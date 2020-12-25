Самые большие животные, которые жили в Австралии тысячи лет назад

Миллион лет назад в Австралии можно было наблюдать такое зрелище

Австралия — это уникальное место, где обитает огромное количество необычных животных. Сегодня этот материк ассоциируется с обилием ядовитых змей, пауков и других опасных созданий, но миллионы лет помимо них на этих землях жили настоящие гиганты. Группу уникальных животных, которые обитали на них в промежутке между 1,6 миллионами и 40 тысячами лет назад, принято называть австралийской мегафауной. В рамках этой статьи предлагаю ознакомиться с десятью представителями этой группы, которые могли бы стать персонажами фантастических фильмов. Среди них есть гигантские львы и кенгуру, а также некий Zaglossus hacketti, который похож на какое-то странное инопланетное существо. Но давайте не будем затягивать и займемся изучением древних животных Австралии.

Дипротодон

Дипротодоны (Diprotodon) являются самыми крупными из известных науке сумчатых животных. Рост этих травоядных созданий достигал 3 метров, а масса тела порой равнялась 2,5 тоннам. Дипротодоны обладали загнутыми вовнутрь пальцами, которые отлично подходили для рытья нор. Однако, учитывая их большие размеры, вряд ли эти создания жили в норках. Ученые считают, что эта особенность передалась им от дальних предков поменьше. А самыми близкими ныне живущими родственниками дипротодонов являются вомбаты.

Дипротодоны исчезли 55 тысяч лет назад. До появления в Австралии людей, они могли бояться разве что гигантских ящериц и крокодилов. Точная причина вымирания дипротодонов неизвестна. Скорее всего, это произошло из-за изменения климата или их просто истребили люди.

Прокоптодон

Прокоптодоны (Procoptodon), по сути, являлись гигантскими кенгуру. Их рост достигал 3-метровой высоты, что позволяло им дотягиваться до самых верхних листьев на деревьях. На передних лапах имелось по четыре длинных пальца с когтями, что тоже помогало добывать пищу. Палеонтологи нашли несколько скелетов древних кенгуру и заметили, что у них были очень крепкие черепа — это признак мощных челюстей. Ноги тоже были мощными, что говорит об их способности быстро бегать. В случае, если от хищников нельзя было убежать, эти создания отмахивались крепким хвостом. Прокоптодоны вымерли около 50 тысяч лет назад и точная причина их вымирания тоже неизвестна.

Гигантский гусь

Также в древней Австралии жили гигантские гуси (Genyornis newtoni) с 2-метровым ростом и массой тела около 240 килограмм. По мнению ученых, они были травоядными животными, потому что не имели острых когтей как у хищных птиц. Зато они обладали большим и мощным клювом, которым, скорее всего, можно было колоть даже орехи. В мае 2010 года археологи изучали пещеры Австралии и нашли наскальные рисунки с изображением этих животных. Исходя из этого можно предположить, что эти птицы были очень важны для жизни древних людей как источник пищи. Это и могло стать причиной вымирания гигантских гусей около 40 тысяч лет назад.

Сумчатые львы

Сумчатые львы (Thylacoleo) были 1,5-метровыми в длину, то есть намного меньше описанных выше животных. Но при этом они были одними из самых опасных обитателей Австралии тех времен. Зубы сумчатых тигров были как у грызунов, то есть в охоте они использовали не клыки, а передние два зуба. По мнению исследователей, своими зубами сумчатые львы могли прогрызть даже кости. Сила укуса была примерно в два раза больше, чем у нынешних тигров. Таким образом можно предположить, что сумчатые львы убивали своих жертв за считанные секунды. Они жили в одно время с первыми людьми в Австралии и, скорее всего, ими и были истреблены.

Миолания

Миолания (Meiolania) — это это одна из самых крупных черепах в истории. Длина ее тела достигала 5 метров, а голова была покрыта множеством рогов. Два рога располагались по бокам, поэтому черепаха в какой-то степени имела «дьявольский» вид. Впервые останки миолания были найдены в 1879 году, на территории австралийского штата Квинсленд. Сначала исследователи предположили, что имеют дело с огромной ящерицей. Но потом они поняли, что нашли совершенно новый для науки вид животных. На хвосте животного тоже были обнаружены шипы, которые явно использовались для защиты от хищников. Необычные создания вымерли 2 тысячи лет назад и причины, как всегда, неизвестны.

Моа

Огромные птицы моа (Dinornithiformes) обитали не в Австралии, а расположенной неподалеку Новой Зеландии. Рост самых высоких представителей этих птиц достигал 3,6 метров, а масса тела равнялась 250 килограммам. Эти птицы питались растениями и вели очень мирный образ жизни. Долгое время их жизни ничего не угрожало, поэтому они практически были лишены оперения. Однако, когда в Австралии появились первые люди, беззаботной жизни этих созданий пришел конец. Охотники истребили их всего за 100 лет, так и не дав птицам выработать защитную стратегию.

Орел Хааста

Орел Хааста (Harpagornis moorei) был одним из естественных врагов птицы моа и вы его уже видели на изображении выше. Размах крыльев этого хищника достигал 2,6 метров, а масса тела некоторых особей равнялась 14 килограммам. Самой опасной особенностью этих орлов являлась их маневренность и скорость. Наблюдая за жертвами с высоких деревьев, они буквально падали на них и разрывали в клочья. Когти орлов были настолько прочными, что могли ломать кости. Есть свидетельства о том, что эти создания иногда даже нападали на людей. Они вымерли почти в то же время, что и птицы моа. С одной стороны их истребляли люди, а с другой они не могли найти пищу из-за исчезновения нелетающих птиц.

Считается, что орлы хааста могли нападать на людей

Мегалания

Мегалании (Varanus priscus) — это самая крупная ящерица в истории. На данный момент ученым не удалось найти ни одного полного скелета этих созданий. Из-за этого информация об их размерах везде разная. Кто-то говорит о 6 метрах в длину, а другие о 9 метрах. Также некоторые исследователи считают, что это животное имело слюну, которая была полна опасными бактериями. А в целом, эти гиганты являются предками современных варанов, о которых у нас есть отдельная статья.

Мегалания

Квинкана

Квинканы (Quinkana) были одними из немногих крокодилов, которые прекрасно себя чувствовали на суше. Длина их тела достигала 6 метров, а ноги позволяли поднимать туловище высоко над землей. То есть, в отличие от современных крокодилов, эти хищники могли легко догнать свою жертву. Также они обладали острыми зубами, чем современные крокодилы тоже не могут похвастаться — они просто захватывают и удерживают своих жертв, пока те не умрут. Как и многие представители австралийской мегафауны, квинканы вымерли примерно 40 тысяч лет назад из-за истребления людьми.

Квинканы были ростом со взрослого человека

Zaglossus hacketti

Ну и наконец пришло время поговорить о странных созданиях вида Zaglossus hacketti, у которых нет русского наименования. Длина этих животных не превышала 1 метра, а вес обычно равнялся 30 килограммам. То есть, они были примерно как современные овцы. Они обладали удлиненным лицом, как у муравьедов. В принципе, образ жизни они вели почти такой же. Необычные животные питались муравьями, личинками и червями, а от хищников их спасало покрытое шипами тело. Даже эти необычные создания вымерли несколько тысяч лет назад из-за деятельности людей.

Zaglossus hacketti

Если вам понравилось читать про необычных животных, рекомендую материал про самое зубастое создание на Земле. В их ротовой полости насчитывается от 80 до 100 зубов, а тело покрыто прочной броней. Вы уже догадались, о ком идет речь?