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Microsoft хочет создавать копии умерших людей как в сериале «Черное зеркало»

Microsoft хочет создавать копии умерших людей как в сериале «Черное зеркало»

Кадр из эпизода «Я скоро вернусь» сериала «Черное зеркало»

В первой серии второго сезона сериала «Черное зеркало» рассказывается о женщине, которая потеряла своего молодого человека в автомобильной катастрофе. Она долго не может смириться с потерей и решает воспользоваться услугами сервиса, который позволяет создать цифровую копию умершего человека. Копия создается на основе данных из его профиля в социальных сетях, а общаться с ним можно через специальный мессенджер и голосовые звонки. Это кажется фантастикой, но именно такую технологию в будущем хочет разработать компания Microsoft. Недавно она зарегистрировала патент на создание цифровых копий живых или умерших людей в виде виртуальных собеседников. Пользователи смогут воссоздать не только виртуальный характер другого человека, но и его голос и даже внешний вид. Звучит интересно, но на самом деле подобная технология уже существует. Удивительно, правда?

 


Цифровая копия человека

Информация о необычной технологии Microsoft была обнаружена сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). А выжимку из всего этого сложного текста предоставило издание Tech Times. Согласно опубликованному документу, компания хочет создать чат-бот, который обладает чертами характера определенных людей. Они будут формироваться на основе данных из социальных сетей, среди которых числятся фотографии, голосовые сообщения, записи на стене, электронные письма и сообщения в мессенджерах. В документе используется термин «обучение», поэтому логично предполагать, что в технологии будут задействованы нейронные сети.

Microsoft хочет создавать копии умерших людей как в сериале «Черное зеркало»

Кажется, в будущем люди смогут пообщаться с умершими родственниками

Судя по документу, для загрузки информации о каждом человеке можно будет использовать смартфон, планшет или компьютер. Данные будут храниться на удаленном сервере, то есть технология будет облачной. Так как система будет иметь дело с очень личной информацией людей, данные наверняка будут зашифрованы. Ведь страшно представить что будет, если конфиденциальные данные людей вдруг попадут в руки злоумышленников.

Microsoft хочет создавать копии умерших людей как в сериале «Черное зеркало»

Но как бы эта технология не стала причиной печальных историй…

Помимо текстового чат-бота пользователи сервиса смогут воссоздать 2D или 3D модель человека. Голосовые сообщения и, возможно, записи звонков, будут использованы для воссоздания голоса личности. В общем, при помощи технологии можно будет создать виртуальную копию живого или умершего человека с соответствующими характером, голосом и внешностью. Все действительно как в сериале «Черное зеркало», разве что компания пока не собирается создавать физическую копию тела человека.

Чат-бот с имитацией человека

Возможно, для кого-то это будет открытием, но похожая технология уже существует. Еще более удивительно то, что разработавшая ее компания имеет русские корни. Несколько лет назад бывший главный редактор сайта «Афиша» Евгения Куйда собрала команду программистов и попросила их создать чат-бот с манерой общения умершего человека. Им был основатель стартапа Stampsy Роман Мазуренко, который в 2015 году погиб в автомобильной катастрофе. Чтобы создать бота с характером другого человека, программисты использовали выборку данных из постов, сообщений и текстов Мазуренко. В конечном итоге в приложении Luka появился соответствующий бот.

Microsoft хочет создавать копии умерших людей как в сериале «Черное зеркало»

На данный момент Replika выглядит примерно так

В 2018 году приложение было переименовано в Replika и стало чем-то вроде виртуального собеседника, который способен поддержать в трудные периоды жизни. К сожалению, бот работает только на английском языке. Но это позволяет использовать его в качестве тренера по иностранному языку. В общем, технологии из сериала «Черное зеркало» существуют уже достаточно давно. А во что превратится идея компании Microsoft покажет время.

10 январь 2021 /
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