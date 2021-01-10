Правда ли, что новый штамм COVID-19 опаснее предыдущих?

Вирусологи подозревают, что множественные мутации произошли у пациента с сильно подавленной иммунной системой, который инкубировал Sars-Cov-2 в течение многих недель, а затем заразил кого-то другого. Эти условия, вероятно, перегружают процесс мутации.

Более заразный штамм SARS-CoV-2, недавно выявленный в Англии, продолжает распространяться по планете. Как сообщает журнал Science Magazine, ученые пока не имеют полного представления об этом варианте коронавируса, но данные, которыми они располагают, свидетельствуют о том, что он значительно более заразен, чем штаммы, которые до сих пор доминировали в пандемии. Как стало известно 8 января, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что скорость распространения нового варианта коронавируса является беспрецедентной. Подобная скорость распространения вируса может привести к тому, что новый штамм станет доминирующим глобальным вариантом, что приведет к новой, доселе невиданной по своим масштабам волне инфекции. При этом эксперты отмечают, что траекторию этой волны предсказать гораздо труднее, чем первое распространение COVID-19 по всему миру, а значит то, как будет продвигаться пандемия в 2021 году невероятно трудно предсказать. Рассказываем что известно о новом варианте смертельного вируса и как могут развиваться дальнейшие события.

Новый штамм COVID-19

С течением времени вирусы претерпевают мутации. Во время пандемии COVID-19 ученые по всему миру задокументировали тысячи мутировавших версий коронавируса, называемых вариантами или штаммами. Некоторые из этих вариантов находятся под пристальным наблюдением экспертов здравоохранения в разных странах мира, а также экспертов ВОЗ. Ученые особенно обеспокоены британским и южноафриканским вариантами, потому что они, по-видимому, распространяются быстрее, чем исходные штаммы инфекции.

Впервые более заразный штамм COVID-19 был обнаружен в середине октября 2020 года, после того как исследователи из Genomics UK Consortium (Cog-UK) прочитали полный генетический код коронавируса в двух образцах, собранных в Кенте и Лондоне 20 и 21 сентября. Новый вариант SARS-CoV-2 получил название B.1.1.7, после того, как исследователи связали его с быстро растущим числом случаев заражений в Юго-Восточной Англии. К началу ноября новый штамм был ответственен за 28% случаев заражения в Лондоне, а с 29 ноября – за 63%.

Интересно, что B.1.1.7 имеет гораздо больше мутаций, чем любой другой предыдущий вариант коронавируса, проанализированный с начала пандемии. Двадцать три буквы генетического кода вируса изменились, из них 17 могут существенно поменять поведение вируса. Изменения в геноме вируса включают в себя несколько мутаций ключевого «спайкового белка», который вирус использует для проникновения в клетки человека.

Изменения в геноме SARS_CoV-2 уже привели к тому, что он стал намного заразнее.

Компьютерное моделирование распространения вируса предполагает, что британский вариант может быть на 50-70% более трансмиссивным, чем другие штаммы Sars-Cov-2. За пределами Соединенного Королевства B.1.1.7 был обнаружен в Дании, Австралии, Италии, Нидерландах и Исландии, однако ученые подозревают, что он уже распространился на гораздо большее количество стран.

Как пишут исследователи в журнале Science, имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что B. 1.1.7 не более смертоносен, чем другие штаммы коронавируса, но новый вариант, все же делает инфицированных более склонными к распространению болезни, что значительно увеличивает риск передачи инфекции в больницах и приведет большему количеству смертельных случаев в долгосрочной перспективе.

Дополнительные опасения включают в себя вопрос о том, будут ли вакцины против COVID-19 менее эффективными или даже полностью неэффективными против новых вариантов. Эксперты говорят, что последнее маловероятно, и что доказательств этому пока нет, но они продолжают изучать новые штаммы. Кроме того, глава немецкого производителя вакцин BioNTech выразил обеспокоенность тем, что более заразные штаммы могут затруднить достижение так называемого коллективного иммунитета, поскольку порог достаточной защиты в сообществе зависит от скорости распространения вируса.

Что ученым точно известно о коронавирусе?

По мере распространения COVID-19 по миру, исследователи продолжают получать новые данные об этой смертоносной болезни. Как пишет Science Alert, сегодня появляется все больше доказательств тому, что коронавирус проникает в мозг и наносит ему серьезные повреждения. Так, из разных стран мира продолжают поступать сообщения о тяжелых неврологических симптомах, которые наблюдаются у госпитализированных пациентов. Симптомы включают в себя делирий, а у некоторых пациентов развивается психоз.

Отметим, что так как SARS-CoV-2 – это новый вирус , наши знания о нем будут постоянно пополняться, так как ученые всего мира пристально следят за развитием ситуации. На данный момент мир охвачен новой волной COVID-19, а по данным Университета Джона Хопкинса, количество смертельных случаев в мире практически достигло двух миллионов, а общим количеством инфицированных превышает 88 миллионов случаев.

В России ситуация с распространением коронавируса также остается серьезной, поэтому напоминаем читателям, что самое лучшее, что можно сделать в борьбе с этой инфекцией – это соблюдать все рекомендации Всемирной организации здравоохранения – по возможности максимально сократить контакты с окружающими, тщательно мыть руки, носить маски в общественных местах и соблюдать правила социального дистанцирования. Будьте здоровы, берегите себя и близких в Новом году!