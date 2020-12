Перед вами одна из необычных достопримечательностей Намибии — метеорит Гоба. Это самый большой метеорит в мире: прямоугольная глыба размером 2,9x2,9x0,7 м весит около 60 тонн.

На самом деле, эту глыбу никто никогда не взвешивал, но по результатам химических анализов известно, что метеорит состоит в основном из железа (82,34%), никеля (16,44%) и кобальта (0,78%). Это позволило рассчитать его массу еще в 1921 году, вскоре после открытия. По метеоритной классификации Гоба относится к железным метеоритам класса IVB (атакситам, см. Ataxite), которые характеризуются высоким содержанием никеля и отсутствием видманштеттеновых фигур (см. картинку дня Метеоритная решетка). На момент находки он был окружен слоем «железистого сланца» — оксидами и гидроксидами железа, образовавшимися в результате разрушения метеорита, которые позже были удалены при раскопках. Если учитывать этот материал, то получается, что на момент падения Гоба весил даже больше — около 88 тонн.

Открытка и почтовая марка Намибии с изображением метеорита Гоба. Изображение с сайта marmet-meteorites.com

Любопытной особенностью Гобы является отсутствие какого бы то ни было кратера. Компьютерное моделирование его падения показывает, что Гоба, скорее всего, «приземлился» под небольшим углом (около 5°) и оставил кратер диаметром 20 м и глубиной 5 м, позже исчезнувший из-за эрозии. На основе анализов пород, находящихся под метеоритом, ученые установили, что падение произошло 80 000 лет назад.

Гоба был обнаружен в 1920 году Якобусом Германусом Бритсом, жившим на ферме Гоба Вест. По его рассказу (записанному в 1954 году), зимой он отправился на охоту и присел отдохнуть на странный камень, который отличался своим черным цветом от окружающего известняка. Поцарапав его ножом, Бритс отметил странную металлическую черту, которое оставило лезвие. Позже он вернулся к камню и с помощью зубила отколол фрагмент, который отправил на экспертизу в Юго-Западную африканскую компанию (South West Africa Company), где геологи определили его как метеоритное вещество. Тогда же были проведены первые химические анализы, показавшие наличие 81,29% железа и 17,49% никеля. В тот момент метеорит еще не был раскопан, как на главном фото , и предполагалось, что он уходит на несколько метров в глубину, из-за чего его массу первоначально оценивали в 87 тонн.

Я. Г. Бритс с семьей. фото из статьи P. E. Spargo, 2008. The history of Hoba meteorite. Part I: Nature and discovery

В 1921 году Майкл Хансен, непосредственный владелец фермы Гоба Вест, отправил письмо на имя «директора музея в Претории» (Трансваальский музей):

«Я обнаружил на своей ферме большой метеорит , толщиной 39 дюймов, поверхность которого представляет собой правильный прямоугольник три на три ярда. Он лежит горизонтально на земле, и я выкопал траншею вокруг него, чтобы определить толщину.

Я буду очень признателен, если вы сообщите мне — интересуют ли вас подобные метеориты, он состоит из металла, приблизительно 80% железа и 20% никеля.

Не могли бы вы сообщить мне, какого размера метеориты обычно находят в Африке и стоит ли эта находка чего-либо.

Если вас он не интересует, я буду благодарен за любые контакты европейских или американских организаций, которым интересны „Метеориты“».

Трансваальский музей перенаправил письмо в Южноафриканскую геологическую службу, директор которой доктор А. В. Роджерс ответил следующее:

«Ваше письмо на имя директора Трансваальского музея от 17 cентября было перенаправлено мне.

Самый большой фрагмент метеорита, обнаруженный в Африке к этому дню, весит около 2000 фунтов [здесь речь идет о метеорите Kouga Mountains массой 1173 кг], однако общий вес фрагментов метеорита Гибеон составляет 15 тонн. Вес фрагмента, обнаруженного на вашей ферме, должен быть более 45 тонн.

Стоимость подобных метеоритов не может быть точно определена. Некоторые из таких метеоритов (к примеру, состоящих из камня, не металла) стоят достаточно много, но такие образцы весьма редки и разрушаются в земле быстрее, чем железо-никелевые. Цена метеорита определяется суммой, которую готовы заплатить музеи, и, в том числе, возможностями его транспортировки. Метеориты — это не овцы или коровы, и я не могу назвать фиксированную цену.

Я надеюсь, что представитель Рудного Департамента сможет посетить вашу ферму и осмотреть метеорит».

Несмотря на сдержанность этого ответа, Роджерс был очень вдохновлен находкой, и из нескольких его последующих писем к коллегам нам известно, что в его планах было перевезти метеорит из Намибии (тогда — Юго-Западной Африки) в Южную Африку целиком или даже по частям, несмотря на сомнительную легальность этой операции. Но отсутствие эффективных методов транспортировки такого тяжелого объекта по африканскому бездорожью помешало их осуществлению.

К концу 1921 года было не очень понятно, кому принадлежит метеорит — местным властям или фермеру, — и что с ним дальше делать. Кроме того, почти никто знал о его существовании за пределами Южной Африки.

Участники Международного геологического конгресса у метеорита Гоба, 1929 год. На фото видна траншея, выкопанная для определения размеров. фото из статьи P. E. Spargo, 2008. The History of the Hoba Meteorite. Part II: The News Spreads...

Но в 1923 году, с публикацией официальной информации о Гобе в «Каталоге метеоритов», ситуация начала меняться. Он получил известность в профессиональных кругах, и в 1929 году его уже посещают участники Международного геологического конгресса, а новость об обнаружении «самого большого в мире метеорита» добирается до американских газет.

Публикации об обнаружении метеорита Гоба в New York Times от 13 марта 1929 года (слева) и от 21 апреля 1929 года (справа). фото из статьи P. E. Spargo, 2008. The History of the Hoba Meteorite. Part II: The News Spreads...

С ростом популярности и превращением Гобы в местную достопримечательность участились и акты вандализма, в результате которых он потерял часть своего вещества. К сожалению, подсчитать все фрагменты, находящиеся в частных и государственных коллекциях, невозможно, но по существующим оценкам 18 известных фрагментов весят почти 25 кг.

Фрагменты метеорита Гоба. Слева — полированный фрагмент массой 54,9 грамма из частной коллекции. фото с сайта marmet-meteorites.com. Справа — фрагмент, отобранный хранителем минералогической коллекции Британского музея естественной истории Л. Спенсером в 1929 году во время экскурсии Международного геологического конгресса. Изображение с сайта marmet-meteorites.com

Чтобы остановить разрушение Гобы, в 1955 году правительство присвоило ему статус национального монумента, но это не возымело эффекта. В 1987 году территория вокруг метеорита приняла современный вид: намибийская компания Рёссинг Ураниум Лимитед (см. Rössing uranium mine) обустроила территорию, построив туристический центр, ограду и ступеньки к метеориту. После этого акты вандализма прекратились, а туристический поток увеличился.

фото © Sergio Conti с сайта en.wikipedia.org, 17 августа 2014 года.

Кирилл Власов