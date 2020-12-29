Люди начали интересоваться космосом 100 тысяч лет назад. Что им было известно?

Разумеется, сначала люди связывали звезды с легендами

По мнению австралийских ученых, люди начали интересоваться космосом примерно 100 тысяч лет назад. Интерес к звездному небу возник задолго до того, как первые представители вида Homo sapiens покинули территорию Африки и распространились по всему остальному миру. Исследователи пришли к такому выводу потому, что во многих древних писаниях рассказывается одна и та же легенда о звездном скоплении Плеяды. Оно находится относительно близко к Земле, поэтому шесть звезд из этого скопления можно разглядеть невооруженным глазом даже в городских условиях. Только вот в легендах это скопление называется «Семь сестер». Возникает вопрос — почему семь, тогда как на небе видно только шесть объектов? Это очень интересная история, поэтому давайте рассмотрим ее подробнее.

Звездное скопление Плеяды

Звездное скопление — это группа звезд, которая образовалась из одного молекулярного облака. В группу может входить по несколько тысяч звезд. В нашей галактике Млечный путь насчитывается около 1100 рассеянных скоплений. А скопление Плеяды расположено в созвездии Тельца. В нее тоже входит несколько тысяч светил, но невооруженным глазом видно только шесть. Это скопление можно увидеть практически из любой точки нашей планеты, за исключением Антарктиды. Лучше всего за этими светилами наблюдать в ноябре, потому что в это время они видны на протяжении всей ночи.

Звезды Плеяды расположены справа сверху

Некоторые астрономы уверены, что в скопление Плеяды входит около 3000 звезд. Однако, на данный момент учеными официально открыто только 1200 из них. Это связано с тем, что большинство звезд очень тусклые и существующие сегодня телескопы попросту не могут их обнаружить. Одними из них могут быть слабо светящие коричневые карлики — по мнению ученых, они составляют целых 25% звездного скопления. Возраст скопления Плеяды оценивается в 115 миллионов лет, то есть оно в 50 раз моложе Солнца.

Легенды о Плеяде

В древней Греции считалось, что Плеядами являются семь дочерей титана Атласа, который держит на плечах небесный свод. По легенде, за ними охотился похотливый Орион, поэтому девушки превратились в звезд и спрятались на небе. Но одна из них влюбилась в обычного человека и была вынуждена покинуть небо. Получается, что изначально в группе было семь звезд, но со временем люди стали видеть только шесть. Потому что одна из девушек, как и говорилось выше, покинула своих сестер и вернулась на землю.

Чтобы увидеть все звезды Плеяды, нужен телескоп

Легенда о скоплении Плеяды примерно так же звучит и у других народов. Коренные жители Австралии тоже говорили, что на небе видна компания девушек, а рядом с ними находится пылающий страстью мужчина, то есть, охотник Орион. И даже в их легенде говорится, что изначально девушек было семь, а потом их стало шесть. Похожие рассказы были и у древних народов Европы, Африки и других стран. Возникает вопрос — как живущие в совершенно разных частях Земли группы людей смогли сочинить одинаковые истории? Ведь в те времена никаких средств общения на расстоянии не существовало.

История изучения космоса

В поисках ответа на этот вопрос, ученые попробовали воссоздать, как выглядело звездное небо 100 тысяч лет назад. Оказалось, что в те времена входящие в скопление Плеяды звезды Плейона и Атлас располагались чуть дальше друг от друга. Поэтому древние люди видели в скоплении семь звезд. Со временем они приблизились друг к другу настолько, что люди начали видеть в скоплении только шесть звезд. Исходя из этого австралийские ученые предположили, что легенды о скоплении Плеяды были придуманы сотни тысяч лет назад во времена, когда первые представители вида Homo sapiens еще не покинули Африку. Но потом они начали распространяться по планете, вместе со своей легендой. Правда часть про исчезнувшую девушку появилась только когда две звезды стали слишком близки.

В том, что скопление плеяды известно людям очень давно, не возникает особых сомнений. Дело в том, что изображающий его рисунок был обнаружен в пещере Ласко, которое расположено во Франции. Там есть множество наскальных рисунков, которые были созданы пещерными людьми. По оценкам ученых, они были нарисованы 15—18 тысяч лет назад. Но это не значит, что люди начали интересоваться космосом именно в это время. Должно быть, это произошло еще раньше, просто наскальные рисунки были созданы гораздо позже этого важнейшего события.

Рисунки на стенах пещеры Ласко

Получается, что космос начал интересовать людей в очень давние времена. Со временем появились телескопы и прочие приборы, которые еще больше расширили представление человечества о Вселенной. И все это привело к тому, что мы наконец-то убедились, что земля имеет круглую форму. Во второй половине XX века люди впервые полетели в космос , а на данный момент мы уже планируем переселиться на другие планеты. Самым пригодным для этого кажется Марс . Впрочем, с пилотируемым полетом на эту планету придется повременить. И вот почему.