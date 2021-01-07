Млечный Путь, возможно, полон мертвых цивилизаций

Разумный цивилизации, возможно заселяющие Млечный Путь, могут быть склонны к самоуничтожению. Прямо как мы с вами.

Вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной не дает покоя представителям рода человеческого на протяжении десятилетий. Каждый раз, вглядываясь в ночное небо, мы надеемся, что кто-то заметит нас и нашему оглушительному одиночеству, наконец, придет конец. Но что, если мы – последние? Что, если все цивилизации, теоретически населяющие Млечный Путь, давным-давно погибли? Каким бы печальным не казался нам подобный вариант развития событий, полностью исключить его мы не сможем. Так, согласно результатам исследования, проведенного сотрудниками Калифорнийского Технологического института, наша Галактика может может быть полна мертвых цивилизаций. Авторы научной работы использовали расширенное уравнение Фрэнка Дрейка, которое определяет шансы существования внеземного разума в Млечном Пути. В общем и целом исследователи пришли к выводу о том, что разумные формы жизни на просторах Вселенной склонны к самоуничтожению. Но почему?

Кто живет в Млечном Пути?

Сама мысль о том, что в одной только наблюдаемой Вселенной кроме нас больше никого нет, пугает. Миллиарды галактик, звезд и планет, которые наблюдают астрономы с помощью все более мощных телескопов, с Земли кажутся необитаемыми. Между тем, совсем недавно команда астрономов из Ноттингемского университета в Англии подсчитала, что в нашей галактике должно быть по крайней мере 36 разумных цивилизаций, способных общаться с нами.

Английские астрономы исходили из предположения о том, что разумная жизнь появляется на других обитаемых планетах земного типа примерно через 4,5-5,5 миллиардов лет после их образования. Подробнее об этой работе можно прочитать здесь.

Выдающийся астроном и популяризатор науки Карл Саган считал, что возникновение жизни на планетах должно быть космической неизбежностью, а количество инопланетных цивилизаций во Вселенной может колебаться от «жалких нескольких до миллионов». С помощью знаменитого уравнения Дрейка, призванного определить возможное число разумных цивилизаций на просторах Млечного Пути, Саган пришел к выводу о том, что очень небольшое количество цивилизаций способны избежать самоуничтожения.

Еще одна сложность в поисках инопланетян заключается в том, что все наши предположения о развитии жизни основаны на одном-единственном примере – жизни на Земле.



Как пишет издание Livescience, команда исследователей из Калифорнийского Технологического института, Лаборатории реактивного движения NASA и средней школы Сантьяго похоже, согласна с выводами Сагана о склонности разумных цивилизаций к самоуничтожению.

Оглушительная тишина

В ходе работы, которая пока что не прошла экспертную оценку и опубликована на сервере препринтов AirXiv, ученые использовали расширенную версию уравнения Дрейка, написанного выдающимся астрономом еще в 1961 году. В исследовании были учтены такие факторы, как скорость появления звезд, количество планет и доля планет, на которых развивается жизнь. Отмечу, что изначально уравнение Дрейка было разработано не для того, чтобы рассчитать точное число, а скорее чтобы стимулировать дебаты о том, сколько внеземных цивилизаций может существовать поблизости.

Согласно математической модели, использованной учеными в своей работе, инопланетные цивилизации могли появиться в Млечном Пути примерно через 8 миллиардов лет после формирования галактики. Модели также предсказывают, что некоторые из этих цивилизаций могли находиться на расстоянии 13 000 световых лет от центра Галактики, что примерно на 12 000 световых лет ближе, чем земля , на которой мы с вами, как полагают ученые, появились спустя 13,5 миллиардов лет после образования Млечного Пути.

Интересно, что к полученным выводам астрономы пришли после рассмотрения ряда факторов, которые нередко упускаются из виду – например, абиогенез – процесс, который представляет собой создание органических молекул силами, отличными от живых организмов, а также различные эволюционные временные рамки и вероятность потенциального самоуничтожения. Авторы также рассмотрели ряд факторов, предположительно влияющих на развитие разумной жизни – преобладание солнцеподобных звезд, вокруг которых вращаются планеты земного типа; частота взрывов сверхновых; вероятность и время, необходимые для развития разумной жизни.

Однако новое исследование отличается тем, что исследователи сконцентрировались преимущественно на факторах, способных привести цивилизации к неминуемой гибели. Среди них воздействие радиации, внезапная пауза в ходе эволюции и тенденция к самоуничтожению путем изменения климата, технологического прогресса или войны. Отсюда также следует, что любые существующие инопланетные цивилизации, скорее всего, очень молоды, поскольку самоуничтожение обычно происходит после длительного периода существования и развития цивилизации.

Возможно, мы по-прежнему одиноки, потому что инопланетные цивилизации в Млечном Пути давно погибли.

В общем и целом команда исследователей из Калифорнийского Технологического института, Лаборатории реактивного движения NASA и средней школы Сантьяго дает мрачный ответ на вопрос, сформулированный итальянским физиком, одним из отцов-основателей ядерной бомбы, Энрико Ферми «где все»? Авторы научной работы полагают, что все разумные цивилизации, существующие в Млечном Пути, возможно, уже уничтожили себя. Полученные результаты, должна сказать, выглядят убедительно – в конце-концов, Вселенная непостижимо огромна, а мы до сих пор не обнаружили никаких признаков того, что разумные живые существа есть где-то еще, кроме Земли.

Что же до нас с вами, то авторы исследования называют нашу цивилизацию пограничной. Так, сегодня никто не знает, сможем ли мы пережить последствия стремительного изменения климата. Более того, такие величайшие ученые как Стивен Хокинг и вовсе пророчили человечеству не более 600 лет жизни, среди угроз выделяя Искусственный интеллект , ядерную войну и загрязнение окружающей среды. А как вы думаете, избежит ли человечество самоуничтожения?