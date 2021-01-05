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Что посмотреть в Запорожье

Зачем мы ездим обычно по Украине между городами? Обычно в гости, на свадьбы, на дни рождения, или по делам. Но побыть туристом в своей стране до закрытия границ мало кто думал. А попробовать стоит. Для того, чтоб исследовать свою страну можно начать с города казаков, а потом сесть на автобус Запорожье-Харьков и отправиться в город, который одно время был столицей Украины. А пока вернемся к индустриальному городу-миллионнику.

автобус запорожье харьков
Куда стоит сходить в Запорожье

Если едете в Запорожье не в гости, а как турист, то вам обязательно пригодится список мест, из которых можно составить себе маршрут или культурную программу. Мы собрали для вас самые популярные и необычные места в Запорожье:

  • Национальный заповедник Хортица
  • Вознесеновский парк
  • Днепрогэс
  • Музей ретро автомобилей «Фаэтон»
  • Музей техники Богуслаева
  • Музей науки у Флика
  • Арт-аллея кованных картин
  • Музей авиации «Мотор Сич»

Все знают, что на Хортице есть исторический комплекс «Запорожская сечь», но далеко не каждый знает, что на острове еще есть одно секретное романтическое место, где можно сделать шикарную романтическую фотосессию или даже сделать предложение, оно находится в санатории Запорожсталь – белая беседка «Ласточкино гнездо». Уединиться тут в сезон свадеб не получится, потому что если не сделал фото на беседке с панорамным видом на реку, то считай – не было свадьбы.

По легенде под засохшим уже на данный момент дубом, которому 700 лет, казаки писали письмо турецкому султану, это та знаменитая картина Репина. Возле этого дуба обустроили исторический культурный центр, где можно посмотреть представления театра казацкого боя, и даже взять урок верховой езды и ощутить себя настоящим казаком.

Где поесть в Запорожье

Всегда помните, что в туристических поездках достопримечательности требуют много энергии, а пополнить ее в Запорожье можно за очень доступными ценами. Мы собрали для вас вкусный список заведений и кофеен, чтоб вы не остались голодными:

  • O’Cacao! -мечта сладкоежек
  • Вилла Олива – интерьер в венецианском стиле
  • Bull. Butcher and Wine – первый стейкхаус в Запорожье
  • Wave 3 – оригинальная кофейня
  • The budka -кафе в английском стиле
  • Арагви - грузинская кухня
  • Jays : Coffee Brewers – лучший кофе в Запорожье

Отправляясь в Запорожье, берите с собой хорошее настроение и правильных спутников, тогда поездка однозначно станет незабываемой. Заранее подыщите себе жилье, если планируете изучить город с богатой историей и осмотреть его окрестности.

05 январь 2021 /
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