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Американские короли мира. Кто они?

Примерно 1% людей планеты сосредоточил в своих руках более половины всего мирового богатства
Американские короли мира. Кто они?

Современные монархи уже давно утратили флёр божественного права королей. Даже в Британии, несмотря на девиз на гербе Dieu et mon droit (Бог и моё право) и то, что реальной власти у Елизаветы II больше, чем у любого президента, монархию всё больше позиционируют как некую дань традициям.

Вместе с тем понятно, что в современном мире, где правят деньги, циклопические масштабы финансового богатства порождают куда больше власти, чем должности, регалии и титулы.

Некоронованные финансовые магнаты владеют медиа-империями, энергетическими и машиностроительными корпорациями, компаниями военно-промышленного комплекса и сферы IT. Их давление на правительства своих стран беспрецедентно, они способны лоббировать любое решение, покупать партии и целые правительства.

Но кто они такие?

С одной стороны, СМИ ведут списки богатейших миллиардеров. Каждый год аналитические службы поражают нас сведениями о том, что 1% людей планеты сосредоточил в своих руках более половины всего мирового богатства. Вроде бы вот они: Безос, Гейтс, Баффет, Эллисон, Цукерберг, Маск, и так далее. Однако если присмотреться к этим персонам, то как-то они не тянут на королей мира… Вряд ли Маск, Цукерберг, Гейтс и Безос способны диктовать волю Байдену, Трампу, Обаме и Бушам. По лицам этих миллиардеров видно, что они скорее играют роль «карамельных богачей», типа успешные, образованные, симпатичные, всего добившиеся сами ребята. Нечто контрастирующее с пропагандистским образом ожиревшего паразита в цилиндре с сигарой.

И потом, а где в списках всякие там Ротшильды, Рокфеллеры, Дюпоны, Морганы, Ламонты, где владельцы, собственно, JPMorgan Chase, General Electric, ExxonMobil, Citigroup, IBM, Pfizer, Boeing и даже Google, Facebook, Apple, Berkshire Hathaway? Они явно остаются в тени

Подсчёты состояний миллиардеров, которые представляют публике СМИ, строятся прежде всего на сведениях о владении человеком и его семьёй того или иного количества акций той или иной компании.

Владеет человек, к примеру, 100 акциями Facebook, значит, его состояние равно сегодняшней стоимости 100 акций Facebook. Иными словами, когда говорят, что состояние Маска превысило 200 млрд долларов — это биржевая стоимость акций, которыми он владеет, плюс оценочная стоимость других его активов (земли, домов и прочего). Это по сути ничего не значащая, абсолютно виртуальная цифра, которая публикуется в виде «журналистской оценки». Никто реальной величины активов олигархов не знает, тем более налоговая инспекция.

Но самое интересное то, что на Западе создали своеобразный миф о «революции управленцев», суть которого состоит в том, что собственники теперь якобы ничего не решают и превратились в безмолвных рантье, а вся власть сосредоточилась в руках менеджеров. У этой концепции есть объективные основания, ведь фигура собственника в XX веке действительно полностью утратила управленческую функцию, теперь не только производит продукцию, но и управляет компаниями наёмный персонал.

Однако это не означает, что власть перешла в руки менеджеров. Наёмные директора действуют исключительно в пределах задач, которые им ставит собственник, и, несмотря на гигантские зарплаты и бонусы, легко могут оказаться на улице ни с чем. Например, анализ показывает, что весь американский медиарынок контролируют шесть корпораций: General Electric, News-corp, Disney, Viacom, WarnerMedia, CBS. И всей этой огромной системой медиа управляют одни и те же 250 директоров, которые периодически прыгают из одной компании в другую. Следовательно, если какой-нибудь менеджер решит обмануть или пойти против собственника, он получит «волчий билет» на всю индустрию.

Примерно то же самое и во всех остальных крупных сегментах рынка.

Миф о «революции управленцев» органически дополняет ещё один миф — о «социализации капитала». Крупные корпорации, дескать, теперь как бы никому конкретно не принадлежат, у них сотни тысяч акционеров, в том числе работников-акционеров, которые выбирают совет директоров, управляющий компанией в интересах развития самой компании. «В империи Морганов от Морганов осталось лишь название» — расхожее мнение. Не корпорации, а прямо-таки кооперативы и колхозы.

В действительности всеми крупными американскими корпорациями владеет один и тот же круг лиц, который остаётся вдали от шумихи СМИ. Это и неудивительно, ведь он владеет, в том числе, и самими СМИ

Если посмотреть на состав акционеров крупнейших американских корпораций, то можно заметить, что на первых местах находятся подозрительно одни и те же собственники, так называемые институциональный инвесторы: The Vanguard Group, Black Rock, Geode Capital, State Street и другие. Эти «инвесторы», по подсчёту экспертов, владеют половиной всех акций публичных компаний США и 90% акций 500 крупнейших компаний в Америке. Причём они владеют также и друг другом напрямую или через подконтрольные фирмы и корпорации. В итоге получается, что, несмотря на небольшие, на первый взгляд, доли в 5-10%, институциональные инвесторы обладают реальным контролем над крупнейшими корпорациями. Следовательно, круг тех, кто реально контролирует институциональных инвесторов, в действительности владеет всей американской экономикой. Установить его по открытой документации невозможно.

Однако очевидно, что речь идёт о бизнес и политической элите США, которая уже давно вступила в некоторый картельного или мафиозного типа сговор, трения внутри которого сглаживаются за счёт постоянной экспансии капиталов во внешние рынки. Этот класс финансовых нео-аристократов, господствующих над всем миром, окончательно сложился примерно в 1970-х годах.

В немейнстримной американской прессе институциональных инвесторов всё чаще называют не только «системно значимыми финансовыми учреждениями», но и «четвертой властью» и «почти теневым правительством», а их владельцев — «мегасобственниками».

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12 январь 2021 /
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