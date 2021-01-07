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В боспорском городе нашли винодельню и модель триеры

Винодельни хоть и не часто, но встречаются при раскопках, а вот модель корабля – уникальная находка.

В боспорском городе нашли винодельню и модель триеры
Винодельческий комплекс. фото: С.Л. Соловьёв / ИИМК РАН.
В боспорском городе нашли винодельню и модель триеры
Модель триеры. фото: С.Л. Соловьёв / ИИМК РАН.
В боспорском городе нашли винодельню и модель триеры
Развал амфоры. фото: С.Л. Соловьёв / ИИМК РАН.
В боспорском городе нашли винодельню и модель триеры
Модель триеры. Рисунок и фото: И. Котина. ‹ › Открыть в полном размере

В Парфении, малом городе Боспорского царства, который находится на окраине современной Керчи, археологи открыли остатки античной винодельни.

Винодельческий комплекс состоит из давильной площадки, двух резервуаров для сусла (виноградного сока) и ямы для пресса. «Это первая находка винодельни в Парфении, – говорит Сергей Львович Соловьёв, руководитель экспедиции Института истории материальной культуры РАН, которая проводила раскопки».Археологи также открыли остатки домов и хозяйственных построек. Среди находок – керамика, в том числе чернолаковая, каменные и металлические изделия.

Но самая интересная находка – небольшая глиняная модель корабля. Археологи считают, что неизвестный художник изобразил триеру. Подобные фигурки в Северном Причерноморье неизвестны. Это могла быть игрушка или вотивный предмет. Ещё одна примечательная и редкая находка – это часть формы, в которой изготавливали так называемые мегарские рельефные чаши.

Раскопки в Парфении – охранные: их проводят перед прокладкой водопровода. Из-за находок трассу водопровода перенесут.

Парфений был основан греками во второй половине VI в. до н.э. и существовал до середины II в. н.э. Площадь городка сравнительно небольшая – около 3,5 га. Памятник известен с 1920-х годов, но исследовали его только эпизодически.

По материалам пресс-службы ИИМК РАН

07 январь 2021 /
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