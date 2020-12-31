20 привычных вещей, о существовании которых мы скоро забудем

Угадайте, какие из этих вещей в будущем станут не нужны?

Несколько десятков лет назад люди писали тексты на печатных машинках, записывали телефонные номера в записные книжки и слушали музыку через кассетные магнитофоны. Но сегодня вся эта аппаратура полностью заменена современными устройствами вроде компьютеров и смартфонов. Окружающий нас мир постоянно меняется, а это значит, что через какие-то 20 лет привычные нам вещи тоже устареют и на замену им придет что-то новое. Например, в будущем вполне могут исчезнуть водители, потому что автомобили смогут ездить самостоятельно. Также исчезнут банковские карты, пульты дистанционного управления, кабели для зарядки устройств, торговые центры и еще много чего другого. В рамках этой статьи предлагаю поговорить о 20 вещах, которые к 2040 году станут никому не нужным старьем.

Списком из двадцати вещей, которые могут безвозвратно устареть уже через 20 лет, поделилось издание Yahoo Finance. Возможно, вы посчитаете, что некоторые из упомянутых ниже вещей останутся актуальными даже во второй половине XXI века. Объяснить свою точку зрения можете в нашем Telegram-чате. Заодно узнаете мнение и других людей.

Ключи

В кармане практически каждого человека есть ключи. С самого детства мы носим с собой ключи от квартиры, а с возрастом у многих из нас появляются ключи от автомобиля. И назвать их удобными вещами вряд ли получится. Ведь мало того, что они постоянно теряются, так еще они и царапают лежащую в сумке технику. Но в будущем двери могут быть защищены сканерами отпечатков пальца или камерой с распознаванием лиц. Электронные замки с кодом доступа или сканером отпечатков можно заказать и установить на двери можно уже сейчас. Стоят они в районе 10 000 рублей.

В будущем мы откажемся от ключей и будем открывать двери при помощи отпечатков пальцев

Пароли

Та же участь ждет и паролей. Сегодня при создании любого аккаунта нужно придумывать сложный пароль с прописными и заглавными буквами, цифрами и специальными символами. И потом этот пароль каким-то образом нужно запомнить и набирать при каждом входе в аккаунт. Но в будущем все это тоже наверняка будет заменено сканерами отпечатков пальцев. Смартфоны и ноутбуки уже давно ими оснащены и через несколько лет отпечатки пальцев будут открывать доступ и к сайтам.

Пароли тоже будут заменены отпечатками пальцев

Водители

Как и говорилось в начале статьи, исчезнут и автомобилисты. Уже к 2024 году практически все производители автомобилей хотят выпустить модели с системой автоматического вождения. Люди будут просто садиться в салон, указывать нужную точку на карте и заниматься своими делами, пока автомобиль везет их на место. На данный момент автомобили справляются с самостоятельным вождением не очень хорошо, но в будущем ситуация должна стать лучше.

Наверное, наши дети удивятся тому, что когда-то мы сами управляли автомобилями

Пробки и аварии

Автомобили станут ездить самостоятельно и будут постоянно общаться между собой. Они смогут выбирать самые быстрые маршруты, но при этом не будут мешать друг другу. Из этого следует, что пробок и дорожных происшествий станет меньше или они вообще исчезнут как явление. И это отличная новость , потому что автомобильные аварии уносят миллионы жизней.

Люди теряют в автомобильных пробках кучу времени

Парковочные счетчики

Остановившись на парковке, водитель должен самостоятельно установить на таймере время своего прибытия. По таким счетчикам инспекторы сверяют время, которое машины простаивают на парковках. Но в будущем эти аппараты будут заменены системой распознавания номеров, а деньги за стоянку будут списываться с карточек водителей.

Банковские карты

Банковские карты для оплаты товаров исчезают уже сейчас. Даже в небольших городах можно заплатить деньги, используя встроенный в смартфоны NFC. Более того, даже банкоматы оборудованы бесконтактными технологиями, поэтому нужды в пластиковых картах почти нет. Виртуальные карты — это наше будущее.

Наличные деньги

Бумажные деньги и монеты тоже превратятся в никому не нужное старье. Многие люди уже привыкли к бесконтактным платежам при помощи смартфона или «умных» часов. А в период пандемии коронавируса многие люди перестали использовать наличку, потому что через них могут передаваться болезни. Да и вообще, деньги являются одними из самых грязных предметов в прямом смысле этого слова. Они проходят через тысячи рук. Так что сомнений в том, что через 20 лет наличные деньги исчезнут, практически нет.

Пульты дистанционного управления

В начале 2000-х годов на диванах и столах всех домов лежали пульты дистанционного управления. Они позволяли переключать каналы по телевизору, включать музыку на магнитофоне, настраивать кондиционер и так далее. Но сегодня для управления современной техникой нужен только смартфон. Существуют даже относительно недорогие лампочки, которые управляются по Bluetooth. Так что пульты ДУ тоже канут в небытие.

Пластиковые пакеты

Пластик буквально заполонил нашу планету и его можно найти даже в самых отдаленных уголках мирового океана. Некоторые страны уже запретили использование многоразовых пакетов и эту инициативу в скором будущем примут и другие государства. Вместо шуршащих пакетов люди начнут использовать многоразовые мешки, которые можно помыть и использовать заново.

Кабели для зарядки смартфонов

Начиная примерно с 2000 года на наших столах, диванах и в ящиках лежат кабели для зарядки смартфонов, планшетов и других устройств. Но вот уже несколько лет дорогие модели поддерживают беспроводную зарядку. Нужно всего лишь поставить устройство на специальную станцию и все — аккумулятор заряжается. Скорее всего, такой способ зарядки когда-нибудь станет повсеместным.

Бумажные чеки

Каждый раз в магазинах нам протягивают бумажные чеки со списком купленных продуктов и их ценой. Ими заполнены наши карманы и кошельки, но в будущем этому настанет конец. Так как многие из нас уже оплачивают товары при помощи смартфонов, вся информация записывается в приложении. Так что нужды в бумажных чеках в будущем не будет.

Бумажные документы

Если так посмотреть, в будущем исчезнет все бумажное. Вместе с деньгами и чеками, в смартфоны будут перемещены даже документы. И это хорошо, потому что в виртуальном виде они будут в большей сохранности, потому что создание резервных копий станет очень простым делом. Да и кучи бумажных документов занимают очень много места, что далеко не очень хорошо.

Кошельки

Наличных денег, чеков и документов не будет. А это значит, что исчезнут и кошельки, в которых мы привыкли все это хранить. Будет невозможно кого-то удивить толстым кошельком — все будет храниться в виртуальном формате. Что же, одним модным аксессуаром меньше.

Жесткие диски

Жесткие диски позволяют хранить в компьютерах очень много информации. Но времена, когда людям было важно локально хранить много файлов, уже прошли. Сегодня для комфортного использования компьютера достаточно SSD-накопителя на 256 Гигабайт, потому что большинство данных хранятся в облачных хранилищах. Не нужно хранить кучи папок с музыкой и фильмами, потому что они есть в сервисах вроде Spotify и Netflix.

Калькуляторы

В 2000-е годы у многих людей имелся при себе калькулятор. Особенно нужным инструментом он был для студентов и продавцов. Но сегодня эти функции может выполнить любой смартфон. Не нужно даже устанавливать приложение, потому что он есть практически везде. Да и нужен ли он, если функции калькулятора отлично выполняют Siri, Google Assistant и другие голосовые помощники?

Механическая коробка передач

Выше мы говорили о том, что люди перестанут управлять автомобилями, потому что они смогут ездить самостоятельно. Но это действительно произойдет только к 2040 году. На протяжении около 20 лет люди по-прежнему будут водителями, но это будет даваться с большей легкостью благодаря автоматической коробке передач. По данным за 2019 год, в России было продано 970 тысяч автомобилей с АКБ. Люди явно теряют интерес к автомобилям с механической коробкой передач и скоро они могут исчезнуть.

Подписи

Любой важный документ становится действительным только после того, как человек поставит свою подпись. Однако, во время пандемии коронавируса люди не могли проводить личные встречи. Поэтому электронные подписи обрели еще большую популярность, чем раньше. Некоторые компании уже подтвердили эффективность удаленной работы, поэтому в будущем люди явно будут делать подписи вручную.

Торговые центры

Из-за пандемии коронавируса многие торговые центры были вынуждены долгое время оставаться закрытыми. По состоянию за декабрь 2020 года они открыты, но входить внутрь можно только в масках, а у дверей стоит охрана и измеряет посетителям температуру тела. Чтобы не терять доход, многие розничные продавцы научились продавать товары через Интернет. Заказать товары можно не выходя из дома — их привозит курьер. Возможно, в будущем торговые центры исчезнут полностью.

Рабочие люди

Многие «человеческие» задачи уже сейчас выполняют роботы и этот факт беспокоит много людей. На заводах все чаще устанавливаются манипуляторы, которые выполняют работу гораздо быстрее и точнее, чем люди. Так что в будущем человеческий труд тоже может исчезнуть. По крайней мере, физический. Так что сейчас — самое время потихоньку изучать новые профессии. Лучше, если они связаны с программированием, потому что «умную» технику нужно будет настраивать.

Открытые офисы

В будущем многие люди будут работать удаленно, но офисные работники вряд ли куда-то исчезнут. Но вот офисные помещения явно будут выглядеть по-другому. Пандемия коронавируса показала нам, насколько заразными могут быть болезни. Поэтому между работниками офисов в будущем наверняка будут перегородки. А беседы у кулера будут сведены к минимуму.

С течением времени изменится не только наше окружение, но и мы сами. И речь идет не только об образе жизни и привычках, но и внешнем виде. О том, как в будущем изменится внешность людей, можно почитать в этом материале.