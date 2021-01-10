Зачем инженеры разработали робота изо льда?

Робота изо льда зовут IceBot

На данный момент изучением далеких планет занимаются исключительно роботы. Прямо сейчас на поверхности Марса работают аппараты Curiosity и InSight, которые регулярно отправляют ученым данные об особенностях далекой планеты. Но у этих роботов есть один минус — они не вечные и рано или поздно сломаются. Были бы они на Земле, инженеры быстро бы исправили проблемы, но рядом с аппаратами нет людей, которые могут провести ремонт. Поэтому, было бы замечательно, если бы роботы могли ремонтировать друг друга. Но, во-первых, они пока не настолько развиты, а во-вторых, на далеких планетах нет нужных запчастей. Чтобы решить эту проблему, инженеры из американского штата Пенсильвания предложили собирать роботов изо льда. Ну а что? Если случится поломка, можно создать запчасти изо льда, который есть на Марсе и ряде других планет. Демонстрационная версия ледяного робота уже создана и на него можно посмотреть на видео.

Ледяной робот для изучения космоса

О новом роботе для исследования далеких планет было рассказано в издании IEEE Spectrum. Разработанный инженерами аппарат называется IceBot и весит 6,3 килограмма. Само собой разумеется, что электроника не может быть создана из замерзшей воды, поэтому изо льда сделаны только корпус и колеса. По мнению создателей робота, если конструкция со временем сломается, аппарат сможет самостоятельно починить себя, используя запасы льда на Марсе, Луне и других планетах. При помощи механической руки куску льда можно будет придать нужную форму (например, колеса) и установить на конструкцию. Прототип ледяного робота уже создан и не разрушается даже при комнатной температуре. Только вот процесс того, как робот сможет устранять неисправности, изобретатели не показали.

На данный момент робот IceBot выглядит как примитивная игрушка

По словам главного создателя робота IceBot Девина Кэрролла (Devin Carroll), в их детище есть как минимум два плюса. Во-первых, возможность ремонта без сторонней помощи должно заметно увеличить срок службы робота. Обычно марсоходы работает около 10 лет, но иногда и больше. А ледяной робот сможет ремонтироваться бесконечно — конечно, если поломка не коснется электроники. Во-вторых, использование льда вместо металла и других дорогих материалов должно уменьшить стоимость аппаратов.

Стоимость марсохода Curiosity в свое время составила 2,5 миллиарда долларов. Ледяной робот явно обойдется дешевле

Также Девин Кэрролл поделился, что в идеале проект IceBot должен состоять из двух роботов. Первый будет оснащен механическими руками и заниматься добычей льда, чтобы в любой момент быть готовым к ремонту основного робота. Второй, как можно догадаться, будет нести на себе научное оборудование и собирать данные о свойствах космических объектов. Но возникает вопрос — что делать, если из строя выйдет робот , который занимается ремонтом? Об этом авторы робота не сказали ни слова.

Сложности изучения планет

Действительно, у робота IceBot есть несколько замечательных преимуществ над обычными марсоходами. Но ведь количество минусов тоже очень внушительное. Интересно, как ледяные роботы будут доставляться на далекие планеты, потому что он должен оставаться в холодных условиях. Конечно, в космический корабль можно встроить что-то вроде холодильника, но для его питания нужно много энергии. Также интересно — не растает ли ледяной робот под воздействием солнечных лучей? Средняя температура на Марсе составляет около -40 градусов Цельсия, но в летний сезон воздух может прогреваться до +20 градусов. Так что не ясно, каким образом инженеры обезопасят конструкцию от разрушения. Было бы обидно потратить миллиарды долларов на отправку ледяного робота на Марс и в прямом эфире увидеть, как он просто взял и растаял.

В общем, перед созданием финальной версии системы IceBot, инженерам нужно учесть огромное количество нюансов. Прототип ледяного робота уже создан и в первое время его хотят тестировать на территории холодной Антарктиды. Ведь на этих обледенелых землях тоже часто проводятся исследования — например, там недавно была найдена утечка метана, которая может ускорить глобальное потепление. А после тестирования робота на Земле, можно будет отправить тестовый аппарат на Луну или Марс .

Инженеры часто придумывают новые аппараты для исследования далеких планет. Примерно в феврале 2021 года на Марс будет доставлен аппарат Perseverance. Вместе с ним на Красную планету прибудет небольшой вертолет, в работоспособности которого ученые пока не уверены. Есть надежда, что аппарат с пропеллером сможет летать в марсианских условиях и доберется до мест, которые обычным марсоходам недоступны.