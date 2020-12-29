Нейроны боли помогают делать кровь

Стволовые клетки в костном мозге активнее превращаются в клетки крови под действием местных болевых нейронов.

Все наши кровяные клетки образуются из так называемых гемопоэтических стволовых клеток, которые сидят в костном мозге и приводят эритроциты, лимфоциты, лейкоциты и т. д. Естественно, стволовые клетки внимательно прислушиваются к сигналам, которые сообщают им о потребностях организма в тех или иных кровяных клетках. Получив такой сигнал, стволовая клетка покидает своё место в костном мозге и выходит в кровоток, где превращается в ту или иную клетку крови. Сам сигнал может быть специальной молекулой, появившейся в крови, а может быть нервным импульсом. В костном мозге есть множество нервов автономной нервной системы, которые с помощью нейромедиаторов управляют работой гемопоэтических стволовых клеток.

При этом давно известно, что среди нервов, заходящих в костный мозг , есть нервы болевой чувствительности, или нервы ноцицепции. Можно было бы предположить, что они тоже играют какую роль в кроветворении. Доказать это недавно удалось сотрудникам Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. Эксперименты с мышами показали, что если костный мозг лишить болевых нервов, стволовых клеток в нём меньше не станет – но зато они хуже будут выходить в кровоток. То есть болевые нервы нужны для мобилизации стволовых клеток крови.

Нейроны, чувствующие боль, пользуются нейромедиатором CGRP (calcitonin gene-related peptide, или пептид, родственный кальцитонину). CGRP напрямую, без посредников действует на стволовые клетки крови, побуждая их покинуть костный мозг . Чем активнее работают болевые нейроны, тем больше они выбрасывают нейромедиатора CGRP, и тем активнее появляются новые клетки крови. Активность болевых нейронов в костном мозге можно простимулировать с помощью капсаицина, которой содержится в стручковом перце. Именно из-за капсаицина мы чувствуем жгучий перечный вкус. Когда подопытных мышей сажали на диету с капсаициновыми добавками, нейроны в костном мозге начинали усиленно мобилизовывать стволовые клетки. Причём для этого нужно было, чтобы у нейронов работали их болевые рецепторы.

Другое вещество, активирующее нервы в костном мозге – гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (G-CSF). Так называют один из белков, которые заставляют стволовые клетки крови энергичнее делиться и энергичнее выходить в кровь. G-CSF – один из внутренних сигналов организма, стимулирующий кроветворение. На его основе созданы лекарственные препараты филграстим и ленограстим, которые помогают восстановить иммунную систему, например, после химиотерапии. Оказалось, что, по крайней мере, отчасти, G-CSF действует через нейроны боли – подобно капсаицину.

Исследователи также поставили эксперименты с мышами, которые получали цисплатин – один их противораковых химиотерапевтических препаратов. После цисплатиновой терапии стволовые клетки крови крайне неохотно выходят в кровоток. Однако с помощью нейромедиатора CGRP, которым пользуются болевые нейроны, кроветворную активность стволовых клеток после цисплатина удалось восстановить.

Сейчас есть разные средства усилить активность стволовых клеток крови – как, например, лекарства с колониестимулирующим белком G-CSF. Но эти средства срабатывают не всегда, и их эффективность ограничивают разные факторы, вроде возраста, генетических особенностей и пр. И речь тут не только об онкобольных – есть много заболеваний, когда кроветворение нужно подстегнуть. Возможно, с новыми данными касательно работы болевых нейронов в костном мозге лечить таких пациентов станет намного проще.

Результаты исследований опубликованы в Nature.