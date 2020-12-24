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Проект бани с бассейном: как совмещаются пожелание "с легким паром" и предложение окунуться

 

Стоит заказать проект не обычной бани, а с бассейном. По желанию заказчика можно спроектировать любое дополнение - террасу, джакузи, беседку и пр. Потратиться на роскошный проект по карману не каждому домовладельцу, зато небольшая баня с купелью может быть выстроена на любом участке.

Есть готовые проекты

Такие планы и расчеты можно заказать здесь https://proekt-bani.ru/catalog/proekty-ban/bassejn в готовом виде или с конкретными изменениями, дополнениями. Обязательно учитываются следующие нюансы.

  1. Где именно будет располагаться бассейн:
    • на территории парной;
    • на открытом пространстве.
      Если появляется желание поплавать в бассейне, тогда лучше запланировать пристройку. В этом случае потребуется установить систему подогрева воды.
  2. Какого типа будет смонтирована канализационная система. Так как придется сливать воду, следует рассчитать возможности дренажной системы. Лучший вариант - подвод к местной канализации. Если же постройка возводится на территории загородного особняка, тогда проект бани с бассейном предусматривает подключение к отдельному водоотводу.
  3. Сколько людей будет париться в бане, купаться в бассейне.
  4. Желает ли заказчик установить систему гидромассажа или другую конструкцию для проведения оздоровительных процедур.

Также в проекте бани с бассейном должны хорошо продумываться система вентиляции, расположение осветительных устройств, места установки оборудования. Все эти аспекты четко отражаются в планах, расчетах и чертежах.

Что еще учитывают при разработке проекта бани с бассейном для загородного участка

Непременно нужно учитывать размеры участка и близость расположения объекта к смежным территориям. А еще в проекте следует рассчитать, какой фундамент подходит для выбранного варианта постройки.

Очень важно качественно выполнить гидроизоляцию потолка, стен и самого бассейна. Следует определиться с материалами и с формой такой конструкции. Бассейн может оказаться спланирован любой формы:

  • круглой;
  • фигурной;
  • прямоугольной;
  • овальной.

Искусственный водоём чаще всего выбирается в полузаглубленном варианте или в заглубленном. От стен из древесины такая конструкция должна быть удалена на определенное расстояние, иначе брусья (брёвна), недостаточно обработанные специальными составами, от частой перемены влажности и температуры могут потрескаться.

Выбор материалов для бани с бассейном

Решение принимает заказчик с учетом личных предпочтений, удобства, финансовых возможностей. Однако классические варианты с использованием брёвен при возведении стен выглядят более эстетично и солидно. А если используется профилированный брус, тогда не потребуется ни внешняя, ни внутренняя отделка. Даже на этом удается сэкономить. Разработчики проекта, которым домовладелец скорее всего доверит и исполнение строительных работ, обязательно подскажут, как не нести лишних трат.

Вариант с использованием древесины в качестве основного стройматериала окажется еще более удачным, если сам особняк имеет много деревянных элементов. То есть баня всецело будет гармонировать с остальными постройками.

Так что возведение бани с бассейном не предусматривает невообразимых и бесконтрольных финансовых вложений. Проектировщики представят четкие расчеты, в соответствии с которыми заказчиком выделяется определенная сумма на строительство объекта "под ключ". А дальше владельцу участка, домочадцам и гостям остается только получать удовольствие и укреплять здоровье.

 

24 декабрь 2020 /
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