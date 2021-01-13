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Как племянник Зигмунда Фрейда научил женщин курить

В наше время женщина с сигаретой никого не удивляет, но еще в начале ХХ века это было немыслимо. Например, в США курение считалось вульгарностью и недостойным поведением для порядочной дамы.



Ситуацию изменил человек по имени Эдвард Бернейс, который по заказу табачной компании Lucky Strike не только легализировал курение, но и сделал его популярным среди женщин. В глазах барышень того времени сигарета стала символом свободы и проявлением протеста против мира мужчин.



Как племянник Зигмунда Фрейда научил женщин курить




Племянник Фрейда



Бернейс Эдвард родился в Австрии в еврейской семье. Его родным дядей был основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, а прадедушкой главный раввин Гамбурга. Еще в детстве Бернейс вместе с родителями переехал в США, где стал профессиональным рекламщиком. В своей работе он совмещал понятия «психологии толпы», разработанные ученым Густавом Лебоном и наработки своего известного дяди.



Как племянник Зигмунда Фрейда научил женщин курить

Эдвард Бернейс


В профессии Бернейс достиг больших высот, и во время Первой мировой войны правительство США привлекло его для объяснения простым американцам важности их участия в этом конфликте. У Эдварда и его коллег получилось. Американские солдаты погибали на полях сражений, бизнесмены зарабатывали, а Бернейс получил колоссальный опыт по влиянию на сознание масс.



Отец PR



После войны Эдвард Бернейс создает собственное рекламное агентство и успешно справляется со всеми поставленными перед ним задачами. Он первым стал рекламировать не товар, а легенду, связанную с ним. Бернейс убедил американцев, что пить апельсиновый сок и есть яичницу с беконом по утрам полезно. Благодаря своей методике он сделал автомобиль символом успеха и попыткой среднего класса дотянуться до высших слоев общества. Бернайсу удавалось создавать условия, при которых люди сами искали товар.



Как племянник Зигмунда Фрейда научил женщин курить

Эдвард Бернейс с женой после окончания Гарварда


Когда ему заказали продвигать на рынке дорогие пианино, рекламщик связался с архитекторами и убедил их вносить в планы будущих таунхаусов отдельные комнаты под музыкальный инструмент. При продвижении бархатной ткани Бернейс стал устраивать в Париже выставки, на которые привлекал модных кутюрье. Из Франции мода на бархат перекинулась и в США.



Как племянник Зигмунда Фрейда научил женщин курить

Пример американской пропаганды против Германии времен Первой мировой войны


Бернейс создатель такого понятия как PR (Public Relations — публичные отношения), под которым он понимал внедрение продукта и явления, без которого идеальная жизнь невозможна. В 1925 году он выпустил книгу «Пропаганда», а журнал «LIFE» внес его в список самых влиятельных американцев ХХ века.



Женщины — новый рынок



К 30-годам ХХ века в США курило подавляющее число мужского населения. Табачные компании получали огромные прибыли. Рынок был полностью занят, и производителям оставалось только конкурировать друг с другом. В 1929 году президент American Tobacco Company Джордж Вашингтон Хилл нанимает на работу Эдварда Бернейса, который вместе с рекламщиком Альберт Ласкер решается на немыслимое.


Рекламщики предлагают сделать курение популярным среди женщин. В США курильщицы порицались обществом и культурой, а значит для обхвата этого огромного рынка сбыта надо просто изменить культуру. На роль бренда были выбраны сигареты Lucky Strike, название которых в переводе с английского означает «неожиданная удача» или «удачная забастовка».



Как племянник Зигмунда Фрейда научил женщин курить

Актриса Марлен Дитрих курит сигареты Lucky Strike


Начать решили с громкой акции. В 1929 году во время пасхальных каникул в Нью-Йорке рядом со Статуей Свободы прошел марш феминисток, которых нанял Бернейс. Для мероприятия он привлек известную феминистку Руд Хейл. В своей выступления она заявила:


«Женщины! Зажгите свой факел свободы! Боритесь с еще одним сексистским табу!»


Сигарета была заявлена как символ свободы всех женщин. Интересно, что при отборе кандидаток для шествия, предпочтение отдавалось девушкам с приятной, но не модельной внешностью. Делалось это, чтобы обычные женщины легче ассоциировали себя с протестом. Акция произвела настоящий фурор и по данным «Американской медицинской женской ассоциации» подняла потребление сигарет среди женщин с 5% до 12%.



Похудение и красивая жизнь



Курение сигарет Lucky Strike преподносилось не только как красивый и элегантный, но и полезный процесс. Рекламные плакаты утверждали, что табак способствует похудению и улучшает зубы. Согласно их убеждениям дым убивал во рту вредные микробы. Для закрепления мнения в массовом сознании был придуман лозунг: «Выбери Лаки, а не сласти».


Как племянник Зигмунда Фрейда научил женщин курить

20 697 врачей утверждают что Лаки не вредны


К рекламной акции привлекли звезд кино и эстрады. Они должны были донести до женщин, что курение — это незаменимый атрибут красавицы из высшего общества, которая ведет свободный образ жизни.



Как племянник Зигмунда Фрейда научил женщин курить


Курение сигарет Лаки спасает от ожирения


Пачка сигарет Lucky Strike имела популярный в то время зеленый цвет. Когда он стал выходить из моды, Эдварда Бернейс привлек кутюрье, которые через выставки и зеленые аксессуары снова вернули его на пик популярности. Когда началась Вторая мировая война, Lucky Strike пережил ребрендинг.



Как племянник Зигмунда Фрейда научил женщин курить

Как племянник Зигмунда Фрейда научил женщин курить

Как племянник Зигмунда Фрейда научил женщин курить


Рекламные плакаты Lucky Strike


Марка сигарет была популярна среди женщин, а зеленый цвет из-за ассоциации с военной формой стал восприниматься слишком мужским. Пачка Lucky Strike стала белой, но и здесь гений рекламы выкрутился. Было заявлено, что для покраски упаковки используется медь, а этот металл сейчас нужней на фронте.



Как племянник Зигмунда Фрейда научил женщин курить


Эдвард Бернейс за несколько лет до смерти


Умер Эдвард Бернейс в 1995 году в возрасте 103 лет. С 60-х годов он ушел из коммерции и занялся пропагандой в политике. Во многом именно деятельность Бернейса сформировала современный вид Западной цивилизации с ее достоинствами и недостатками. Он превратил рекламу в науку и доказал, что важней не сама новость, а то, как ее доносят до людей.


Из: Bigpicture
13 январь 2021 /
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