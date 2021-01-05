Как выбрать агентство интернет-маркетинга

В сфере интернет-маркетинга из года в год появляются новые тенденции и направления, меняются требования поисковых систем и эффективные стратегии продвижения. Таким образом, выбор специализированного агентства, которому можно доверять в области интернет-рекламы, является обязанностью ответственного владельца бизнеса.

Задача усложняется для тех клиентов, которые не понимают, как рекламируются сайты, работают с контекстной рекламой и привлекают потенциальных клиентов. Такие предприниматели рискуют обратиться к некомпетентным специалистам, которые обещают скорые результаты и не несут ответственности.

При выборе агентства интернет маркетинга, первое впечатление никогда не вводит в заблуждение. Если вы оставили заявку, и никто не связался с вами за короткое время, то от сотрудничества с этой компанией следует отказаться. Если во время собеседования менеджер пропадает на несколько дней и общение прерывается, не сложно понять, что у агентства нет чёткой схемы работы с потенциальными заказчиками. Таким же образом сайт может предоставлять рекламные услуги: хаотично и медленно.

Помимо скорости передачи информации, стоит принимать во внимание и качество связи. Компетентный SEO-специалист не обещает очень быстрых результатов и резкого роста покупок. Сначала он проведёт детальный анализ сайта, изучит семантическую основу и ключевые вопросы, оценит технические недостатки, препятствующие продвижению веб-сайта. Лишь тогда он сможет представить план работы и предложить стратегию продвижения. Пункты плана должны быть чёткими и понятными, а расчёты - разумными.

Выберите агентство, которое обязательно заключает контракт. Это ваша юридическая гарантия, что если оговорённые работы не будут выполнены, то получите частичное возмещение вложенных средств. Агентства обычно предлагают следующие типы контрактов: почасовая оплата, ежемесячная заработная плата или долгосрочное партнёрство.

Клиент должен понимать, что SEO-продвижение - это область, где сложно дать чёткие гарантии и спрогнозировать результат. Не верьте обещаниям, что ваш сайт будет в ТОПе поисковых систем в течение месяца после выполненной работы.