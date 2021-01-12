Прощай, товарищ прапорщик!

О чём России говорит реформа сержантского состава на Украине. Стандарты НАТО для регулярной армии

Этот год для украинской армии начался с перехода на систему воинских званий по стандарту НАТО STANAG 2116. Цель реформы — обеспечить совместимость ВСУ с вооружёнными силами стран-членов Североатлантического альянса.

Министр обороны Украины Андрей Таран ожидает масштабных изменений в подготовке и структуре управления войск. По его словам, солдаты и офицеры ВСУ получили дополнительный стимул для профессионального развития.

«Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающий создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, рост и обеспечение», — подчеркнул Таран

Принятие стандарта STANAG 2116 является одним из завершающих этапов реформы, направленной на ликвидацию советской системы воинских рангов. Работа над этим стартовала в 2018 году, а в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий новые войсковые и флотские звания.

Документ отменил звания прапорщика и старшины, заменив его на следующую унтерофицерскую градацию: мастер-сержант, главный старшина, штаб-старшина, мастер-старшина. На флоте звания мичмана и старшего мичмана были заменены на старшего мастер-старшину и главного мастер-старшину.

Также в украинской армии появилось временное звание «рекрута», которое распространяется на граждан, проходящих до принятия присяги испытательный срок на военной службе по контракту. Одновременно с этим Украина упразднила полки, заменив их на бригады.

В пояснительной записке к законопроекту о новых званиях говорилось, что реформа позволит повысить роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчинённых и создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению военной службы по контракту.

В России переход ВСУ на стандарты западных государств, естественно, раскритиковали, выдавая его за бездумное копирование армейских стандартов зарубежных государств. Дескать, в США, Германии, Франции и Италии система воинских званий возникла органично, а на Украине искусственно насаждается с целью разрыва с советским прошлым

На первый взгляд такая точка зрения имеет право на существование. Ранее, пребывая в антисоветском и антироссийском угаре, независимая Украина проводила не очень осмысленные эксперименты с военными мундирами.

Формирование армии «нового типа» с традициями, не имеющими отношение к СССР , потребовало от Киева определённых заимствований за рубежом. Так, форма ВСУ с 1990-х годов сильно напоминает польские образцы. После Майдана китель украинских военнослужащих несколько поменялся, но в сторону образца, который носили бойцы УНР, позаимствовав его у британской армии.

Кроме того, десоветизация и конфронтация с Россией привела к замене головных уборов в ВСУ. Десантники получили бордовые береты вместо голубых, морские пехотинцы — береты цвета «морской волны» вместо чёрных. В среде элитных формирований даже возникло определённое сопротивление этим нововведениям, но к каким-либо серьёзным последствиям оно не привело.

Ситуация с отказом от советских военных рангов действительно укладывается в канву политики, направленной на десоветизацию и дерусификацию украинской армии. Однако ещё одной важной подноготной реформы ВСУ, о которой не принято говорить в нашей стране, является принятие прообраза по-настоящему современной системы сержантских званий.

Советская иерархия, которая в общем виде сохранилась в российских ВС, безнадёжно устарела ещё в 1970-е годы, когда появились анекдоты про ленивых и бездарных прапорщиков. Такое положение дел объяснялось тем, что военнослужащий очень быстро достигал карьерного потолка и не имел стимулов для профессионального развития

Процесс роста из сержанта в прапорщики занимал три-пять лет и дальше, как правило, начиналось профессиональное выгорание военнослужащего. Одним из его прямых последствий этого явления была массовая дедовщина, которую удалось обуздать только с отменой двухлетнего срока военной службы при Анатолии Сердюкове.

Максимум, который может достичь современный российский сержант, это зарплата на уровне лейтенанта. При этом роль сержантского состава в армии сложно переоценить. Именно сержанты непосредственно отвечают за дисциплину и боевую подготовку солдат.

Неслучайно маршалу Георгию Жукову приписывают фразу, наиболее точно выражающую суть сержантской работы: «Армией командую я и сержант!». Между тем вопрос создания развитого сержантского института практически всегда находился на периферии внимания военно-политического руководства нашей страны.

Новая украинская система сержантских званий неидеальна. Минобороны соседнего государства ввело только четыре войсковых ранга вместо двух. Наиболее разумно иерархия унтер-офицерского состава выглядит в Соединённых Штатах, где есть штабс-сержант, капрал, сержант первого класса, мастер-сержант, сержант-майор, сержант-инструктор, комендор-сержант.

Таким образом американская система сержантских званий практически воспроизводит лестницу, по которой растут офицеры. Она позволяет унтер-офицерам профессионально развиваться на протяжении 15-25 лет, что обеспечивает отсутствие большой кадровой текучки и сохранение столь необходимой для армии профессиональной преемственности.

Вполне возможно, что в будущем в ВСУ появятся новые сержантские звания. В настоящее время наиболее развитым институтом сержанта на постсоветском пространстве обладает армия Казахстана, которая не постеснялась почти полностью перенести американскую модель.

Несмотря на это, соседняя республика почему-то не удостоилась от России обвинений в десоветизации и слепом копировании чуждой иерархии военных рангов. Сейчас в казахстанских ВС служат старшие сержанты, сержанты 3-го, 2-го и 1-го класса, штаб-сержанты, мастер-сержанты и главные сержанты

Кроме того, по американскому образцу Казахстан ввёл представительство института сержантов в Генштаб ВС, автоматически повысив значение унтер-офицерского состава в рядах своих вооружённых сил.

Конечно, столь развитая градация унтер-офицерского состава требует привлечения большего количества бюджетных средств и перестройки системы подготовки и управления войск.

Каждое звание подразумевает соответствующее денежное довольствие и новые служебные обязанности. Важно, чтобы с введением новых званий непременно трансформировалась вся армейская система. Иначе формалистский подход к внедрению натовских стандартов не даст ожидаемого положительного эффекта.

Очевидно, что на той же Украине кадровая ломка по натовским стандартам будет проходить тяжело. К тому же успешная модернизация сержантского сословия не является чудодейственным способом решения многих насущных проблем армии Украины.

Однако вкупе с преодолением хотя бы части трудностей материально-технического характера в ближайшие 5-10 лет боеспособность ВСУ может существенно возрасти.

Ещё один отрицательный для нашей страны момент заключается в том, что распространение натовских стандартов воинских званий на постсоветском пространстве создало объективные идеологические препятствия для модернизации отечественного сержантского сословия.

В связи с текущей конфронтацией официальным лицам России в неформальном порядке запрещено положительно высказываться о достижениях западных государств. Безусловно, военно-политическое руководство отслеживает положительные тенденции в зарубежных странах, но вряд ли оно готово реализовать большую часть из них, включая давно назревшую реформу института сержантов

Наиболее оптимальным методом ликвидации этих нелепых идеологических тисков могло бы стать создание оригинальной градации унтер-офицерского состава, например, на основе порядка, существовавшего в царской армии. Однако информация о том, что подобная работа вообще ведётся не попадала в публичное пространство.

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