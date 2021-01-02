Главные научные открытия 2020 года

Пока, 2020!

2020 год оказался полон удивительных открытий. Самым большим достижением современной науки в 2020 году, безусловно, является рекордно быстрая разработка эффективных вакцин против COVID-19. Это самый настоящий подвиг исследователей всего мира, который должен быть отмечен наградами в ближайшее время. Но уходящий год запомнится нам не только пандемией коронавируса: в самых разных областях науки были сделаны поражающие воображения научные открытия. Некоторые из них просто невозможно не заметить – самые детальные снимки Солнца, запуск космического корабля Crew Dragon и его стыковка с Международной космической станцией (МКС), чипирование свиней в рамках проекта Илона Маска Neurolink и обнарудение воды на Луне – вот лишь несколько наиболее запоминающихся открытий 2020 года. Редакция Hi-News.ru поздравляет читателей с Новым Годом и предлагает вспомнить самые важные и наиболее интересные открытия самого жаркого (во всех смыслах этого слова) года в новейшей истории. Поехали!

Самые детальные фотографии Солнца



Так выглядит солнечное пятно в объективе телескопа находится на расстоянии 149,6 миллионов километров от нашей планеты. Размер самого пятна оценивается исследователями в 16 тысяч километров, наиболее мелкие структуры на изображении имеют размеры до 20 километров.

Солнечные пятна – это темные области на солнце , которые помогают ученым отслеживать активность на поверхности звезды. На фото перед вами самое четкое на сегодняшний день изображение солнечного пятна, полученное с помощью оптического телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на Гавайях и оснащенного 4,24-метровым главным зеркалом и системой адаптивной оптики. Само пятно кажется темным из-за того, что плазма в нем более холодная, чем в окружающих пятно областях. Напомним, что солнечные пятна часто являются предвестниками солнечных вспышек – интенсивных выбросов энергии с поверхности Солнца.

Интересно, что фотография пятна под названием AR 2757, была сделана 28 января 2020 года, на этапе ввода телескопа в эксплуатацию. На сегодняшний день DKIST является самым крупным и совершенным наземным солнечным телескопом.

Фосфин в облаках Венеры

Поиски инопланетной жизни в 2020 году приобрели практически революционный характер. Так, одним из ярчайших событий года стало обнаружение в атмосфере Венеры следов фосфина — газа, вырабатываемого анаэробными микробами на Земле. Фосфин в ядовитых облаках «адской» планеты мог появиться в результате вулканической активности или ударов молнии — но не в таком количестве. Три другие исследовательские группы, однако, не смогли подтвердить полученные ранее выводы, хотя две из трех команд использовали одни и те же данные.

Астрономы, стоявшие за открытием, впоследствии повторно проанализировали свои данные и обнаружили ошибку. Согласно заново обработанным данным, сигнал фосфина по-прежнему улавливался, но намного слабее. Примечательно, что даже малое количество фосфина в венерианских облаках нельзя объяснить только вулконической активностью и молниями. Не исключено, что таинственные химические реакции в атмосфере Венеры превращают фосфористые соединения из извержений и гроз в фосфин. И есть еще шанс, что фосфин появился в результате активности чужеродных бактерий. Подробнее об этом удивительном открытии здесь.

Вакцины против коронавируса

До пандемии COVID-19 самая быстрая разработка вакцины в истории (против эпидемического паротита) заняла более четырех лет. Но уже в январе 2020 года ученые приступили к работе над вакцинами против коронавируса SARS-CoV-2. Менее чем через год такие вакцины как «Спутник V», вакцина компаний BioNTech и Pfizer были одобрены к применению, а в декабре началась массовая вакцинация населения во многих странах мира, в том числе и России. О том как работает российская вакцина читайте в нашем материале.

Вода на Луне

31 октября специалисты NASA подтвердили, что с помощью спектрографа SOFIA обнаружилb воду, захваченную внутри освещенной Cолнцем поверхности Луны. Подтверждая, что на Луне может быть больше воды, чем предполагалось ранее, в NASA заявили, что вода не ограничивается холодными, затененными лунными местами, а распределяется по всей лунной поверхности.

Но для Луны это удивительный показатель, тем более для ее солнечной стороны. На теневой стороне спутника действительно может храниться вода. Ученые считают, что она в замороженном состоянии точно есть в «холодных микроловушках». Так называются мелкие впадины на поверхности Луны, в которых постоянно удерживается экстремально низкая температура в районе -160°C.

Интересно, что на солнечной стороне вода не может перейти в твердое состояние из-за солнечного тепла. На данный момент исследователи точно не знают, как молекулы воды сохраняются на светлой стороне Луны. Но есть предположение, что они таятся в пустотах между зернами лунного грунта. По словам астрофизика Пола Герца (Paul Gertz), это открытие доказывает, что ученым до сих пор мало что известно о лунной поверхности. Если жидкость есть даже на солнечной стороне спутника, значит, на теневой части ее может быть еще больше.

Запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon на МКС

Ночью 16 ноября компания SpaceX во второй раз использовала свой космический корабль Crew Dragon для отправки людей на Международную космическую станцию. Изначально запуск корабля планировалось произвести раньше, но его перенесли из-за плохих погодных условий. Но 16 ноября, в 03:27 по Москве, ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon успешно поднялась в воздух с мыса Канаверал, штат Флорида. После вывода корабля на достаточную высоту, первая ступень Falcon 9 отделилась от нее и благополучно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. После небольшого ремонта ее можно будет использовать повторно.

Чипирование Neuralink Илона Маска

2020 года запомнится многим как год, в котором Илон Маск практически в прямом смысле этого слова чипирует свиней. Еще в 2016 году основатель компаний Tesla и SpaceX открыл компанию Neuralink, главная цель которой — создание полноценного нейроинтерфейса, связывающего человеческий мозг с компьютером. Спустя четыре года работы чтобы продемонстрировать как выглядит чип, насколько хорошо работает и в каких целях может использоваться, представители Neuralink подключили устройство к мозгу свиньи. Прямая трансляция с мероприятия велась на официальном YouTube-канале Neuralink и по-прежнему доступна для просмотра.

Самое жаркое десятилетие в истории

Температура на нашей планете растет с каждым годом, а последствия ее изменения негативно сказываются на состоянии дикой природы. В 2020 году результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что рекордные температуры зарегистрированы даже в Арктике, нагревается вдвое быстрее, чем вся остальная часть планеты, создавая самый настоящий экологический хаос для растений и животных. Тревожные данные также гласят, что новый температурный рекорд может быть поставлен уже в 2024 году.

Составлена самая подробная карта Вселенной

Перед вами будни Вселенной: ускорение и распад материи, нагретой до сверхвысоких температур, обжигающий газ, черные дыры и взрывы звезд.



В середине лета 2020 года была представлена самая подробная из когда-либо созданных 3D-карта Вселенной. В составленной более чем 100 астрофизиками карте использовались данные о недавно открытых тусклых галактиках. На самой подробной и обширной карте звездного неба насчитывается около миллиона источников рентгеновского излучения. Рассеянное красное свечение в верхней и нижней частях карты – в основном рентгеновское излучение от горячего газа далеко за пределами Млечного Пути. Белые крапинки представляют собой сигнатуру сверхмассивных черных дыр. Удивительно, но около 80% всех источников на новой карте – гигантские черные дыры, которые находятся в центрах далеких галактик.