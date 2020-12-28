В мышином мозге разделили любовь и ненависть

Брачное поведение самцов друг с другом оказалось совсем не брачным.

Самцы мышей порой ведут себя странно, наскакивая на других самцов как на брачных партнёров. Если не привлекать к объяснению особую форму любовного чувства, то можно предположить, что самцы принимают других самцов за самок. Это не так уж странно, как может показаться: например, считается, что самцы многих насекомых и пауков пытаются спариваться с другими самцами именно потому, что в некоторых ситуациях плохо отличают мужской пол от женского, несмотря на изощрённую систему феромонов.

Однако исследователи из Калифорнийского технологического института пришли к выводу, что здесь вообще речь не идёт о любви и сексе – по крайней мере, в случае с мышами. Начать с того, что настоящее брачное поведение, которое демонстрирует мышь-самец с самкой, отличается от якобы брачного поведения с самцом. Просто так эти отличия заметить не получится – чтобы их увидеть и проанализировать, потребовалось много видео с, так сказать, взаимодействующими мышами и специальные машинные алгоритмы, которые сравнивали сделанные видеозаписи. Так удалось выяснить, что когда самец пытается спариваться с самкой, он издаёт особый ультразвуковой писк, а когда самец пытается спариваться с другим самцом, он никаких ультразвуковых песен не поёт. Ещё одно важное отличие проявляется после того, как спаривание (или попытка спаривания) завершилась: у самцов сравнительно часто всё заканчивается дракой, тогда как самец и самка, как правило, расходятся мирно.

Различия обнаружились и в мозге. Исследователи наблюдали, как у спаривающихся мышей меняется активность нейронов гипоталамуса – важной зоны мозга, которая, среди прочего, регулирует разные формы социального поведения. Оказалось, что при взаимодействии с самками в гипоталамусе самцов активируются нейроны среднего преоптического ядра (MPOA), а при взаимодействии с самцами – нейроны вентромедиальной зоны (VMHvl).

В статье в Nature говорится, что одно и то же поведение, одно и то же наскакивание на другую мышь, имеет разный смысл в зависимости от контекста. В случае с самкой это наскакивание любовно-сексуальное, имеющее целью продолжение рода или, по крайней мере, усиливающее эмоциональную связь между индивидуумами; в случае с самцом это наскакивание агрессивное, имеющее целью установить иерархические отношения, подчинить одного другому. То, что одно с другим нельзя смешивать, подтверждается нейробиологией – наскакивание на самку и наскакивание на самца контролируется разными нервными центрами.



Более того, самца можно даже заставить принять самку за самца. В эксперименте к самцу подсаживали самку, и он начинал ей петь ультразвуковую песню и пытаться спариваться. Но если у него в этот момент активировали зону агрессии VMHvl, песня прекращалась, и дальше самец вёл себя с самкой агрессивно, как с самцом. Точно также самец переключался с другим самцом из режима агрессивного псевдоспаривания в режим настоящего спаривания, когда у него во время агрессивного псевдоспаривания активировали «любовные» нейроны в зоне MPOA.

Важный вывод, который отсюда можно сделать, что одно и то же поведение может происходить из разных мотивов и разных нейронных структур. И если мы сталкиваемся с чем-то подобным, то стоит повнимательнее присмотреться к тому, действительно ли индивидуум ведёт себя абсолютно одинаково вне зависимости от контекста. Вполне может быть, что в его поведении есть какие-то отличия, на которые мы не обращали внимания, и которые как раз выдают различия в мотивах и стремлениях. Надо думать, что этот вывод годится не только для мышей, но и для намного более высокоразвитых зверей.