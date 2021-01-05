Березовый шелкопряд в Архангельске

Наблюдения за городской фауной не так скучны, как может показаться. Думаю, в этом многие убедились в период вынужденной «изоляции», привязавшей горожан к своим квартирам или к ближайшим паркам. Мне повезло: после двух месяцев в Москве, воспользовавшись оказией, в начале мая 2020 года я с семьей перебрался на север, в Архангельск. Там снова удалось наблюдать за ходом весны: распусканием листьев и птичьими перелетами. Я проводил наблюдения за птицами на старинном городском кладбище (сейчас оно называется Вологодским, раньше там были два кладбища — Немецкое и Кузнечевское), жена с сыном гуляли в соседнем парке им. М. В. Ломоносова. Когда я, окончив наблюдения за пеночками, вышел с кладбища, оказалось, что мои родные тоже обнаружили что-то интересное. На основании ствола березы сидели две крупные бабочки, каких я до этого не видел. И моя жена, в аспирантуре занимавшаяся фауной чешуекрылых окрестностей Архангельска, тоже такой бабочки раньше не встречала. Это был березовый шелкопряд (Endromis versicolora). На фото вы видите их пару — самка (более крупная и светлая) сверху, самец (мельче и темнее) — снизу.

Березовый шелкопряд — бабочка с широким ареалом. Она обитает почти по всей Палеарктике. Гусеницы питаются листвой березы, и по всем правилам бабочку нужно было бы объявить вредителем лесного хозяйства, однако этот вид, напротив, занесен во многие региональные Красные книги. Причина в том, что бабочка редко достигает высокой численности, ее лёт весьма короткий, березовый шелкопряд нечасто попадается на глаза, а его жизненный цикл таков, что каждой самке удается производить относительно небольшое число доживающих до половозрелости потомков. Достаточно сказать, что, хотя англичане называют эту бабочку Kentish glory («Кентское великолепие»), в настоящее время в графстве Кент, как и вообще в Англии, эта бабочка не встречается, оставшись лишь в Шотландии.

Первое, что бросается в глаза при виде пары шелкопрядов, — их безупречно свежие наряды. Порхающие с первыми оттепелями крушинницы и крапивницы заметно потрепаны, как летние платья, всю зиму пролежавшие в гардеробе. Подавляющее большинство насекомых проводят зиму на определенной стадии жизненного цикла. Для нескольких знакомых всем бабочек это имаго. Многие находили залетевших перед наступлением холодов в дома бабочек крапивницы или павлиньего глаза. Крушинницы зимуют без особых укрытий, поэтому их в первую очередь будит обманчивое тепло. Порой таких бабочек можно встретить даже в заснеженном лесу. Теплой зимой 2019–2020 годов такая картина не была редкостью в Подмосковье, где крушинницы, ставшие активными, но не способные улететь далеко при низких температурах, сидели на еловых лапах или кустиках черники и становились жертвами голодных синиц.

Самец крушинницы (Gonepteryx rhamni), покинувший зимнее укрытие во время оттепели. фото © Павел Квартальнов, Приокско-Террасный заповедник, Московская область, 5 февраля 2020 года

Еще более потрепанными возвращаются бабочки, летящие на север из дальних краев, — например, потомки репейниц, улетевших из России в африканские саванны. О способности этой бабочки пересекать Сахару стало известно относительно недавно: удалось проследить за появлением северных крапивниц в тропической Африке, за их размножением и обратной миграцией бабочек нового, зимнего поколения (более знамениты своими миграциями бабочки данаиды монархи, см. картинку дня Зимующие данаиды монархи). Массовый пролет таких бабочек мне удалось наблюдать весной 2019 года на Центральном Кавказе: потоки легких бабочек преодолевали ледники, стекали по долине, едва успевшей освободиться от снега, кормились на первых одуванчиках.

Репейница (Vanessa cardui) кормится после перелета через Сказский ледник, альплагерь Цей, Северная Осетия, 27 мая 2019 года. фото © Павел Квартальнов

Есть, однако, еще одна возможность для бабочек вылететь ранней весной — перезимовать на стадии куколки. Так и поступает березовый шелкопряд. Куколки березового шелкопряда проводят зиму в верхнем слое почвы. земля долго отдает тепло, накопленное за лето. Сначала опавшая листва, а затем глубокий снег укрывают землю одеялом, предохраняя ее от промерзания, а куколок шелкопряда и других зимующих в почве насекомых — от гибели. Куколка шелкопряда проводит зиму в состоянии диапаузы — то есть ее развитие полностью останавливается на период холодов, а порою и дольше. После возвращения тепла и схода снега развитие большинства куколок возобновляется, бабочка выбирается из кокона и, переместившись на ствол ближайшего дерева, расправляет крылья. Известно, однако, что, как спящая царевна, бабочка может «проспать» в состоянии куколки и вторую, и даже третью зиму, а порою до пяти зим.

Собственно, для самки все странствия могут на этом окончиться. Она может никуда не стремиться, но ждать самца. Популяция шелкопрядов разрежена, так что ближайший самец может быть за несколько километров, но он находит самку, ориентируясь на испускаемые ею феромоны — вещества, улавливаемые насекомыми в крайне малой концентрации, но меняющие их поведение. Феромоны заставляют самцов следовать в сторону увеличения концентрации запаха, искать самку. Такую успешную пару мы и обнаружили в Архангельске. Самка, скорее всего, появилась из куколки в ближайших окрестностях дерева, в небольшой березовой роще, а откуда появился самец — можно только гадать. Самцы шелкопряда нередко летают днем, самки же — только с наступлением сумерек; после оплодотворения самка может начать искать место для откладки яиц.

Единственная задача шелкопрядов после выхода из куколки — найти полового партнера и оставить потомство. Ресурсы, необходимые самцу для дальнего перелета, а самке — для производства яиц, бабочки накопили еще предшествовавшим летом, на стадии гусеницы. Отложив кладку яиц на ствол березы, самка вскоре погибает, самец тоже долго не живет, так что лёт шелкопрядов заканчивается вскоре после их первого появления — в течение одной-двух недель. В некоторых регионах — например, на Кольском полуострове — этот вид известен только по находкам гусениц, на лёт бабочек энтомологам не удалось попасть в нужное место и в нужное время.

Если многие другие бабочки (те же крапивницы и репейницы) успевают за год произвести два или больше поколений, то березовый шелкопряд — только одно. Вылупившись из яиц, гусеницы первое время держатся группами, но подрастая и линяя, чаще встречаются поодиночке. До середины лета они питаются молодой листвой берез, однако в июле спускаются к земле. В почве гусеница плетет кружевной кокон, окукливается и ждет весны. Цикл повторяется. Хотя каждая бабочка может отложить от 50 до 220 яиц, многие гусеницы погибают до окукливания, поэтому эффективность размножения вида, как правило, относительно невелика, и лёт березового шелкопряда — и правда, зрелище уникальное. Если бы не пандемия и связанные с ней ограничения (в которых, конечно, ничего нет хорошего), не знаю, когда бы мне удалось познакомиться с такой замечательной бабочкой.

фото © Павел Квартальнов, парк им. М. В. Ломоносова, Архангельск, 11 мая 2020 года.

Павел Квартальнов