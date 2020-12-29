Коровье молоко защищает младенцев от аллергии

Если пить молоко во время кормления грудью, это снизит вероятность пищевой аллергии у ребёнка.

Мы часто слышим, что грудное вскармливание идёт на пользу как детям, так и матерям: у кормящих грудью мам снижается давление, падает уровень глюкозы и холестерина в крови, а у детей грудное молоко положительно влияет на иммунитет, защищая их от респираторных болезней, ушных инфекций и кишечных расстройств.

При этом грудное молоко можно улучшить коровьим. Речь не о том, чтобы их смешивать, а о том, чтобы кормящие мамы пили коровье молоко сами. Сотрудники Технического университета Чалмерса опросили более пятисот беременных и кормящих женщин, что они едят. Одним опросом дело не ограничилось: у участниц исследования брали анализы крови и грудного молока на предмет жирных кислот, которые есть в коровьем молоке. Если мама регулярно пила молоко, эти жирные кислоты появлялись в эритроцитах и в её собственном молоке.

Детей, которых кормили грудным молоком, проверяли на пищевую аллергию, когда им исполнялся год от роду. Оказалось, что вероятность пищевой аллергии у годовалого ребёнка меньше, если его мама пила во время кормления коровье молоко. Об этом говорилось и раньше, но в более ранних исследованиях женщин просто опрашивали насчёт их рациона. Сейчас, как было сказано, опросник подтвердили биохимическими анализами.

По мнению авторов работы, коровьи жирные кислоты помогают иммунитету настроиться на правильную работу. Известно, что иммунная система ребёнка должна пройти определённую тренировку: сталкиваясь с разными субстанциями и микробами, иммунные клетки учатся определять, что безвредно, что полезно, а что опасно. Если иммунитет не успел набраться опыта, он начнёт бросаться на совершенно безопасные молекулы, и всё закончится аллергией.

С другой стороны, как говорится в статье в Nutrients, фрукты и ягоды, если их много ели во время кормления грудью, повышали вероятность атопического дерматита у малышей. Атопический дерматит – это воспалительное кожное заболевание, во многом схожее с аллергиями. Очевидно, какие-то вещества во фруктах и ягодах направляют формирование иммунной системы слегка не туда.