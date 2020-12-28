Почему давление нужно измерять на обеих руках?

Измерять давление нужно на двух руках, но почему?

Артериальным называется давление, которое оказывает кровь на стенки сосудов. Как низкое, так и высокое артериальное давление говорит о неполадках внутри организма и вредит здоровью человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, нормальным уровнем артериального давления является 120-130 миллиметров ртутного столба. Если показатель оказывается ниже 90, это называется гипотонией, а если предназначенный для измерения артериального давления тонометр показывает 140 и выше — это гипертония. Измерить давление можно даже в домашних условиях, достаточно купить тонометр за примерно 2000 рублей. А инструкция по использованию тонометра есть в Интернете, можно даже найти видео на YouTube. Но недавно ученые порекомендовали измерять давление сразу на обеих руках. Но почему это так важно? Давайте разбираться?

Как измерить давление?

Самым простым способом измерения артериального давления является использование электронного тонометра. Но существуют и ручные тонометры, которые стоят дешевле и считаются более долговечными. Чтобы измерить давление при помощи любого тонометра, нужно всего лишь выполнить следующие действия:

сядьте удобно, желательно на стул со спинкой;положите руку на стол и наденьте на нее манжетку тонометра, чуть выше локтевого сгиба. Идеально, если она окажется на уровне сердца;наденьте на уши стетоскоп и прислоните его головку к плечевой артерии, которая находится в области локтевой ямки;закройте клапан груши тонометра, а потом сжимайте и разжимайте ее до тех пор, пока стрелка не достигнет отметки примерно 160 миллиметров ртутного столба. Если есть ощущение, что давление очень высокое, можно поднять стрелку еще выше;медленно ослабьте клапан груши и выпускайте воздух из манжетки. Следите за стрелкой и слушайте пульс. На одной из отметок начнет бить пульс, это систолическое давление. А на другой отметке пульс снова перестанет быть слышным, это диастолическое давление.

Если получится что-то вроде 120 и 80, то вы сделали все правильно и проблем с давлением нет. Лучше всего давление измерять в одно и то же время утром и вечером. Можно вести заметки, для этого есть даже мобильные приложения.

Инструкция по измерению артериального давления

Риск сердечно-сосудистых заболеваний

Как видно, измерить давление несложно. Но мало кто знает, что описанные выше действия нужно проделывать два раза, на обеих руках. Дело в том, что если давление между «левым» и «правым» измерением отличается на 10 миллиметров ртутного столба и больше, это может говорить и предрасположенности к инфаркту и инсульту. Об этом, по крайней мере, говорит международная группа ученых в своей статье, опубликованной в научном журнале Hypertension. К такому выводу они пришли в ходе изучения результатов 24 научных работ, в которых учитывались данные о 54 тысячах людей.

У каждого из этих людей в свое время измерялось давление как на левой, так и на правой руке. Ученым стало интересно, кто из этих людей в течение последующих 10 лет умер от инфаркта, инсульта или других проблем с работой сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что люди с разными показателями давления на каждой руке умирали по этим причинам чаще остальных. По мнению исследователей, каждый миллиметр ртутного столба разницы увеличивает риск смерти от проблем с сердцем на 1%. Если такая разница есть и наблюдается часто, человеку важно тщательнее следить за своим здоровьем и в случае проблем сразу же обращаться к врачу. Но почему разница увеличивает риск смерти, исследователи пока не знают.

Итак, в рамках этой статьи мы научились измерять правильно измерять артериальное давление. Но на нашем сайте есть еще несколько полезных с точки зрения медицины статей. Например, недавно моя коллега Любовь Соковикова подробно рассказала, как делается массаж сердца. Это очень полезный навык, который когда-нибудь может спасти человеческую жизнь. Ведь остановка сердца считается одной из самых распространенных причин смерти людей.