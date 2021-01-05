Пропаганда красоты: что ученые думают о желании изменить свое тело?

Некоторые исследователи рассматривают стремление к внешней красоте как способ повышения своего социального статуса.

Не знаю, заметили ли вы, но современное общество буквально помешалось на идее быть не только красивым, но и вечно молодым. Сегодня разного рода косметологи и пластические хирурги зарабатывают немалые деньги, одаривая своих клиентов пухлыми губами, тонкими носами и пышными формами. Но что на самом деле стоит за желанием сделать свою внешность более привлекательной, а иногда и вовсе изменить ее до неузнаваемости? Многие исследователи считают, что привлекательность слишком тесно связана с ценностью личности в обществе, что может привести к появлению предрассудков и таких психологических состояний, как расстройство пищевого поведения и депрессия. Более того, согласно результатам некоторых научных исследований, стремление переделать себя нередко свидетельствует о серьезных проблемах с душевным здоровьем. В этой статье попробуем разобраться откуда в современном обществе взялась одержимость внешней красотой и вечной молодостью.

В чем смысл красоты?

На самом деле стремление к внешней привлекательности естественно для представителей нашего вида. Хотя сегодня желание иметь «губы как у Джоли и попу как у Ким» (речь о голливудской актрисе Анджелине Джоли и светской львице Ким Кардашьян), кажется бессмысленным и даже разрушительным, для наших далеких предков красота была очередным способом передать свои гены следующим поколениям. Все потому, что некоторые черты, которые люди находят красивыми, могут коррелировать со здоровьем и репродуктивной жизнеспособностью, а вот предпочтение иметь определенные черты лица и тела могло развиться как побочный продукт обработки информации нашим мозгом.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Behavioral Sciences отмечают, что «физические характеристики человека и их восприятие мозгом находятся под давлением естественного отбора для оптимизации репродуктивного успеха». Несмотря на то, что мужчины и женщины используют разные стратегии, чтобы казаться привлекательными, представители обоих полов во всех культурах сходятся во мнении о том, кто привлекателен, а кто нет. Более того, авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Happiness Studies обнаружили, что внешне привлекательное лицо, небольшая масса тела и высокий рост связаны с психологическим благополучием и меньшим риском развития депрессии.

Интересно и то, что сегодня мы тратим огромное количество времени и денег чтобы стать привлекательными в глазах окружающих. Все потому, что мы чувствуем себя лучше, когда думаем, что кому-то нравимся. Часть нашего мозга постоянна занята оценкой привлекательности, которая сегодня удивительно похожа в разных культурах – спасибо, глобализация.

Между тем, простое и наиболее очевидное стремление к красоте сегодня нельзя объяснить стремлением обрести партнера и продолжить свой род. Такой ресурс как внешняя привлекательность в современном мире тесно связан с положением в обществе и карьерным ростом, одновременно являясь частью нашего статусного рейтинга среди представителей одного и того же пола. Вот только на деле мы очень часто обманываем других и самих себя относительно своей внешности.



Как пишет в своей книге «Тело, еда секс и тревога» клинический психолог Юлия Лапина, «люди теперь производят тела так же, как вещи. Они всеми силами пытаются доказать, что могут контролировать свои тела, сделать их любыми, а успехи на этом поприще поднимают их социальный статус».

По ту сторону индустрии красоты

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Plastic and Reconstructive Surgery, телесное дисморфическое расстройство или дисморфофобия, появляется примерно у трети пациентов, перенесших ринопластику – пластическую операцию по изменению формы носа.

В ходе научного исследования бельгийские пластические хирурги опросили 266 пациентов, которые обратились к ним для проведения хирургической операции на носу. Среди тех, у кого были функциональные проблемы с носом, например затруднение дыхания, только у 2% наблюдались симптомы, связанные с дисморфофобией. А вот среди тех, кто намеренно хотел изменить форму своего носа 33% пациентов страдали умеренной или тяжелой формой телесного дисморфического расстройства.

«Такие пациенты, к сожалению, подвергаются многократным пластическим операциям, чтобы исправить предполагаемый дефект, которого на самом деле никогда не было. Это может привести к тому, что почти 30-50% из них в будущем попытаются покончить с собой», — пишут авторы научной работы.



Исследователи также отмечают, что существуют потенциальные неврологические причины дисморфофобии, однако основополагающими факторами являются социальные явления.

Одержимость молодостью

Еще одним фактором, заставляющим и мужчин и женщин отдавать свои деньги пластическим хирургам является какая-то невиданная доселе одержимость молодостью. Посмотрите на голливудских актрис, например Рене Зеллвегер или Николь Кидман – в первом случае Зельвегер попросту лишилась своей уникальной внешности, а во втором талантливая актриса из-за бесконечных подтяжек и филеров потеряла способность использовать мимику. Все сцены с участием Кидман теперь сводятся к открытому рту и попыткам наморщить лоб. Более того, большинство современных фильмов и телешоу показывают 20-летних героев, а средства массовой информации просто обожают концентрироваться на достижениях молодых людей.

Одержимость молодостью также отражает и увековечивает широко распространенный в обществе страх старения. По мнению психоаналитика Эрика Эриксона «без культурного идеала старости (и даже среднего возраста) наша цивилизация на самом деле не имеет концепции всей жизни».

Важно понимать, что жизнь не заканчивается в 30, 40, 50 или 60 лет. Результаты ранее проведенных научных исследований показали, что по мере того, как мы становимся старше, у нас снижается общий уровень стресса и в целом мы чувствуем себя счастливее. Так, согласно результатам работы, опубликованной в журнале Association for Psychological Science, в то время как молодые люди склонны искать необычные или захватывающие переживания, пожилые люди способны извлекать больше пользы и удовольствия из обычных, повседневных вещей.

Наш страх старения, вероятно, пропорционален страху смерти, а современное общество буквально одержимо идеями вечной молодости и стандартизированной красоты. Сегодня чем ты моложе и красивее – тем ты востребованнее, причем абсолютно неважно какой ценой. Быть может, пришла пора пересмотреть социальные нормы и поставить на первое место здоровье и научное знание? В конце-концов, как бы мы ни старались повернуть время вспять с помощью пластических хирургов или сделать свои лица похожими на пресловутое Instagram face, мы все равно столкнемся с неизбежным течением времени и естественными биологическими процессами старения. Так стоит ли игра свеч?