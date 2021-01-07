Как искусственный интеллект помогает защищать животных?

На снимке отмечены слоны, которые находятся в диких условиях

На нашей планете становится все меньше видов животных. Несколько десятков лет назад в этом были виноваты браконьеры, которые убивали медведей, слонов и других созданий ради бивней, шерсти и других ценных материалов. Они продолжают незаконную охоту до сих пор, однако со временем животные стали погибать и по другим причинам. Например, они умирают из-за вырубки лесов, потому что люди лишают их естественных мест обитания. Также к вымиранию животных приводит глобальное потепление — в 2019 году оно стало причиной исчезновения мозаичнохвостых крыс (Melomys rubicola), о которых я рассказывал в этой статье. Ученые пытаются остановить вымирание видов разными способами и иногда им в этом помогает Искусственный интеллект . Давайте рассмотрим это явления на примере с защитой слонов.

Вымирание слонов

По данным организации Wildсru, за последние 100 лет популяция африканских слонов (Loxodonta africana) сильно сократилась. Причиной этому считается истребление мест их обитания. Вдобавок к этому, за ними по-прежнему охотятся браконьеры, которые желают добыть ценные бивни. Чтобы оперативно узнавать о том, в какой именно части планеты начинают умирать слоны, защитники природы снимают дикие зоны на фото с высоты птичьего полета и вручную считают слонов. Делать это нужно регулярно, чтобы впоследствии сравнивать результаты и выявлять случаи сокращения популяции.

Африканские слоны могут жить до 70 лет

Съемка фотографий с вертолета стоит дорого, а поиск слонов на них занимает много времени. Поэтому Исла Дюпорге (Isla Duporge) из Wildсru предложила использовать для этих целей спутниковые снимки и Искусственный интеллект . Спутники могут снимать на фото территории площадью 5000 квадратных километров всего лишь за несколько минут. А хорошо обученный Искусственный интеллект способен быстро находить на изображениях нужные объекты. Получается, что такой подход действительно занимает меньше времени и стоит гораздо дешевле.

Сможете ли вы найти всех слонов на этом фото ?

Исследователи уже создали нейронную сеть, которая способна справиться с этой задачей. Она была обучена поиску слонов на фотографиях на основе многочисленных снимков, на которых животные уже были отмечены. Затем Искусственный интеллект попытался найти слонов на новых фотографиях, в то время как этим занимались и люди. Сравнив результаты двух работ исследователи пришли к выводу, что компьютер справляется с работой с такой же точностью, что и человек. Более того, беря на себя новые задачи, нейронные сети повышают точность своей работы.

Слоны, отмеченные на фото нейронной сетью

Защита животных

Узнав, в каких регионах возникают случаи смерти слонов, защитники природы могут своевременно предпринимать меры. Если вымирание происходит из-за изменения окружающих условий, они остановят вырубку лесов и другие негативные факторы. Также случаи вымирания могут стать признаком того, что в определенном регионе орудуют браконьеры. В этом случае можно будет усилить охрану. В некоторых случаях животных становится настолько мало, что их приходится увозить в заповедники. Там они содержатся под строгой охраной и в идеальных условиях для размножения.

Благодаря охране животных и содержанию их заповедниках, ученым удалось спасти от полного исчезновения около 32 видов птиц и 16 видов млекопитающих. Среди них оказались пуэрториканские амазоны (Amazona vittata) — попугаи, которые обитают на острове Пуэрто-Рико. В 1975 году их насчитывалось всего лишь 13 особей. Их взяли под охрану только в 2006 году и на данный момент их популяцию пытаются увеличить. Некоторые особи остались в диких условиях и ничего хорошего из этого не вышло. Сообщается, что практически все они погибли во время ураганов в 2017 году. А вот если бы они оказались под защитой людей, этого бы не произошло. Подробнее о спасенных животных можно почитать, перейдя по этой ссылке.

Иногда Искусственный интеллект не только помогает спасти животных от вымирания. Недавно компьютер практически полностью перевернул представление ученых об эволюции живых существ. Мы уже знаем, что в истории Земли происходило несколько массовых вымираний, когда многие виды животных попросту исчезали. Но после этих страшных событий на нашей планете появлялись другие животные. До сих пор ученые были уверены, что знают, по каким причинам жизнь на Земле возникала снова. Но Искусственный интеллект вдруг дал им понять, что они, возможно, ошибаются.