» из-за развития вкусовых рецепторов, но это ошибочное предположение. Секрет действительно кроется во вкусовых рецепторах, но с возрастом они наоборот, теряют свою чувствительность.

Возрастные изменения во вкусе

О причине возрастного изменения вкуса было рассказано в издании Telegraph. Сообщается, что большинство детей рождается примерно с 30 000 вкусовых рецепторов во рту. Причем практически все дети обожают сладкое и эта любовь заложена в них самой природой. Дело в том, что грудное молоко богато сахарами и жирами, так что детям важно полюбить его для получения всех необходимых для развития питательных веществ.

Детям доступен больший спектр вкусов, чем взрослым

Благодаря обилию вкусовых рецепторов, дети могут с удовольствием есть даже пищу со слабо выраженным вкусом. К ним можно отнести пюре из различных овощей, кабачки на пару и так далее. Это не сладкая и не особо привлекательная для взрослых пища. Но дети способны ощутить всю прелесть этих лакомств. А вот острые блюда и продукты с пряными овощами дети не любят, а большинство взрослых — обожают. А все потому, что с возрастом вкусовые рецепторы становятся менее чувствительными и для получения удовольствия от еды, людям нужны блюда с очень выразительными вкусами.

Еда для взрослых

Исследователи из компании Butterkist провели опрос среди 1950 взрослых людей и составили список продуктов, которые начали им нравиться только после 20-летнего возраста. Список получился довольно длинным, но если сгруппировать пункты, получится следующее:

чеснок и лук начинают нравиться людям с 20-летнего возраста;

шпинат, перцы и баклажаны люди по-настоящему оценивают в 21 год;

пармезан и другие «элитные» сорта сыра приходятся по вкусу с 22-летнего возраста;

спаржа и авокадо становятся любимчиками с 23 лет;

устрицы входят в рацион людей примерно в 24 года.

Дальше вкусы людей становятся все изысканнее. Козий сыр, оливки, мидии, фасоль, корнишоны и прочие продукты, от которых многих детей так и воротит, начинают нравиться людям примерно с 25-летнего возраста. Можно считать, что в это время у людей наконец-то формируются предпочтения, которые сохраняются на протяжении всей жизни. Впрочем, никогда не поздно расширить список любимых блюд, изучая новые рецепты и кухни других народов. Ведь практически каждый народ гордится своей любовью «вкусно поесть» и у всех есть свои фирменные блюда.

Также опрос показал, что люди обычно пробуют новые для себя в кругу друзей. Так им легче отказаться от своих предрассудков и полюбить что-то новое. А с экзотическими блюдами многие люди знакомятся во время путешествий и это вполне логично. Но при этом исследователи отметили, что у каждого человека есть как минимум два нелюбимых продукта, которые они наотрез отказываются пробовать снова.

Но важно понимать, что поедать все что вздумается ни в коем случае нельзя. Однажды в Китае мужчина съел летучую мышь и все мы прекрасно знаем, к чему это привело. Оценить разные вкусы можно и без таких экстремальных выходок. В мире существует много различных диет и одной из самых лучших считается средиземноморская. Для нее характерно высокое содержание свежих плодов овощей, бобов и семян. Также в эту диету входят хлеб, макароны и другие изделия из зерновых культур. В качестве десерта используются фрукты, а источником жира является оливковое масло. Животное мясо употребляется в малых количествах, потому что его заменяют рыба и птица.