Лучшие научные фотографии 2020 года

Роботизированная рука в лаборатории робототехники и биологии Берлинского технического университета с помощью пневматических пальцев поднимает цветок с человеческой ловкостью. Настолько похожими на человека роботы не были, пожалуй, никогда.

2020 год богат на научные открытия. А раз есть открытия, есть и фотографии. Каждый год редакции таких уважаемых журналов как Nature и National Geographic выбирают лучшие научные снимки уходящего лет и 2020 год, несмотря на многочисленные трудности, исключением не стал. Пандемия нового коронавируса, безусловно, стала серьезной проблемой для фотографов, препятствуя путешествиям и в целом делая привычную работу опаснее. Но несмотря на COVID-19, труд огромного числа отважных и талантливых людей позволяет нам наслаждаться фотографиями астероидов, животных, эмбрионов и даже генно-модифицированных кальмаров! Более того, 2020 год напомнил нам, что наука – это не просто набор интригующих фактов или умопомрачительных технологий: это способ понимания окружающего мира, при котором на нас влияют как достижения, так и ошибки. Предлагаем читателям насладиться лучшими научными снимками этого исторического года. Поехали!

Эмбрион рыбы-клоуна

Фотография эмбрионального развития зародыша рыба-клоуна заняла второе место в 46-м ежегодном конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition.

Фотограф Дэниел Кноп собрал воедино пять изображений эмбриона рыбы-клоуна, чтобы проиллюстрировать этапы его развития – от нескольких часов после оплодотворения до нескольких часов до вылупления. На снимке отчетливо видно, как эмбрион Amphiprion percula растет внутри своего яйца. Эти удивительно подробные фотографии были сделаны на первый, третий, пятый и девятый дни его развития. Считаем, что изображение заслуженно заняло второе место в 46-м ежегодном конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition.

Красное зарево

Пожары в штате Орегон в уходящем году стали самыми масштабными за всю новейшую историю.

На снимке перед вами команда пожарных ищет людей в сгоревших домах в сентябре уходящего года. Поисково-спасательная группа, окруженная красным огнезащитным составом, ищет жертв под сгоревшими жилыми домами и автомобилями после пожара на улице Альмеда, штат Орегон, США. фото Адрееса Латифа, Reuters.

2020 год, определенно, войдет в историю не только как год, побивший все мыслимые и немыслимые температурные рекорды, но и как период истории, в ходе которого планету захлестнули не виданные ранее пожары. Так, этой осенью американский штат Орегон пережил самый интенсивный пожарный сезон в новейшей истории. Пламя бушевало по всему штату, убив 11 человек и уничтожив по меньшей мере 4500 зданий.

Этот штат, как и другие на американском Западе, в последние годы переживает более продолжительный и ожесточенный пожароопасный сезон, поскольку связанные с изменением климата засуха и жара сделали ландшафт более подверженным горению. Отметим, что лесные пожары также бушевали в Сибири и лесах Амазонки – «легких планеты».

Последствия COVID-1

На запечатленном снимке макаки играют с защитной маской для лица, оставленной прохожим в Гентинг-Семпе в Малайзии 30 октября 2020 года. Защитная маски стали частью повседневной жизни многих людей в условиях пандемии коронавируса. Однако экологи опасаются, что эти одноразовые предметы сильно загрязняют окружающую среду. Так, мусор была найден даже в Марианской впадине – самом глубоком месте на планете

Как выглядит поверхность астероида?

Межпланетная станция OSIRIS-REx была запущена в сентябре 2016 года, на орбиту Бенну она вышла в конце декабря 2018-го. Основная цель миссии заключается в изучении астероида – небольшого небесного тела из группы Аполлонов, открытое в 2013 году. Благодаря полученным данным, в уходящем году исследователи определили, что в околоземное пространство загадочный астероид попал 1,75 млн лет назад, о чем рассказали в статье, опубликованной в Nature. На снимке перед вами отчетливо видно, как 20 октября космический аппарат зачерпывает немного материала и через несколько секунд улетает с камнями и пылью, возраст которых датируется рождением Солнечной системы.

Невидимые чернила

Перед вами выводок бесцветных кальмаров, фото Карен Кройфорд. Впервые в истории генетикам удалось сделать кальмаров прозрачными и даже отредактировать их геном.

В июле исследователи Морской биологической лаборатории Чикагского университета сообщили о том, что им удалось сделать нечто невероятное – отредактировать геном головоногих моллюсков вида Doryteuthis pealeii. В ходе ислседования была применена методика CRISPR, в результате чего ученым удалось заблокировать один ген, отвечающий за пигментацию животных. Успешные результаты работы также показали, что генетически измененные особи теряли до 90% пигмента на клетках кожи.