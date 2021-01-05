Странная наука – 2020

Шнобелевские премии вручают за исследования, которые «заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». Нам тоже время от времени встречаются такие открытия, о которых мы не знаем, что и думать. Вот те, что попались нам на глаза в прошлом году – ну а смеяться над ними или задумываться, пусть каждый решает сам.

Котики против свиданий

(фото: belchonok / Depositphotos)

Начнём с котиков. Прошлым летом в журнале Animals вышла статья, авторы которой утверждали, что котики мешают парням знакомиться с девушками. Девушкам 18–24 лет показывали фото двух молодых людей, примерно двадцати лет или чуть больше. фото каждого было в двух вариантах: на одном парень был сам по себе, на втором – с котиком в руках. И вот про одного парня 30% девушек сказали, что их больше привлекает вариант «без кота», а 19% про того же парня сказали, что ему лучше с котом (оставшимся процентам было всё равно, с котом молодой человек или без). Со вторым парнем мнения разделились более-менее поровну, но всё же с преимуществом в пользу фото без кота: 23% против 19%.

Возникает естественное подозрение, что многим девушкам, участвующим в эксперименте, просто не нравятся котики. В принципе, отчасти верно: только 19% из них сказали про себя, что они кошатницы, 48% сказали, что любят собак; 24% нравились одинаково собаки и кошки, и около 10% не нравились ни те, ни другие. Ещё у девушек вроде бы менялось восприятие парней на фото в зависимости от того, с котиками они были или нет: один без котика казался более экстравертным, чем с котиком, другому котик добавлял открытости и мягкости характера. Наверняка многие могли бы на собственном опыте проверить эти новые научные данные.

Борода смягчает удар по лицу

(фото : stetsik / Depositphotos)

Мы, наверно, и так догадывались, что борода смягчает удар, но с исследователями из Университета Юта мы теперь знаем это точно. Правда, исследователи никаких бородачей по лицу не били, воспользовавшись муляжом из костей, завёрнутым в овечью шкуру. Конечно, овечья шерсть – это не то же самое, что мужская борода. Однако, по словам авторов работы, образцы овечьего руна выбирались так, чтобы всё было максимально похоже на бородатое лицо. Шерсть на шкурах либо оставляли, какой была, либо подстригали, либо выщипывали. Кусок кости, обёрнутый в шкуру, клали на специальную наковальню, и сверху на него падал тяжёлый металлический поршень.

Лучше всего кость защищала неподстриженная «борода», то есть кожа с длинной шерстью – она абсорбировала на 30% больше энергии удара, чем подстриженная «борода» и полностью сбритая «борода». Но эти новые научные данные на собственном опыте проверять лучше не надо.

«Задние глаза» защищают коров ото львов

Быки и коровы с нарисованными глазами.

Скотоводы Африки до сих пор страдают от львов, гиен, леопардов и гепардов, которые нападают на их коров – пусть хищники съедают не так уж много скота, но всё равно неприятно. Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса предложили оригинальный способ защитить скот от хищников – нужно нарисовать пару глаз на, скажем так, задней части коровы. Оказалось, что хищники вообще не трогают коров с «глазами» сзади, в то время как из 835 коров без нарисованных глаз было убито 15 (большинство – львами).

Авторы работы полагают, что поскольку львы нападают из засады, они очень внимательно относятся к тому, чтобы их не заметили раньше времени. И если лев или львица видят перед собой открытые «глаза», они думают, что их заметили, и не тратят время на охоту за добычей, которая уже увидела хищника. Но, как оказалось, даже если корове нарисовать на ляжке простой крестик, то и крестик будет отпугивать хищников. Может быть, хищников пугает необычный облик коровы? Но неужели простого крестика достаточно, чтобы лишить хищника уверенности в своих силах (библейские объяснения рассматривать, пожалуй, не будем)? В общем, вопрос требует дальнейших исследований.

Рабочий день сглазу не поддаётся

(фото : Aaron_Amat / Depositphotos)

Медики, как и все остальные, не чужды суевериям: например, многие врачи полагают, что если сказать на работе, что сегодня будет спокойный день, то день получится совсем неспокойный. (Это суеверие, надо полагать, в ходу у многих, а не только у медиков.)

Исследователи из британской Государственной службы здравоохранения и Университетского колледжа Лондона решили проверить, работает ли это суеверие. Они попросили сотрудников микробиологического отделения одной крупной больницы в Ланкашире специально в течение двух месяцев в некоторые дни произносить на работе фразу «Сегодня будет спокойный день», а в другие дни ни в коем случае не произносить ни эту фразу, ни вообще слово «спокойный». Затем оставалось только сравнить загруженность отделения больницы по дням. Разницы никакой не оказалось – то есть дни, в которые действовал запрет на нехорошее слово, и дни, которые старались специально сглазить, в среднем оказались загружены одинаково. Кто бы, как говорится, сомневался. Впрочем, в оправдание исследователей нужно сказать, что их работа была опубликована в рождественском выпуске журнала The BMJ, а рождественский выпуск The BMJ традиционно посвящают разным странным и удивительным исследованиям.

Как подружиться с котиком

(фото : AnnaPhri / Depositphotos)

И закончим мы тоже котиками. Подружиться с ними, как выяснили исследователи из Университета Сассекса, очень просто – нужно просто смотреть на котика, полуприкрыв глаза или медленно моргая. В эксперименте перед кошкой садился хозяин или посторонний человек и начинал медленно моргать веё сторону, подолгу держа глаза полуприкрытыми. Одновременно человек протягивал котику раскрытую руку ладонью вверх, как бы приглашая его к более близкому общению. Для сравнения в другом варианте эксперимента котика так же приглашали к общению, только смотрели на него, как обычно, без медленного моргания. Оказалось, что котики намного охотнее подходят пообщаться к медленно моргающим людям, даже если они им не знакомы.

Надеемся, что техника медленного моргания поможет многим котолюбителям найти общий язык с котиками, которые их почему-то игнорируют. В современной науке нечасто бывает, что полученный результат можно немедленно использовать в повседневной практике, но это, по-видимому, как раз тот самый случай.