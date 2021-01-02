Лучший влажный корм для кошек

Выбирая влажный корм для кошек, внимательно прочтите отзывы перед покупкой, не обращайте внимания на рекламу. Мнение о том, что влажный корм лучше сухого, не всегда верно, и недопустимо постоянно кормить пушистых питомцев мягкой и дешёвой пищей. Влажный корм имеет свои особенности, о которых поговорим далее, или вы можете почитать на сайте lovepet.com.ua.

Многие современные владельцы кошек предпочитают готовые корма. Это значительно сокращает затрачиваемое время, поскольку владельцу не приходится готовить для своего питомца. В магазине есть два основных вида еды: сухая и влажная. Тем, кто кормит своих кошек такой едой, специалисты рекомендуют комбинировать их - раз в день-два.

Основные преимущества влажной пищи включают следующее:

Разнообразие рациона. Качественной пищей может быть мясо, птица или рыба, а также различные морепродукты, овощи и фрукты. Экспериментировать с экзотической пищей стоит лишь, если у вашей кошки нет аллергии.

Источник белка и жира. Для удовлетворения потребностей организма, в рационе питомца должно быть много белков и жиров.

Высокая влажность. Сухой корм содержит всего 10% влаги, поэтому важно следить за тем, чтобы ваша кошка пила достаточно воды. В этом нет необходимости, при кормлении влажной пищей, содержащей 75% воды.

Полезные вещества и вкус. Жидкий корм допускает меньшую термообработку. Он сохраняет больше питательных веществ и меньше влияет на вкус.

Порционность. Один пакетик влажного корма предназначен для одного приёма пищи взрослой кошке, массой 5-7 кг.

Не допускает переедания. Кошки будут есть меньше, если они будут принимать много белка и сочной пищи, поскольку это приносит сытость питомцу.

Однако, стоит перечислить и минусы: