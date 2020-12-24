Проект бани с бассейном: как совмещаются пожелание "с легким паром" и предложение окунуться
Стоит заказать проект не обычной бани, а с бассейном. По желанию заказчика можно спроектировать любое дополнение - террасу, джакузи, беседку и пр. Потратиться на роскошный проект по карману не каждому домовладельцу, зато небольшая баня с купелью может быть выстроена на любом участке.
Есть готовые проекты
Такие планы и расчеты можно заказать здесь https://proekt-bani.ru/catalog/proekty-ban/bassejn в готовом виде или с конкретными изменениями, дополнениями. Обязательно учитываются следующие нюансы.
- Где именно будет располагаться бассейн:
- на территории парной;
- на открытом пространстве.
Если появляется желание поплавать в бассейне, тогда лучше запланировать пристройку. В этом случае потребуется установить систему подогрева воды.
- Какого типа будет смонтирована канализационная система. Так как придется сливать воду, следует рассчитать возможности дренажной системы. Лучший вариант - подвод к местной канализации. Если же постройка возводится на территории загородного особняка, тогда проект бани с бассейном предусматривает подключение к отдельному водоотводу.
- Сколько людей будет париться в бане, купаться в бассейне.
- Желает ли заказчик установить систему гидромассажа или другую конструкцию для проведения оздоровительных процедур.
Также в проекте бани с бассейном должны хорошо продумываться система вентиляции, расположение осветительных устройств, места установки оборудования. Все эти аспекты четко отражаются в планах, расчетах и чертежах.
Что еще учитывают при разработке проекта бани с бассейном для загородного участка
Непременно нужно учитывать размеры участка и близость расположения объекта к смежным территориям. А еще в проекте следует рассчитать, какой фундамент подходит для выбранного варианта постройки.
Очень важно качественно выполнить гидроизоляцию потолка, стен и самого бассейна. Следует определиться с материалами и с формой такой конструкции. Бассейн может оказаться спланирован любой формы:
- круглой;
- фигурной;
- прямоугольной;
- овальной.
Искусственный водоём чаще всего выбирается в полузаглубленном варианте или в заглубленном. От стен из древесины такая конструкция должна быть удалена на определенное расстояние, иначе брусья (брёвна), недостаточно обработанные специальными составами, от частой перемены влажности и температуры могут потрескаться.
Выбор материалов для бани с бассейном
Решение принимает заказчик с учетом личных предпочтений, удобства, финансовых возможностей. Однако классические варианты с использованием брёвен при возведении стен выглядят более эстетично и солидно. А если используется профилированный брус, тогда не потребуется ни внешняя, ни внутренняя отделка. Даже на этом удается сэкономить. Разработчики проекта, которым домовладелец скорее всего доверит и исполнение строительных работ, обязательно подскажут, как не нести лишних трат.
Вариант с использованием древесины в качестве основного стройматериала окажется еще более удачным, если сам особняк имеет много деревянных элементов. То есть баня всецело будет гармонировать с остальными постройками.
Так что возведение бани с бассейном не предусматривает невообразимых и бесконтрольных финансовых вложений. Проектировщики представят четкие расчеты, в соответствии с которыми заказчиком выделяется определенная сумма на строительство объекта "под ключ". А дальше владельцу участка, домочадцам и гостям остается только получать удовольствие и укреплять здоровье.
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