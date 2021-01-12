В Антарктиде найден скелет загадочного животного. Что это такое?

Неужели это новый для науки динозавр?

Обычно останки динозавров и других древних существ обнаруживаются в ходе археологических раскопок. Но иногда скелеты возрастом в несколько миллионов лет находят обычные люди. Или, по крайней мере, они пытаются найти что-то древнее и таинственное. Недавно автор YouTube-канала MrMBB333 рассказал, что в отдаленном районе Антарктиды лежит скелет неизвестного науке доисторического зверя. Правда лично он на этих землях не был и видел останки только на фотографиях из сервиса Google Earth. По мнению любителя конспирологических теорий, это длина тела загадочного создания достигает 6 метров и оно могло пролежать подо льдами на протяжении нескольких тысяч лет. Но действительно ли ему удалось обнаружить что-то важное для науки или это скелет обычного и давно известного животного?

Загадочное животное Антарктиды

О необычной находке рассказало издание The Sun. По данным источника, автор YouTube-канала узнал о загадочном животном от своего подписчика. Он снял видеоролик, в котором показал находку на изображениях из приложения Google Earth. Особое внимание он уделил передним и задним конечностям неопознанного существа. По его мнению, прямо сейчас на территории Антарктиды лежат останки неизвестного науке динозавра. Однако часть зрителей оказалась не согласна с его выводами. Одна часть посчитала, что автор показал древнего крокодила, а другая — что на фотографиях фигурирует обыкновенный тюлень.

В версию про тюленя верится больше всего. Большинство видов этих созданий как раз обитает вблизи холодных вод, на береговых линиях. А длина их тела составляет от 1,25 до 6,5 метров. А ведь даже сам автор канала сказал, что на фотографиях показано примерно 6-метровое создание. Тюлени обычно питаются рыбой, небольшими осьминогами, а некоторые виды вовсе могут нападать на пингвинов. Должно быть, найденный скелет принадлежит особи, которая когда-то давно ушла слишком далеко от берега и погибла от недостатка воды и еды. А речи о динозавре даже быть не может.

Скорее всего, внимание конспирологов приковано к скелету одного из этих существ

Только вот есть одна странная деталь. На фотографиях видно, что у скелета есть что-то наподобие задних конечностей. А у тюленей вместо задних конечностей находятся мощные ласты. Тюлени двигают ими при помощи мускулистой части тела, благодаря чему могут плавать в воде со скоростью до 24 километров в час. Также эта особенность помогает им нырять глубоко под воду. Рекордсменами в этом деле считаются тюлени Уэдделла, которые способны погружаться на глубину до 600 метров и оставаться там на протяжении целого часа или даже больше. А вот по суше тюлени ходят очень неуклюже, изгибая тело из стороны в сторону.

Сравните останки загадочного создания со скелетом тюленя. Общих черт действительно много

Но предоставленное блогером изображение очень плохого качества, поэтому далеко не факт, что на задней части скелета находятся конечности. Должно быть, это всего лишь кости, которые необходимы тюленям для опоры. Кроме этого блогера о загадочном животном практически никто не говорит. Ученые уже наверняка слышали про эту новость и быстро распознали скелет тюленя. Поэтому никакие научные экспедиции для изучения этого скелета никто проводить не собирается. Другое дело, если бы скелет имел останки крыльев или других не характерных для тюленей частей тела. Но ничего необычного в находке нет.

Конспирологические теории

Вообще, конспирологи очень любят раздувать из мухи слона. В 2019 году некий Скотт Уоринг (Scott Waring) изучал фотографии Марса и нашел на них снежного человека. Любитель таинственных штуковин уверял, что у найденного им марсианина есть лицо и руки. Более того, мужчина был уверен, что на поверхности далекой планеты есть много других загадочных вещей и Марс является чем-то вроде космического музея. И таких «детективов» как Скотт — огромное множество. Помимо снежного человека, на фотографиях Марса людям удавалось найти парящую в воздухе ложку, бедренную кость и даже человеческое лицо. Обо всех этих находках я рассказывал в этом материале и объяснял, почему у людей так быстро разыгрывается фантазия.

Подобные новости обычно быстро распространяются через YouTube. Вы наверняка видели видеоролики про плоскую Землю и рептилоидов, потому что каналов на тему теорий заговора очень много. И компания Google прекрасно об этом знает, из-за чего время от времени и пытается с ними бороться. Например, в начале 2019 года она пообещала убрать такие видео из рекомендаций YouTube. Но сторонников теорий заговора это явно лишь раззадорило, ведь это отличный повод заявить, что «от нас точно пытаются что-то скрыть».