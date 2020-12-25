Археология в 2020 году: главные находки и открытия

Американский научно-популярный журнал Archaeology подвёл итоги года.

Американский научно-популярный журнал Archaeology опубликовал список из десяти главных археологических находок и открытий года.

Саркофаги из Саккары. фото : Egyptian Ministry of Tourism & Antiquities.



«Склад» мумий



В трёх глубоких погребальных шахтах в Саккаре (некрополь Мемфиса) археологи обнаружили около сотни саркофагов с мумиями. Погребения датируются VI в. до н.э. и относятся к периоду «Саисского ренессанса», времени последней вспышки египетской культуры. До них не добрались грабители, и это счастье: каждый из саркофагов богато расписан. Кроме того, в шахтах нашли около 40 статуэток Птаха-Сокара-Осириса (один из защитников умерших) и бронзовую фигуру Нефертума (бог ароматов и благовоний, тайных сил природы).



«Радиоуглерод» для керамики



Радиоуглеродный анализ – один из самых точных и популярных естественно-научных методов в археологии. Он основан на распаде радиоактивного изотопа C-14. Скорость этого процесса известна, поэтому можно сравнить содержание радиоактивного и стабильного изотопов углерода в предмете и вычислить его возраст. Одно из главных ограничений радиоуглеродного метода – материал: им можно датировать только органические вещества, но они далеко не всегда хорошо сохраняются. Обычно «радиоуглеродом» датируют дерево или древесные угли, кости, ткани. Группе Ричарда Эвершеда (Richard Evershed) удалось немного расширить этот список и датировать с помощью C-14 керамику.



Они сумели выделить из черепков растительные и животные жиры, которые попали в стенки сосудов при готовке, а из жиров – пальмитиновую и стеариновую кислоты. Этих веществ оказалось достаточно для радиоуглеродной датировки методом масс-спектрометрии. Радиоуглеродный «возраст» черепков совпал с датами, полученными другими способами. Открытие может оказаться настоящим прорывом: керамика – одна из самых частых категорий находок.



Коллективное погребение скандинавов. фото : Dorset County Council / Oxford Archaeology.



Генетика «викингов»



В журнале Nature вышло крупнейшее на сегодняшний день исследование генетики викингов: прочитаны геномы 442 древних европейцев, большинство из которых – скандинавы, жившие в VIII–IX веках (их часто называют викингами, хотя это не совсем верно).



Интересно, что среди «подопытных» оказались и останки русских князей – Глеба Святославича и Изяслава Ингваревича. ДНК «викингов» сравнили примерно с тысячью палеогеномов, опубликованных ранее, и почти 4 тысячами геномов наших современников. Оказалось, в частности, что древние скандинавы не представляли собой единого «массива»: в их генофонде выделяются четыре кластера – датчан, шведов, норвежцев и «британцев» (скорее всего, кельтов). Между собой эти группы почти не перемешивались.

Распространение их ДНК хорошо совпадает с направлениями скандинавских путешествий, которые известны по письменным и археологическим источникам. Интересно, что «викинги» Гренландии не смешивались с местным населением (эскимосами, инуитами или индейцами). Зато в саму Скандинавию шёл поток миграций из других регионов, в том числе из южной Европы.

Черепа и зубы, стёсанные в традициях народности менде. фото : R. Barquera and N. Bernal.



Первые рабы-африканцы в Новом Свете



В Мексике, на кладбище начала XVI века у одной из старых больниц для «низших» слоёв населения, нашли останки трёх молодых мужчин. Изотопный, генетический и остеологический анализы показали, что это были африканцы – ближе всего они к народности менде, которая в наши дни живёт на территории Сьерра-Леоне.

Ранняя датировка останков позволяет говорить, что их «владельцы» – одни из первых африканских рабов в обоих Америках. На костях нашли, в частности, следы побоев и болезней – гепатита В и фрамбезии.

Лувийская надпись. фото : James Osborne.



Лувийская «царская» надпись



Турецкий фермер случайно обнаружил редкую надпись на лувийском языке(родственник хеттского). По шрифту она датируется VIII в. до н.э. Надпись рассказывает о царе по имени Хартапу, который завоевал соседнее государство Фригию, а также победил союз тринадцати царей. Всё это говорит о том, что Хартапу не был каким-то местным князьком, а возглавлял довольно сильное государство.



Святилище Ромула?



На римском форуме, недалеко от курии и комиция (где собирались, соответственно, сенат и народ), открыли подземное святилище возрастом около 2600 лет. Его остатки выглядят как пустой саркофаг около 1,4 м длиной с округлым камнем, который мог служить алтарём. Археологи считают, что это могло быть святилище Ромула, – оно находится именно в том месте, на которое указывают письменные свидетельства.



Фигурка птицы из Китая. фото : Luc Doyon, Francesco d’Errico

Древнейшая «китайская» фигурка



В Китае обнаружили фигурку птицы, вырезанную из кости 13,5 тысячи лет назад. Такой большой возраст делает находку древнейшим в стране образцом скульптуры. Исследователи предполагают, что фигурка изображает певчую птицу из отряда воробьинообразных. Они насчитали шесть разных приёмов, которые мастер использовал, вырезая статуэтку. Фигурка имеет специальную ножку, а хвост намеренно увеличен – это сделано, чтобы придать скульптуре устойчивость.



Стойкость традиций



Индейцы сопротивлялись колонизации намного дольше, чем считалось ранее. Во всяком случае, некоторые из них. К такому выводу пришли исследователи, которые датировали радиоуглеродным методом угольки из кургана Дьяр в Джорджии. Сам курган раскопали ещё в 1970 годах.



Среди находок не было никаких предметов колонизаторов, так что археологи решили, будто курган забросили сразу после похода конкистадора Эрнандо де Сото в 1539–1543 годах. Считалось, что причиной упадка местных традиций могли стать, среди прочего, болезни, которые принесли европейцы.



Но новые даты опровергают эти предположения – «радиоуглерод» говорит, что индейцы-маскоги, которым принадлежал курган Дьяр, продолжали проводить там ритуалы почти 150 лет после похода де Сото. Это в корне меняет представления о стойкости традиций коренного населения и о его отношениях с европейцами. Исследователи полагают, что эти представления изменятся ещё раз – всё благодаря новым возможностям радиоуглеродного метода.

Храм майя на снимке лидара. фото : Takeshi Inomata.



Древнейший храм майя



Лидар обнаружил в долине реки Сан-Педро (на границе Мексики и Гватемалы), крупную платформу, сложенную из камней и глины. Её длина – около 1,4 км, а ширина – 400 метров. Что интересно, платформа находится не где-нибудь в джунглях, а в густо заселённом районе: из-за больших размеров её считали не рукотворным объектом, а частью ландшафта. Выехав на место, археологи нашли керамику майя, а радиоуглеродная датировка отнесла платформу к X–IX векам до н.э.



По аналогиям известно, что такие объекты майя использовали как храм. Платформа в долине Сан-Педро оказалась и самой крупной из них, и самой древней.



Первый английский театр



В Лондоне обнаружили остатки первого здания, построенного специально для театра (до того представления давали, где придётся). Здание возвели в 1560 годах, называлось оно «Красный лев». Остатки театральной сцены нашли ещё в 2019 году, но об открытии долго не сообщали: нужно было всё перепроверить по документам XVI века. Они-то и подтвердили правоту археологов. Театр был в «Красном льве» недолго – вскоре он переехал в другое здание, а на его месте стали устраивать собачьи бои – в то время они были серьёзными конкурентами спектаклям. Археологи нашли и кости бойцовых собак, на черепах и лапах многих из них остались следы укусов.