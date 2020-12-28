» » Куда делись в Москве нервные люди? Водка как лекарство и пугающая неизвестность

Куда делись в Москве нервные люди? Водка как лекарство и пугающая неизвестность

В 1941 году, когда немцы стояли у стен столицы, за алкоголем стояли очереди. И работали вытрезвители
Куда делись в Москве нервные люди? Водка как лекарство и пугающая неизвестность

Пили на Руки всегда, во все времена. Приводили в чувство захмелевших граждан разными способами, а с начала ХХ века - с помощью вытрезвителей.

В дореволюционной России они были редкостью - тогда подобные заведения назывались «Приютами для опьяневших», а в Советском Союзе стали обыденным явлением.

Вытрезвители работали и после крушения СССР. Однако десять лет назад, 1 января 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев объявил недействительным приказ МВД СССР от 30 мая 1985 года «Об утверждении Положения о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел и Инструкции по оказанию медицинской помощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители».

Вытрезвители стали повсеместно упразднять, и в 2011 году закрылся последний. Хочется задать массу вопросов бывшему главе государства Медведеву: «Зачем вы это сделали, Дмитрий Анатольевич? Неужели пьяниц стало меньше? Или перебравшие граждане стали тихими и спокойными, перестали хулиганить, сквернословить и засыпать на улицах?»

Уверен, что господин Медведев не смог бы внятно ответить на эти и другие вопросы. Может быть, он решил, что вытрезвители – это старое, ненужное явление? К тому же, наследие давно рухнувшего советского строя, от которого надо срочно избавляться? Или президента убедили, что пить в России стали гораздо меньше, а очень многие граждане буквально на днях, сдав последние бутылки, вообще «завязали»?

Неведомо. Известно только, что руководители нашей страны живут не в реальности, а витают в каких-то параллельных мирах. Поэтому их решения часто выглядят очень странными. Приведенный пример – один из множества такого рода.

Вскоре после закрытия вытрезвителей, все чаще стали говорить о том, что надо открыть их снова – пьяные замерзают, погибают, их грабят. Протестующие голоса звучали все чаще и, наконец, Государственная дума разработала законопроект, который на днях был утвержден. Документ позволяет с Нового, 2021-го года, восстанавливать вытрезвители. Сотрудники полиции имеют право доставлять в них пьяных.

Пили с радости, хлестали с горя

Отвлечемся от действительности. Перенесемся на много десятилетий назад, в военную годину. Много ли пили во время Великой Отечественной в Москве? Где доставали спиртное? И как обстояло дело с вытрезвителями?..

22 июня 1941 года, после того, как прозвучала речь народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова, в которой он сообщил о нападении Германии на Советский Союз, народ бросился в сберкассы. Но лишь немногие сумели забрать свои вклады. В тот же день поступило ограничение – снимать со счетов можно было не более двухсот рублей.

Громадные очереди возникли в магазинах. Покупали в основном «наборы» военного времени – соль, спички, керосин (газа во многих домах не было, использовали керосинки). Сметали с прилавков крупы, макароны, муку, консервы. Сгибаясь под тяжестью покупок, торопились домой, Затем снова бежали в магазины, вставали в тревожные и возбужденно гудящие очереди. Главное – обеспечить семью самым необходимым, все остальное потом!

Некоторые были уверены, что как только на фронт прибудут наши лучшие части - пехотинцы, танкисты, летчики, кавалеристы, то немцам придется худо. Из черной тарелки радио польются победные сводки и удастся вздохнуть свободнее, шире. К тому же, в Германии поднимутся рабочие и крестьяне, которые, конечно же, душой и сердцем с советскими людьми!

Но этим «оптимистам» не очень-то верили. К тому же, было немало тех, кто на собственном опыте испытал изнурительную и кровопролитную Первую мировую, Эти постаревшие ветераны знали, что немцы – отменные солдаты и одолеть их нелегко…

Покупатели заполняли и винные магазины. Пили с горя – от того, что придется идти на войну и, что дальше случится, никому не известно. Поднимали стаканы, рюмки, бокалы за Красную армию, мудрого Сталина, который непременно приведет народ к победе.

Впереди - пугающая неизвестность

«По Можайке везут укрытые чехлами зенитные четверные пулеметы, - записал в своем дневнике 22 июня 1941 года писатель Аркадий Первенцев. - На грузовиках-трехосках – ящики с патронами. На ящиках – свежие клейма. Везде много праздного народа. Весело. Много пьяных. Это уже возмутительно».

Наверное, писатель был очень правильный человек - идеологически выдержанный, пламенный коммунист. Если пришла беда, надо встретить ее с непоколебимой решимостью. Сомкнуть ряды, развернуть знамена, взять в руки винтовки и пойти крушить врага…

Однако, в то страшное время было трудно заглушить тяжелую тоску, которая проникала в душу каждого – что же с нами будет дальше!? Многие топили ее в вине и водке, стараясь забыться, отвлечься – хотя бы ненадолго…

Мужчины и женщины пили, потом пели, танцевали, плясали под звуки гармошек и патефонов – в домах, на лицах, во дворах, скверах. Смеялись и плакали. Наливали снова и снова, говорили, снова пели. Смеялись уже меньше, больше молчали и мрачнели.

Начались проводы в армию. У одних они были тихие, скромные, у других – шумные, многолюдные. Заполнялись кафе, рестораны, шашлычные. Еще не было трудностей с продуктами и потому многие не жалели денег, заказывали дорогие блюда и напитки. Впереди была пугающая неизвестность…

По свидетельству врача московской «Скорой помощи» Александра Дрейцера, который время Великой Отечественной выезжал на вызовы, к традиционным болезням прибавились нервные. Больше стало попыток самоубийств. Люди тревожились за близких на фронте, родных и знакомых, попавших в оккупацию. В июле сорок первого начались страшные бомбежки столицы.Лекарство от переживаний было традиционное – алкоголь…

Московские вытрезвители, которые по приказу наркома государственной безопасности Лаврентия Берии, были выведены из Наркомата здравоохранения и подчинены НКВД, работали с повышенной нагрузкой. Туда доктор Дрейцер и его коллеги отвозили иных своих пациентов. Вот один из случаев:

«В Орликовом переулке, в маленьком домике, помещается вытрезвитель, На улице темно, но шофер знает точно место, останавливает машину у дверей. С трудом ведем больного, он упирается, ругается, вступает в драку. Дежурные милиционеры и фельдшер, люди опытные, быстро его укрощают: валят на пол, полотенце, смоченное в нашатырном спирте, вкладывается в его шапку и накладывается на лицо. Дикий крик, но он уже наполовину укрощен. Передают его двум здоровенным женщинам-раздевальщицам. Те валят его на диван и раздевают догола в одну минуту…»

К осени сорок первого вытрезвители стали закрываться – его сотрудников переводили в другие места. Повесили замки на дверях спецучреждения на Потешной улице, прекратил работу вытрезвитель в Серебряном переулке близ Арбата, в котором раньше находилась баня для метростроевцев.

Лозунг дня: хлеба и вина

Производство алкогольной продукции сократилось и за ней стали выстраиваться несметные очереди. Так было даже когда немцы подошли к Москве. Вот фрагмент из дневника 1941 года журналиста и писателя Николая Вержбицкого:

«18 октября люди уже с четырех часов утра занимали очереди за хлебом… Около винных магазинов - давка: продают разливное вино. В Черкизове в «Главспирте» продавали водку - там толпа насмерть задавила двух стариков…»

Еще одна запись Вержбицкого от 21 октября 1941 года: «Преображенская площадь. Полдень. Пережита «паника». Люди уже не мечутся, они снова выстроились опять в очереди. За облаками страшный пулеметный огонь. Гудят самолеты, дрожат стекла, в трехстах метрах от магазина на берегу Яузы начинают гневно и оглушительно рявкать зенитки. Где-то бухают фугасные бомбы. Но ничто не изменилось на площади. Недвижно вытянулись очереди, особенно большая за портвейном (18 рублей 60 копеек поллитра), не дрогнула и очередь за газированной водой. У витрины магазина кучка внимательно читает газеты под стеклом о том, что под Малоярославцем мы отступаем. На остановке юноша читает «Севастополь» Ценского. Из рупора летят звуки «Богатырской симфонии» Бородина.

Плетется пьяненький. Красноармейцы тянут пиво. Куда делись в Москве нервные люди?».

Как же эта картина не вяжется с книгами о войне, воспоминаниями, статьями, в которых утверждалось, что все без исключения были охвачены патриотизмом! Да, горожане отдавали много сил на борьбу с врагом. Но эти силы были не беспредельны. Одолевала усталость, давила апатия, хотелось плюнуть на эти проклятые бомбежки, трудности, невзгоды и… напиться. Нельзя же, черт возьми, постоянно находиться в напряжении!

Власть это понимала. Иначе, зачем в октябре сорок первого в торговую сеть исправно поступало спиртное? И откуда эти несметные очереди, если, как утверждалось, рабочие буквально не отходили от станков, работая по 10–12 часов? Значит, все-таки трудились – для фронта и победы - далеко не все?

Другое свидетельство – московского краеведа, историка Петра Миллера:

«Энтузиазма населения Москвы не видно. «Баррикады» или «противотанковые сооружения» воздвигаются без воодушевления и даже без умения: никто не любопытствует, все молча и быстро проходят мимо, а военные улыбаются и иногда говорят, что это все пустяки. И еще черта в поведении жителей: чудовищные очереди около напитков (продают скверное виноградное вино) и стремление пить все; я столкнулся с фактом изготовления напитка из... ленола, приобретенного как аптекарский препарат»

Еще один резкий, неожиданный штрих и полный диссонанс с нашими представлениями о тревожной осени 1941 года: «В закусочной подозрительная публика и военные хлещут стакан за стаканом, мрачно всовывая жетоны, и ожидают, как голодные собаки кости. Совершенно не чувствуется, что в 60–100 км идут потрясающие бои, полукольцо врага все теснее приближается к столице». Эти строки – из дневника Вержбицкого…

Снова все ждали Нового года

16 октября 1941 года, когда Москва была, по сути, брошена на произвол судьбы руководством страны, разгулялись мародеры, Они грабили магазины с вином и водкой, опустошали склады со спиртом. По улицам слонялись пьяные грабители, тащившие награбленные продукты. Лишь через несколько дней за них взялась милиция и мародеров стали расстреливать на месте…

Поскольку спиртное обычным гражданам достать было трудно, а на рынке водка и самогон, привезенный из сел и деревень, стоили безумно дорого, народ пускался во все тяжкие. Шли в ход, точнее в рот, одеколоны и различные технические средства с добавлением спирта. Одних бедолаг врачам удавалось спасти, для других подобное «застолье» оказывалось последним.

Запись из дневника Дрейцера от 14 ноября 1941 года: «11 часов вечера. У себя на квартире лежит пьяный гр. Т. 41 года. Выпил бутылку денатурата. Многочисленная семья смотрит со слезами на глазах, как мы промываем ему желудок. Маленькая девочка подходит ко мне и просит:

«Спасите папочку, он добрый, он больше не будет пить этой дряни!..»

Еще одно свидетельство врача «Скорой помощи»: «Вызов на дом. Мужчина 37 лет. Пьян. Выпил несколько бутылок «Средство от перхоти и волос». Этикетка «Химфармтреста».

…В декабре 1941 года началось контрнаступление Красной армии под Москвой, и немцы повернули вспять. Каждый день радио приносило победные сводки, и люди, как в былые времена, ждали Нового года. Им не терпелось проводить старый, сорок первый, принесший всем столько бед и страданий…

Наступило 31 декабря. На улицах Москвы, в метро - множество людей, они улыбались и смеялись, как в мирное время.

«Едут по большей части компаниями, назначают встречи на такой-то станции, у такого-то вагона, - вспоминал в книге «Записки советского интеллектуала» историк и археолог Михаил Рабинович. - И у всех почти - кульки, большие и малые: иногда явственно вырисовывается бутылка, хоть и не пьяный это праздник. Притом все торопятся: боятся не доехать к полночи…».


Источник
28 декабрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Германия застала СССР врасплох. Документы эпохи
Хочу все знать

Германия застала СССР врасплох. Документы эпохи

Июнь 1941 года в дневниках и воспоминаниях детей и взрослых
Письмо из октября 1941
Хочу все знать

Письмо из октября 1941

Спустя четверть века после войны в глухом лесу под Вязьмой был найден вросший в землю танк БТ с хорошо заметным тактическим номером 12. Люки были задраены, в борту зияла пробоина. Когда машину
Речь Сталина на параде Красной Армии, 7 ноября 1941 года
Хочу все знать

Речь Сталина на параде Красной Армии, 7 ноября 1941 года

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу нашего врага, временно
Терминатор из Красной Армии
Хочу все знать

Терминатор из Красной Армии

Чудовищный случай имел место 13 июля 1941 года в окрестностях городка Песец, далее выдержка из приказа о награждении: «13 июля 1941 года из района Песец, красноармеец Овчаренко вез боеприпасы для
Интересные факты о водке
Хочу все знать

Интересные факты о водке

Водка присутствует практически на каждом столе во время любого праздника. Все пробовали пить водку, но, уверен, не все знаю эти интереснейшие факты про этот спиртной напиток. Обязательно читаем далее.
10 фактов о водке
Хочу все знать

10 фактов о водке

1. По сравнению с другими алкогольными напитками водка является самым чистым напитком в мире, так как содержит меньше сивушных масел.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Шифровка прокурора о группе Дятлова по АПВЕРГИДуФизики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Запах помощиЭкспериментаторы заглянули в ядро СолнцаЛюбителей риска выдаёт мышьМатериал для нового вида «флешек»Самая красивая женщина XV векаRavn X – самый большой в мире дрон для запуска спутников в космос


Свежие Статьи
Метан поможет искать жизнь на экзопланетах

Метан поможет искать жизнь на экзопланетах

Взрослые шимпанзе остаются маменькиными сынками

Взрослые шимпанзе остаются маменькиными сынками

Разное давление в обеих руках говорит о сердечно-сосудистых проблемах

Разное давление в обеих руках говорит о сердечно-сосудистых проблемах

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+