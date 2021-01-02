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Лучший влажный корм для кошек

Выбирая влажный корм для кошек, внимательно прочтите отзывы перед покупкой, не обращайте внимания на рекламу. Мнение о том, что влажный корм лучше сухого, не всегда верно, и недопустимо постоянно кормить пушистых питомцев мягкой и дешёвой пищей. Влажный корм имеет свои особенности, о которых поговорим далее, или вы можете почитать на сайте lovepet.com.ua.

Многие современные владельцы кошек предпочитают готовые корма. Это значительно сокращает затрачиваемое время, поскольку владельцу не приходится готовить для своего питомца. В магазине есть два основных вида еды: сухая и влажная. Тем, кто кормит своих кошек такой едой, специалисты рекомендуют комбинировать их - раз в день-два.

Основные преимущества влажной пищи включают следующее:

  • Разнообразие рациона. Качественной пищей может быть мясо, птица или рыба, а также различные морепродукты, овощи и фрукты. Экспериментировать с экзотической пищей стоит лишь, если у вашей кошки нет аллергии.
  • Источник белка и жира. Для удовлетворения потребностей организма, в рационе питомца должно быть много белков и жиров.
  • Высокая влажность. Сухой корм содержит всего 10% влаги, поэтому важно следить за тем, чтобы ваша кошка пила достаточно воды. В этом нет необходимости, при кормлении влажной пищей, содержащей 75% воды.
  • Полезные вещества и вкус. Жидкий корм допускает меньшую термообработку. Он сохраняет больше питательных веществ и меньше влияет на вкус.
  • Порционность. Один пакетик влажного корма предназначен для одного приёма пищи взрослой кошке, массой 5-7 кг.
  • Не допускает переедания. Кошки будут есть меньше, если они будут принимать много белка и сочной пищи, поскольку это приносит сытость питомцу.

Однако, стоит перечислить и минусы:

  • Стоимость выше.
  • Ухудшение состояния ротовой полости. Длительное потребление вызывает неприятный запах изо рта. Поскольку пища мягкая, она не действует как зубная щётка и не удаляет налёт или зубной камень. В этом случае хозяин должен позаботиться о гигиене полости рта своего питомца.
  • Влажный корм в пакете или миске может стоять до двух часов комнате, после чего становится непригодным для кормления. Про сухой корм такого не сказать.
02 январь 2021 /
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