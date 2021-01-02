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Озеро-ёлка

Озеро-ёлка

Эту рождественскую ёлку сфотографировал 3 декабря 2018 года с борта МКС немецкий ученый-геофизик и космонавт Александр Герст. Ёлка — это озеро Дукан (Lake Dukan) в Иракском Курдистане, окруженное горами, самое большое в Ираке. Изображение перевернуто относительно сторон света: север внизу, юг — вверху.

На самом деле этот водоем на северо-востоке Ирака площадью около 25 тысяч гектаров — не озеро, а водохранилище, возникшее в 1959 году, после того как река Малый Заб была перекрыта плотиной. Сначала это была просто многоцелевая дамба для защиты от сезонных паводков, хранения воды и орошения. Но в 1973 году советский институт «Гидропроект» разработал проект гидроэлектростанции, которая вступила в строй в 1979 году. На сегодняшний день работа ГЭС остановлена, так как и оборудование самой станции, и плотина требуют ремонта. Водосборная площадь водохранилища составляет 11 700 кв. км, рабочая емкость резервуара — 6,8 куб. км, максимальная емкость — 8,3 куб. км. На дне водохранилища остались около 50 деревень, а 1000–1200 проживавших в них семей были переселены на новые места.

Вот более широкий вид на озеро и окружающие его горы — самые западные отроги Загроса, огромной горной системы, расположенной главным образом на территории Ирана:


Озеро-ёлка

Это изображение было получено 20 ноября 2018 года сканером дистанционного зондирования Operational Land Imager, расположенным на борту американского спутника Landsat-8. Зеленые завитки в озере — цветение фитопланктона. Изображение ориентировано по сторонам света, север — сверху. фото с сайта earthobservatory.nasa.gov


Так называемая Загросская складчатая зона (см. Zagros fold and thrust belt), протянувшаяся от Персидского залива до Средиземного моря, представляет собой складчато-надвиговый пояс, который начал формироваться в эоцене–олигоцене в результате коллизии (столкновения) Аравийской и Евразийской литосферных плит.


Озеро-ёлка

Загросская складчатая зона. Изображение с сайта ru.wikipedia.org


Аравийская плита, которая в течение фанерозоя была частью единой Африкано-Аравийской платформы, в начале эоцена отделилась от Африканского континента и начала двигаться в северо-восточном направлении. На месте отрыва образовался рифт Красного моря, а на противоположном краю, в зоне коллизии, движущаяся Аравийская плита постепенно сминала в складки край Евразийской плиты. Так образовались горы Загрос.

Озеро Дукан расположено прямо в зоне сочленения плит, что прекрасно видно на снимке спутника Landsat-8. Само озеро находится на приподнятой Евразийской плите, а плотина — на уступе, фиксирующем границу между плитами. При таком удачном расположении водосбор в водохранилище происходит за счет горных рек и ручьев, а стекает вода на расположенную ниже засушливую равнину, где используется для полива.

Процесс тектонических движений в Загросском складчато-надвиговом поясе продолжается до сих пор. По оценкам геологов, скорость движения Аравийской плиты составляет около 3 см в год. Подвижки выражаются как в горизонтальных сдвигах, так и в частичном пододвигании Аравийской плиты под Евразийскую. На северо-востоке это вызывает продолжающийся подъем гор Загрос (на 5–10 мм в год), а на севере — формирование горной системы Тавр в Турции.


Озеро-ёлка

Тектоническое строение и направление движений в зоне Загросского складчато-надвигового пояса. Fault — разлом. Стрелки показывают направление горизонтальных движений вдоль сдвигов, «шипы» — направление падения разлома. По разлому с «шипами» (сбросу или надвигу) происходят в основном вертикальные смещения. Изображение с сайта ru.wikipedia.org


Геологи считают, что в олигоцене и миоцене движения плит были более активными и здесь существовала полноценная зона субдукции: Аравийская плита погружалась, затягивая под Евразийскую плиту богатые органикой осадочные отложения, которые затем стали источником формирования глубинных скоплений углеводородов.

Сегодня Загросская складчатая зона содержит 49% запасов углеводородов складчато-надвиговых поясов Земли и 7% всех мировых запасов. Здесь расположено множество крупных и гигантских месторождений нефти с запасами более десяти миллиардов баррелей.

Окрестности Дукана считаются красивейшим местом Курдистана. Зелено-голубое озеро, окруженное холмами, идеально подходит для купания, катания на лодках и рыбалки. На побережье много турбаз, отелей и курортных зон.


Озеро-ёлка

На берегах озера Дукан. фото с сайта commons.wikimedia.org


Уникальная экосистема озера насчитывает более 180 видов птиц, а также включает редких представителей фауны, таких как евразийская выдра и полосатая гиена.

фото с сайта earthobservatory.nasa.gov.

Владислав Стрекопытов

02 январь 2021 /
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