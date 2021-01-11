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О пользе ананасов

Среди всех тропических фруктов ананас занимает почетное место. Родина этого травянистого экзотического растения – Бразилия. Вес плодов может доходить до пятнадцати килограммов. Ароматные фрукты очень популярны среди покупателей России. Заказать их можно в компании https://vtime.shop/product/ananas. В специализированном онлайн-магазине вы сможете заказать свежие вкусные ананасы.

Ананас - заказ в Санкт-Петербурге

Полезные свойства ананаса были известны еще давно. Он содержит витамины А, витамины группы В. Также в нем содержится множество необходимых для организма макроэлементов. Ананасовый сок содержит растительный фермент бромелай. Он повышает ферментативную активность.

Также в составе фрукта железо, медь и магний. Но необходимо учитывать, что ананас еще содержит большое количество углеводов и сахара. Белка и жира в нем практически нет. Тропический плод способен украсить любой праздничный стол. Фрукт превосходно подходит для салатов.

Многие кухни мира используют плод для создания разнообразных блюд. Часто его добавляют в блюда восточной кухни. Из сочной мякоти даже в домашних условиях можно приготовить желе, варенье и другие десерты. Из-за низкой калорийности ананас часто используют для приготовления диетических блюд. Научно доказано, что плоды помогают бороться с лишним весом.

В составе плодов содержится бромелаин. Он помогает расщеплять белки. Многие девушки раз в неделю устраивают разгрузочные дни. При этом в пищу употребляется один ананас. Применение такой схемы сразу же отражается на фигуре.

Очень полезен ананасовый сок, приготовленный в домашних условиях. Бромелаин способен разрушать тромбы в сосудах. Вещество усиливает действие антибактериальных препаратов. С помощью фрукта можно эффективно бороться с инфекционными заболеваниями.

Ананас - сколько стоит в магазине Санкт-Петербурга

Стоимость тропических фруктов сильно отличается. На рынках в предпраздничные дни продавцы завышают цены на ананасы. Поэтому всё чаще россияне отдают предпочтение покупкам в онлайн-магазинах.

Ананасы – это не просто вкусные фрукты. Они способны:

  • Понижать артериальное давление.
  • Разжижать кровь.
  • Ускорять борьбу с артритом.
  • Повышать уровень серотонина.
  • Выводить излишки жидкости.
  • Бороться с пневмонией и другими недугами.

В косметологии фрукт также нашел широкое применение. Из него делают превосходные отшелушивающие косметические средства.

Ограничить употребление плодов следует людям, страдающим язвой желудка. Также не подходит фрукт пациентам, у которых повышена кислотность желудочного сока. Необходимо учитывать, что тропический плод является аллергеном. Поэтому детям до трех лет желательно ананасы не давать.

11 январь 2021 /
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