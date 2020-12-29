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Первые фастфуды появились в Древнем Риме. Какими они были?

Первые фастфуды появились в Древнем Риме. Какими они были?

Древнеримский фастфуд в представлении художника

Тысячи лет назад Помпеи считался одним из самых крупных городов Древнего Рима. Но в 79 году нашей эры он, как и многие располагавшиеся рядом поселения, остался под застывшим пеплом извергнувшегося вулкана Везувий. На данный момент территория этого города является музеем под открытым небом, где до сих пор ведутся археологические раскопки. В 2019 году исследователи обнаружили там останки прилавка, который также был похож на какое-то подобие барной стойки. Недавно раскопки на небольшой части Помпеи были завершены. Оказалось, что прилавок является частью полноценной закусочной, в которую древние римляне заходили перекусить. Внутри заведения осталась застывшая фигура владельца и человека, который явно воровал у него еду. Давайте поговорим о находке подробнее и рассмотрим фотографии с исторически важного места.

 


Еда в Древнем Риме

Закусочные Древнего Рима назывались термополиями. Название образовано из двух греческих слов: «горячий» (thermos) и продажа (poleo). Они были очень популярными заведениями, о чем свидетельствует количество обнаруженных останков. В одних только Помпеях их насчитывалось около 80. Многие из них уже раскопаны, но найденный недавно термополий сильно отличается от остальных. Внутри него были обнаружены останки животных, посуды, рисунков и даже владельца с одним из посетителей. Благодаря всему этому ученые смогли воссоздать картину того, что происходило в закусочной во время извержения Везувия.

Первые фастфуды появились в Древнем Риме. Какими они были?

Прилавок в закусочной Древнего Рима

По мнению директора археологического парка Массимо Озаны (Massimo Osanna), во время катастрофы владелец прилавка спешно пытался закрыть его. Им был пожилой мужчина, который так и не смог убежать из здания и погиб почти в самом начале извержения вулкана. Помимо него, в помещении также находился человек, который собирался открыть крышку одного из горшков. Исследователи считают, что им был воришка, который не успел ничего украсть, так как был шокирован сильным грохотом.

Первые фастфуды появились в Древнем Риме. Какими они были?

Рисунок петуха на прилавке

Поверхность прилавка была украшена рисунками петуха, утки, собаки и других животных. Также на нем изобразили Нереиду — одну из древнегреческих богинь в виде русалок. На рисунке она едет верхом на морском коне. Изучив окрестности, ученые решили, что на прилавке был изображен ассортимент закусочной, потому что в некоторых частях здания как раз лежали кости разных видов животных. Почему художники изобразили Нереиду не ясно. Видимо, просто ради красоты.

Первые фастфуды появились в Древнем Риме. Какими они были?

Изображение Нереиды

Также исследователями были найдены глиняные горшки, в которых обычно хранилось вино. Но на дне некоторых сосудов лежали измельченные зерна. Скорее всего, они добавлялись в вино для изменения вкуса или цвета. Стало быть, закусочные существовали даже в Древнем Риме, примерно 2000 лет назад. Об этом ученым уже было известно, однако описанные выше находки помогли узнать о термополиях гораздо больше.

Раскопки в Помпеях

Извержение вулкана Везувий считается одним из самых страшных катастроф в истории человечества. Под горячей лавой осталось от 2000 до 15000 человек. Благодаря застывшему пеплу, сооружения и тела людей отлично сохранились до наших дней. Сегодня город Помпеи является музеем, но в нем есть и закрытые зоны. Например, в пятом регионе (Regio V) исследователям удалось найти деревянную шкатулку с колдовскими предметами. Среди них оказались зеркала, ожерелья, амулеты и даже фигурка в виде человека.

Первые фастфуды появились в Древнем Риме. Какими они были?

Найденные колдовские предметы

А во второй половине 2019 года я рассказывал о том, как археологам удалось найти рисунок с двумя окровавленными гладиаторами. Из школьной программы и исторических фильмов вы уже наверняка знаете, что в давние времена гладиаторские бои были обычным явлением. Они сражались с голым торсом, причем один из воинов был вооружен мечом, а другой — только кинжалом.

29 декабрь 2020 /
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