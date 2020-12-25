Как будут выглядеть марсоходы будущего?

робот Spot от Boston Dynamics в марсианской пещере

Аэрокосмическое агентство NASA отправляет роботов на Марс начиная со второй половины XX века. Как правило, марсоходы оснащены несколькими парами колес и способны передвигаться только по равнинам. Но ведь на далекой планете также полно гор, обрывов и даже пещер. Существующие на данный момент аппараты не могут передвигаться по сложным поверхностям, поэтому агентство решило разработать новые марсоходы, которые смогут работать в команде и удерживать равновесие где угодно. Они будут основаны на конструкции роботов-собак Spot от компании Boston Dynamics. На данный момент планируется отправить на Марс три роботизированные собаки, которые будут страховать друг друга и проникать в глубокие пещеры. Возможно, внутри пещер им удастся обнаружить жизнь или хотя бы ее останки. Новый проект NASA называется Mars Dogs и о ней явно нужно поговорить подробно. Ведь речь идет о технологиях, которые помогут нам узнать больше о планете, на которой, может быть, будут жить наши потомки.

Роботы на Марсе

Об использовании роботов Boston Dynamics на Марсе было рассказано в рамках онлайн-конференции Американского геофизического общества (AGU). Представленные в 2016 году четвероногие роботы Spot ориентируются в пространстве при помощи камер с углом обзора 360 градусов. При помощи своих ног они могут развивать скорость до 5 километров в час и легко преодолевать препятствия. Масса конструкции равняется 25 килограммам, поэтому они считаются одними из самых легких роботов в мире. Скорее всего, сотрудники NASA обратили на этих роботов внимание именно из-за их ловкости и легкости. Ведь поверхность Марса полна неровностей, а отправка легких грузов на Марс позволяет сэкономить деньги.

Обычная версия робота Spot от Boston Dynamics

Космическое агентство планирует отправить на Марс модифицированных роботов под названием Au-Spot. Какие именно изменения в конструкции они имеют, пока неизвестно. Но на далекую планету планируется отправить 3 робота, которые соединены между собой тросами. Один из роботов будет способен уходить в глубину пещер, а два других робота будут его подстраховывать. Ученые считают, что даже при падении с роботами не произойдет ничего страшного, потому что благодаря своим алгоритмам они способны подняться на ноги из любого положения. А если учесть способность к командной работе, проблем вообще возникать не должно.

Примерно так будет выглядеть совместная работа роботов Spot на Марсе

Преимущества роботов Boston Dynamics

На данный момент на Марс летит аппарат Perseverance, который оснащен сложным оборудованием для поиска следов жизни. Он по-своему хорош, но роботы Au-Spot в 12 раз (!) легче его и передвигается намного быстрее. Информации о скорости марсохода Perseverance нет, но «Кьюриосити» движется со скоростью 0,14 километра в час. Да уж, по сравнению с обычными марсоходами роботизированные собаки от Boston Dynamics — настоящие бегуны. Возможно, благодаря роботам ученым удастся изучать Марс максимально быстро и тщательно. В то время как обычные марсоходы будут работать в строго ограниченных участках, четвероногие роботы смогут бегать по разным территориям.

Как видно, поверхность Марса далеко не ровная

Важно отметить, что каждый робот Au-Spot будет оснащен разным набором инструментов. Главный из них будет оснащен радиоизотопным источником энергии, а не солнечными батареями. Благодаря этому, он сможет работать в любое время суток и при любой погоде. Когда начнется миссия Mars Dogs и как долго просуществует, пока никому неизвестно. Для начала роботов испытают на Земле, в регионе лавовых трубок Северной Калифорнии. Лавовыми трубками принято называть полости в виде коридоров, образованные внутри затвердевшей лавы. Считается, что примерно по таким местностям и придется передвигаться роботам. Особенно много лавовых трубок находится на территории марсианской горы Павонис.

Другие роботы для изучения Марса

Но марсоходами будущего станут не только роботы от Boston Dynamics. Недавно в пустыне Мохаве (США) был испытан прототип аппарата DuAxel, который изначально похож на обычный марсоход с четырьмя колесами. Но при приближении к препятствию, аппарат сможет делиться пополам. Задняя часть останется в роли некого якоря, а передняя сможет двигаться вперед, будучи привязанной к своей половинке при помощи троса. При возникновении проблем, аппарат сможет стянуть трос и собраться воедино.

Смогут ли ученые когда-нибудь обнаружить жизнь на Марсе, знать наверняка пока невозможно. Но на поверхности ее явно нет, поэтому ученые недавно предположили, что она может существовать в недрах планеты. Причем копать глубоко не придется и вот почему.