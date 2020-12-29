Почему российская вакцина от коронавируса называется «Спутник V»?

Цифра «V» в названии вакцины — вовсе не цифра

В августе 2020 года российские ученые сообщили о создании первой вакцины от коронавируса «Спутник-V». Его эффективность была оценена в 91,4% и начиная с 10 декабря в России действует программа по бесплатной вакцинации. Она производится среди групп риска в возрасте от 18 до 60 лет, но в первую очередь вакцины делаются работникам медицинских и образовательных учреждений. Также вакцина выкупается другими странами — недавно 300 тысяч доз было отправлено в Аргентину. Разговоры о «Спутнике V» ведутся уже давно, но знаете ли вы, почему он назван именно так? Нетрудно догадаться, что первая часть названия отсылает нас к космическим успехам СССР в 1960-х годах. Но что насчет цифры «V»? Или это вовсе не цифра? Тайну недавно раскрыл глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Что означает «Спутник V»?

Как только название первой вакцины от коронавируса начала появляться в заголовках новостей, многие люди поняли, что он назван в честь первого советского космического спутника. В 1957 году на орбиту нашей планеты впервые в истории полетел аппарат «Спутник-1», который был создан советским конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королевым и его коллегами. Это произошло 4 октября, который сегодня больше известен как День космических войск. По словам создателей вакцины от коронавируса, первый спутник дал толчок в исследование космоса. Судя по всему они также считают, что новая вакцина является таким же важным изобретением.

Первый искусственный спутник был сделан в СССР

Но вот что обозначает цифра «V» до сих пор оставалось загадкой. Но во время отправки сотен тысяч доз в Аргентину глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев объявил, что это буква:



«V» в названии нашей вакцины означает победу, и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием», — передало агентство РИА Новости.

Для справки стоит отметить, что буквой «V» обычно сокращается английское слово «Victory», которое переводится как «Победа». То есть, создатели вакцины решили объединить наследие СССР с иностранным словом. Доставка вакцины в Аргентину была описана как «отличный пример сотрудничества и исторический момент». Как и в России, аргентинские власти первым делом хотят привить медицинских работников, а потом очередь дойдет до полицейских. К марту 2021 года планируется вакцинировать 10 миллионов человек.

Безопасность вакцины от коронавируса

При этом многие люди до сих пор не верят в эффективность вакцины и опасаются побочных эффектов. Она была создана на скорую руку, а ведь разработка любой вакцины занимает очень много времени. Относительно быстро была создана только вакцина против эпидемического паротита — этот процесс занял «всего лишь» 4 года. На официальном сайте вакцины «Спутник V» сказано, что он создан на основе аденовирусов человека, что значительно ускоряет разработку. Подробнее о том, как работает вакцина против коронавируса и почему многие люди сомневаются в его эффективности, можно почитать в этой статье.

Недавно в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса, которая может быть заразнее на 70%. Болезнь не стала сильнее, но риск заражения у людей значительно повысился. Ученые сообщают, что созданные на данный момент вакцины должны по-прежнему защищать от него, потому что воздействуют на не подверженные мутациям части коронавируса. А вакцин сегодня существует несколько и больше всего доверия вызывает американский Pfizer.

Впрочем, на нашем сайте также есть подробная статья о том, почему именно вакцины должны защищать от более заразного коронавируса. Судя по всему, как минимум первая половина 2021 года тоже может оказаться сложной, поэтому это весьма полезная информация.