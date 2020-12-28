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Особенности деятельности «Украинской энергетической биржи»

На сегодняшний день «Украинская энергетическая биржа» рассматривается , как первая биржа на территории Украины. Биржевая платформа проводит деятельность с различными ресурсами и материалами от проверенных и надежных производителей, которые должны пройти соответствующие проверки прежде, чем выставлять свой лот. УЭБ проводит торговые соглашения в рамках заключения двустороннего договора, и помогает успешно покупать и реализовать разнообразные материалы, в том числе:

  • Нефть
  • Нефтепродукты
  • Природных газ
  • Сжиженный газ
  • Уголь
  • Газовый конденсат

Большая часть участников проекта смогли составить оценку работе применения электронного варианта проведения публичных аукционов.

«Украинская энергетическая биржа» регулярно обновляет систему аукционов, и смогла провести уже большого количества двусторонних соглашений. Постоянная клиентская база состоит из более девятисот организаций во всей страны, и зарубежья. Преимущество работы с биржей заключается в том, что воспользоваться услугами системы могут не только крупные предприятия, которые уже смогли выйти на мировой рынок, но и местные предприятия, которые только входят в дело. Большое число торгов проходит с участием государственных предприятий. При этом, подобный формат проведения аукционов не дает возможность иметь преимущества по конкретному виду компании. Все участники равны в системе.

Порядок участия в открытом аукционе

Перед использованием системы вам необходимо зарегистрироваться на платформе.

После того, как участник успешно прошел все необходимые проверки, он может принимать участие в аукционе. На сайте ueex.com.ua размещена информация о продаже предстоящего аукциона. Аукцион завершается только в том случае, если все лоты были успешно проданы.

Участники аукциона, подавшие наиболее выгодные заявки, становятся победителями аукциона и могут подписать установленную форму, что делается с помощью электронной подписи.

«Украинская энергетическая биржа» не допускает к работе компании, которые не прошли проверки в системе. Поэтому подделать результаты очередного торга невозможно, все проходит только по принципу выбора самого выгодного предложения от клиента. Любые сделки можно проводить из офиса, поскольку электронный формат дает возможность не принимать личного участия в проведении торгов. Ознакомиться с полным перечнем достоинства электронной системы проведения публичных торгов, и принципа работы биржи можно на сайте www.ueex.com.ua.

28 декабрь 2020 /
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