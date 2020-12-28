Шедевр нашего кино: «Антон Иванович сердится». Почему он считается гениальным творением

Если вам надоел сортирный юмор, китч, эпатаж и ложная оригинальность современности

Малоизвестным символом героической обороны Ленинграда и стойкости ленинградцев является рекламный плакат комедийного фильма «Антон Иванович сердится».

Сама кинокартина ни к войне, ни к блокаде никакого отношения не имела. Дело в том, что её премьера состоялась в августе 1941 года, когда фашисты рвались вглубь Родины и весь Ленинград был обклеен рекламными анонсами фильма. В отличие от представлений многих современных историков, страна не находилась в оцепенении и панике, в кинотеатрах показывали даже музыкальные комедии. Короче говоря, мелькающая всюду фраза «Антон Иванович сердится» стала для ленинградцев символом сопротивления рассерженного русского человека.

Ленинградские Антон Иванычи серчали на осаждающих «европейских крестоносцев», поэтому не только не сдали «колыбель революции», но ударили впоследствии по «цивилизаторам» с такой силой, что они прокляли день, в который решились на очередную попытку завоевания России.

Итак, к фильму. Если вам надоел сортирный юмор ТНТ и СТС, если вам надоел псевдоинтеллектуальный юмор записных интеллигентов, если тоталитарная цензура, по вашему мнению, не портит, а придаёт искусству изюминку, то фильм «Антон Иванович сердится» вам точно понравится. Удовольствие гарантировано.

И оно начинается сразу со вступительных титров, которыми спустя тридцать лет явно вдохновились создатели «Звездных войн». Кстати, «Антон Иванович» шёл в кинотеатрах США, правда, под названием «Spring Song» («Весенняя песня») и снискал у рядовых американцев большую популярность. Поэтому схожесть титров не просто случайность

Сюжет картины более чем незамысловат. Старый консервативный профессор консерватории (каков каламбур!), который признаёт только классику и обожает Баха, сталкивается с желанием дочери Симочки, которую поддерживает влюблённый в неё молодой композитор, петь в оперетте. Как ясно из названия, профессор сердится. Вокруг этого «конфликта» и построен сюжет.

Все образы, кроме, пожалуй, главной героини Симочки, в картине по-комедийному карикатурны, но притом проработаны до мельчайших деталей. Шутки и комичные ситуации так искусно исполнены и поставлены, что сцены с ними можно пересматривать по нескольку раз, изучая мимику и поведение героев, мелкие подробности второго плана.

Несмотря на применение авторами гротеска, при просмотре фильма не возникает «испанского стыда», как это бывает от современных комедий. Гротеск исполнен точно в меру, к середине фильма начинает казаться, что настолько чванливые профессора, нелепые аспиранты и непризнанные гении-бездельники действительно могут существовать.

Посыл фильма достаточно прост: профессорское чванство достойно только осмеяния. Слабое идейное содержание объясняется тем, что картина носит развлекательный характер. Но это развлечение, в отличие от многих современных комедийных поделок, повышает культуру зрителя, а не низводит её. Фильм наполнен замечательной музыкой и прекрасными вокальными номерами, в нём нет пошлости и вульгарности, как, кстати говоря, и политики.

Многие киноведы считают «Антона Ивановича» гениальным произведением режиссёра Ивановского. Ну а какое гениальное произведение без многослойности?

И действительно, в фильме, если можно так выразиться, есть второй смысловой слой. Дело в том, что тема противостояния консервативного профессора и молодёжи с опереттой является отголоском дискуссии в советском обществе во второй половине 1930-х о содержании и назначении музыки вообще. Народ, интеллигенция и партия решали вопрос о том, за какую музыку должно платить государство композиторам, какой должен быть в музыке «социальный заказ». Многие, наверное, слышали о знаменитой статье с критикой Шостаковича «Сумбур вместо музыки».

Сейчас её преподносят скорее в ироничном ключе, дескать, невежественная «Правда» лезла поучать гениального Шостаковича. Однако если послушать музыку оперы «Леди Макбет Мценского уезда», которую и критиковала статья, а затем прочитать саму статью, то сложно не согласиться с подобными пассажами:

«Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный, сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой музыкой трудно, запомнить ее невозможно. Так в течение почти всей оперы. На сцене пение заменено криком. Если композитору случается попасть на дорожку простой и понятной мелодии, то он немедленно, словно испугавшись такой беды, бросается в дебри музыкального сумбура, местами превращающегося в какофонию. Выразительность, которой требует слушатель, заменена бешеным ритмом. Музыкальный шум должен выразить страсть. Это все не от бездарности композитора, не от его неумения в музыке выразить простые и сильные чувства. Это музыка, умышленно сделанная шиворот-навыворот, — так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью. Это музыка, которая построена по тому же принципу отрицания оперы, по какому левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образа, естественное звучание слова»

Насколько же подобная критика близко бьёт вообще по нашему так называемому современному искусству, в котором почти все делается шиворот-навыворот, ради китча, эпатажа, ложной оригинальности.

Однако авторы фильма не сделали из Антона Ивановича сторонника левацкого искусства, они поступили куда хитрее. Они сделали его тоже формалистом, но поклонником баховских фуг, «эстетствующим индивидуалистом» (выражение, между прочим, из постановления Политбюро об опере «Великая дружба»). В конце фильма (внимание: спойлер) Антон Иванович во сне беседует с Бахом, который как раз указывает на вынужденные недостатки своих произведений — оторванность от народных традиций, формализм, отвлечённость и абстрактность. Поэтому в фильме сторонники оперетты, несмотря на легкомысленность самого этого жанра, являются как бы выразителями запросов и художественного вкуса советского народа.

Так что и для интересующихся историей советской музыки фильм будет по-своему интересен.

Приятного просмотра!

Справочные сведения:

«Антон Иванович сердится». Жанр: Комедия, музыкальный. Год выпуска: 1941. Производство: Ленфильм. Продолжительность: 01:14:44. Режиссёр: Александр Ивановский. В ролях: Николай Коновалов, Людмила Целиковская, Павел Кадочников, Татьяна Кондракова, Тамара Глебова, Тамара Павлоцкая, Александр Орлов, Сергей Мартинсон, Виталий Кильчевский, Анатолий Королькевич, Владимир Гардин, Анатолий Нелидов, Анна Сергеева. Вокал: все вокальные номера, которые пела Симочка, исполнила певица Дебора Яковлевна Пантофель-Нечецкая.