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Сколько кратеров на Луне и что они могут нам рассказать?

Сколько кратеров на Луне и что они могут нам рассказать?

У Луны очень богатая история и кратеры могут рассказать нам много интересного

На протяжении нескольких миллиардов лет на поверхность Луны падали тысячи метеоритов, которые оставляли после себя большие кратеры. На данный момент ученым не известно их точное количество, но они работают над восполнением этого пробела в знаниях. Недавно китайские ученые изучили собранные космическими аппаратами данные и использовали Искусственный интеллект для подсчета количества кратеров на многочисленных снимках. Всего было обнаружено более 109 000 кратеров, которые отличаются друг от друга не только формой, но и возрастом. На основе полученных данных ученые сделали весьма интересные выводы, о которых мы поговорим чуть ниже. Исследователи не хотят останавливаться на достигнутом и в будущем планируют улучшить работу искусственного интеллекта. Но давайте обо всем по порядку.

 


Кратеры на Луне

По данным научного издания Live Science, для подсчета кратеров исследователи использовали самую большую базу данных о Луне. Многочисленные фотографии поверхности Луны были сделаны в рамках китайских космических миссий. Группа ученых во главе с Ченом Яном (Chen Yang) сначала обучила нейронную сеть находить кратеры на фотографиях, где углубления были отмечены заранее. После этого компьютер примерно знал, как именно кратеры выглядят на фотографиях. Соответственно, Искусственный интеллект смог справиться с поиском кратеров на совершенно новых фотографиях.

Сколько кратеров на Луне и что они могут нам рассказать?

В большинстве своем, лунные кратеры выглядят так

Подсчет кратеров на Луне вручную занял бы у людей огромное количество времени. К тому же, углубления на поверхности Луны очень разные и мы попросту не может уловить все особенности изображения и быстро определить, кратер это или нет. Но компьютер справился с этой задачей быстро и с высокой точностью. Всего ему удалось распознать 109 956 новых кратеров. Если учесть, что ранее ученым и так были известны тысячи оставленных метеоритами углублений, количество кратеров на Луне должно составить около 110 тысяч штук.

Сколько кратеров на Луне и что они могут нам рассказать?

Смогли бы вы вручную подсчитать количество таких углублений на Луне площадью 58 миллионам квадратных километров? Вряд ли

Исследователи сообщили, что в большинстве своем, лунные кратеры небольшие по размерам. Но по земным меркам это настоящие гиганты, потому что диаметр некоторых из них составляет от 1 до 100 километров. Искусственный интеллект также нашел несколько 550-километровых кратеров, но изначально они явно были поменьше. Дело в том, что они имеют неправильную форму и явно увеличились из-за обвалов и других процессов. Исходя из размеров и глубины, ученые смогли определить возраст некоторых кратеров. Среди них были те, кто образовался около 4 миллиардов лет назад. То есть, во время образования Земли на Луне уже образовывались кратеры. Впрочем, в те далекие времена падением метеоритов было обычным явлением и на Земле.

Искусственный интеллект для изучения космоса

Возможно, на Луне гораздо больше кратеров, чем считается на данный момент. Недавно китайский аппарат «Чанъэ-5» собрал не только лунный грунт, но и другие данные о поверхности Луны. Ученые хотят использовать эту информацию для дальнейшего изучения искусственного интеллекта. Ожидается, что это увеличит его точность и на уже изученных фотографиях компьютер сможет найти еще больше кратеров. Он также может быть использован для подсчета кратеров на других планетах вроде Марса.

Сколько кратеров на Луне и что они могут нам рассказать?

Аппарат «Чанъэ-5»

Ученые считают, что изучая форму и возраст кратеров, они могут узнать больше о развитии Солнечной системы. Как минимум, они смогут выяснить, какие метеориты падали на Луну и другие планеты и к каким последствиям это привело. Также не стоит забывать, что в будущем люди хотят построить базы на Луне и Марсе. И перед полетом на далекие объекты важно знать, что и в каком месте там находится. Полученная информация будет полезна при выборе места для посадки и постройки сооружений.

На тему кратеров на нашем сайте есть отдельный материал. В ней я рассказал, что такое ударные кратеры и какой из них считается самым большим в Солнечной системе. Как вы думаете, на каком космическом объекте он находится? Вы вряд ли об этом догадаетесь.

29 декабрь 2020 /
Хочу все знать
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