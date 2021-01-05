Каспийское море находится под угрозой исчезновения

Каспийское море потеряет до трети своей площади из-за испарения, вызванного изменением климата.



Одной из крупнейших экологических катастроф XX века стало практическое исчезновение Аральского моря. Казалось, совсем недавно рыбаки в Центральной Азии уходили в рейс на полгода – в середине 1960-х годов на границе Казахстана и Узбекистана проходила береговая линия одного из крупнейших озер в мире — Аральского моря. Сегодня же здесь пустыня и зона постоянного экологического бедствия. К сожалению, в будущем похожая участь может настигнуть крупнейший на планете замкнутый водоем, который из-за своих внушительных размеров можно классифицировать и как море и как бессточное озеро. Уровень воды в Каспийском море, расположенном на стыке Европы и Азии, по прогнозам ученых, к 2100 году опуститься на 9-18 метров, что повлечет за собой масштабные экологические последствия. И если за катастрофу, постигшую Аральское море, ответственность несут политические лидеры, то причиной испарения воды в Каспийском регионе является изменение климата.

Что происходит с Каспийским морем?

Вероятность того, что в XXI веке мир может лишиться Каспийского моря, высока. Недавно в журнале Communications Earth and Environment была опубликована работа, согласно которой Каспий, разделяющий границы России, Казахстана, Туркменистана и Ирана, может потерять до трети своей поверхности. На самом деле потеря воды в Каспийском море происходит с 1970-х годов, но команда голландских и немецких исследователей доказала, что скорость высыхания Каспия ускорилась до шести или семи сантиметров в год и в ближайшие десятилетия продолжит набирать темп.

«Модель, используемая в исследовании, предсказывает снижение уровня воды в Каспии на 9 метров – в случае достижения целей, поставленных Парижским соглашением – и 18 метров в сценарии с сохранением высокого уровня выбросов к концу века. Это означает, что если цели Парижского соглашения не будут достигнуты, 34% Каспийского моря исчезнут», — пишут авторы научной работы.

Наиболее пострадавшими районами являются районы на севере и востоке (в красном), где море имеет небольшую глубину.

Последствия испарения Каспийского моря

Примечательно, что авторы исследования не считают катастрофу, произошедшую с Аральским морем и тем, что ожидает Каспий в ХХI веке, событиями соизмеримыми. Так, К 2003 году объем воды в Арале составлял около 10%, а площадь его поверхности — около четверти от первоначальной. Береговая линия отошла на 100 км, а соленость воды выросла в два с половиной раза. Так, сегодня на месте когда-то самого настоящего моря находится песчано-солончаковая пустыня Аралкум.

В случае же с Каспийским морем ситуация иная – вода в нем все равно останется. Даже согласно самому мрачному сценарию, Каспий к 2100 году может сохранить до 66% своей площади глубиной до 1000 метров. Однако потеря одной трети площади может превратить Каспий в самое настоящее, с биологической точки зрения, мертвое море. Причиной гибели живых организмов станет низкий уровень кислорода.

«Сначала это не будет иметь большого значения для более глубоких районов, но, в конечном итоге снижение уровня моря может стать причиной аноксии (отсутствие кислорода) в морских глубинах», — предупреждает геолог из Утрехтского университета (Нидерланды) и соавтор исследования Фрэнк Весселинг, о чем сообщает испанская EL Pais. Меньшее количество льда и содержащегося в нем кислорода, чрезмерная концентрация питательных веществ в реках и повышение глобальной температуры «создают идеальные условия для того, чтобы лишить более глубокие Каспийские районы уровня кислорода (и без того низкого), уничтожив тем самым всю жизнь», – отмечают авторы научной работы.