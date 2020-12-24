Наркозависимость у сына: первые признаки, способы лечения и реабилитации

Основные признаки

Когда у родителей начинают появляться подозрения о том, что их сын злоупотребляет наркотическими средствами, сразу же хочется откинуть от себя такие мысли, поскольку осознание приходит далеко не всегда. Но именно своевременное осознание позволяет правильно подобрать способы для лечения и реабилитации своего ребенка во избежание осложнения ситуации. Более детально о видах наркологической зависимости и их проявлениях можно узнать здесь . Источник предоставляет только точные и правильные сведения, поэтому каждый родитель сможет понять, с чем именно он имеет дело.

Наркологическая зависимость у подростков развивается в последнее время из-за того, что современная молодежь более агрессивна и конфликта, слабых всегда унижают те, кто сильнее, поэтому желание выделиться, казаться «своим среди чужих», считается основной причиной старта такой зависимости. Но важно учитывать то, что есть определенный перечень первых признаков, которые стоит взять во внимание. А именно среди основных признаков того, что у ребенка есть определенные проблемы с наркотиками, стоит выделить:

Регулярные перепады настроения, причем они могут случаться даже несколько раз в час. Бессонница или постоянная сонливость, которая не присуща ребенку. Скрытость, а именно сын отказывается разговаривать, постоянно скрывает, где он был, с кем. Сын постоянно пьет какие-то таблетки, говоря, что просто плохо себя чувствует, поэтому решил принять обезболивающее. Пропадает интерес к жизни, из-за чего сына постоянно сопровождает ощущение угнетения, отсутствует настроение, постоянно изменяется самочувствие. Сын начинает постоянно просить деньги, причем переступает границы обычного, а также из дома могут пропадать ценные вещи. Появились странные знакомые, которых ранее у него не было.

Есть разные стадии наркотической зависимости, поэтому важно своевременно отреагировать на первые «звоночки», чтобы не столкнуться с более большой проблемой, которую решить так просто уже не получится.