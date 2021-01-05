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Почему динозавры — самые опасные животные в истории?

Почему динозавры — самые опасные животные в истории?

Динозавры считаются одними из самых опасных созданий в истории, но почему?

Динозавры по праву считаются самыми опасными животными в истории нашей планеты. Они возникли примерно 243 миллиона лет назад и оставались самыми смертоносными созданиями вплоть до своего вымирания. По расчетам ученых, всего на Земле обитало около 1936 видов динозавров. Среди них было много травоядных, но существовали и хищные виды, которые долгое время стояли на вершине пищевой цепи. Но как вы думаете, какие особенности позволяли им быть настолько опасными созданиями? За последнюю сотню лет ученые откопали множество скелетов древних животных и теперь могут дать вполне развернутый ответ на этот вопрос. Опасность динозавров состояла не только в их крупных размерах и быстром беге. Смертоносными их делали и острые зубы, которые обладали своими уникальными особенностями. Но давайте поговорим обо всем по порядку.

 


Самый большой динозавр

Самыми большими динозаврами в истории были титанозавры, которые жили 171—66 миллионов лет назад во всех точках Земли, кроме Антарктиды. Самыми крупным из них был Patagotitan mayorum, длина тела которого составляла 37 метров, а масса достигала 69 тонн. Только вот их опасность заключалась лишь в том, что они могли запросто затоптать врагов, а так они были мирными созданиями, которые питались растениями.

Почему динозавры — самые опасные животные в истории?

Сравнение размеров Patagotitan mayorum со слоном и человеком

А вот хищники такими размерами похвастаться не могли. Самыми крупными хищниками считаются спинозавры (Spinosaurus), длина тела которых достигала 16 метров. Вторыми по крупности были тираннозавры (Tyrannosaurus) длиной до 13 метров и массой до 8,8 тонн. К такому выводу ученые пришли после обнаружения в 1991 году скелета тираннозавра по кличке «Скотти». Так что вот вам одна из причин опасности динозавров — многие из них были размером с высотное здание.

Почему динозавры — самые опасные животные в истории?

Модель тираннозавра «Скотти»

Самый быстрый динозавр

Самыми быстрыми динозаврами в истории, по мнению ученых, являются галлимимы (Gallimimus). Полный скелет одного из этих созданий был обнаружен в 1970 году. Они обладали беззубым клювом и длинными, сильными задними лапами с тремя пальцами. Длина их тела достигала 8 метров, а масса обычно равнялась 450 килограммам. В целом, они были похожи на крупных куриц. По расчетам исследователей, они могли бегать со скоростью до 40 километров в час. Это позволяло им эффективно охотиться не только на насекомых, но и на маленьких и быстрых грызунов.

Почему динозавры — самые опасные животные в истории?

Галлимим в представлении художника

Но это не единственные быстрые животные давних времен. Даже упомянутые выше тираннозавры могли разгоняться до 27 километров в час. Вместе с крупными размерами тела и острыми зубами эта особенность делала их поистине смертоносными созданиями. Впрочем, на территории Австралии жили и более опасные динозавры, о которых я рассказывал в этом материале. Судя по их следам, они могли бегать со скоростью до 35 километров в час. Вот вам и еще одна опасная особенность динозавров — они быстро бегали.

Зубы динозавров

Но самой смертоносной особенностью динозавров были их зубы. Хищные виды обладали зубами, на режущих кромках которых были маленькие зазубрины. То есть, по сути, во рту у них было множество маленьких пилочек. Судя по окаменелым останкам, благодаря особому расположению тканей, такие зубы не ломались и не стачивались. По мнению ученых, именно такие зубы и позволяли динозаврам долгое время оставаться на вершине пищевой цепочки. Они оставались там до вымирания, связанного с падением метеорита.

Почему динозавры — самые опасные животные в истории?

Зазубренная поверхность зубов динозавров превращала их в смертоносное оружие

Однако, по данным научного журнала Biology Letters, такие необычные зубы появились у некоторых животных задолго до появления динозавров. Например, зубами с зазубринами обладали горгонопсы (Gorgonopsia), которые жили примерно 260 миллионов лет назад. Эти создания не приходились динозаврам родственниками, то есть необычные зубы развивались у них параллельно. Такое явление в науке называется конвергенцией и оно встречается довольно часто. Например, дельфины и рыбы обрели обтекаемую форму тела параллельно друг другу.

Почему динозавры — самые опасные животные в истории?

Модель горгонопса

При всем этом, некоторые ученые считают, что в мире существовали животные, которые могли напугать даже смертоносных динозавров. Ими считаются дейнозухи (Deinosuchus), которые обладали острыми зубами размером с банан. Подробнее об этих опасных хищниках можно почитать в этом материале.

05 январь 2021 /
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