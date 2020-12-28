Парфюмерные традиции дальневосточных стран

Парфюмерные ароматы для современного человека довольно обыденная вещь, ведь практически каждый из нас пользуется духами каждый день. Мы привыкли к тому, что аромат должен быть хорошо слышим и иметь отменную стойкость. Сейчас нередко можно встретить на улице мужчину или женщину от которых исходит упоительный и долгоиграющий парфюмерный шлейф. Тем не менее есть страны, где яркий аромат парфюмерии считается верхом невоспитанности и невероятно дурным тоном.

Этот факт наиболее выражен в странах дальнего востока, а особенно в Японии. Если японские девушки или женщины еще пользуются яркими европейскими ароматами в особенных случаях, то парфюмерного запаха от мужчин вы там не услышите. Японские мужчины традиционно считают, что лучшим запахом является запах чистой одежды и свежевымытого тела. Тут можно ознакомится с одним из брендов https://de-parfum.com.ua/yohji-yamamoto/, который представляет японскую парфюмерию «Yohji Yamamoto».

Все дело в вековых традициях чистоты и чопорности, которые воспитываются в каждом поколении. Так же правила этикета гласят, что каждый человек должен иметь свое индивидуальное пространство, а слишком яркий парфюм будет не чем иным, как вторжением в его сферу индивидуальности. Поэтому традиционные японские ароматы имеют очень легкое и незаметное звучание, полноценно услышать которое может только владелец парфюмерного аромата.

Особое место в культуре дальневосточных стран имеет символизм, особенно это кается растений и животных. Перед приобретением любого парфюмерного аромата житель этого региона внимательно изучит их состав и если туда входят компоненты, которые являются символом неудачи или печали, то парфюм приобретен не будет. Но если состав окажется благоприятным, то скорее всего он купит эти духи и даже без тестирования.

Так же в регионе Китая и Японии весьма распространена ароматизированная косметика, которой с удовольствием пользуются как женщины, так и мужчины. Так же немалое значение уделяется шампуням, которые очень качественные и зачастую имеют гораздо более выраженный аромат, чем в странах Европы и США.

На европейском рынке присутствует большое количество всевозможных ароматов от японских производителей. Так на сайте https://de-parfum.com.ua/ присутствуют целые разделы, посвященные сугубо таким ароматам. В их звучании преобладают нотки воды, зелени, легкие фруктовые акценты и традиционные восточные цветы. Такие ароматы идеальны для летних дней, когда их легкость и ненавязчивость отлично подойдет к светлому и легкому образу своего владельца.