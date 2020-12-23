Что страшного произойдет, если долго не менять медицинскую маску?

Многие говорят о необходимости менять маску каждые 2 часа, но мало кто объясняет, зачем это нужно

Медицинская маска, даже самодельная, считается самым лучшим средством защиты от коронавируса. Сегодня это не только защитное средство, но и своеобразный «пропуск», без которого невозможно пройти ни в одно общественное место. Ведь маски не только защищают людей от заражения, но и предотвращают распространение вируса, если человек уже болен, но у него пока нет симптомов. Медицинскую маску рекомендуется менять каждые два часа, даже если она сделана своими руками из ткани. Но многие пренебрегают этим правилом и даже не осознают, какой опасности тем самым подвергают себя и окружающих. Недавно американские ученые провели эксперимент и рассказали, что страшного может произойти при ношении одной и той же маски на протяжении суток или больше. Да уж, после прочтения опубликованной информации желание носить с собой пачку новых масок возникает само собой.

Опасность старых защитных масок

На самом деле, необходимость замены медицинской маски была объяснена уже давно. Просто эта информация каким-то образом доходит не до всех людей. Защитные маски, купленные в магазине или сделанные самостоятельно, по своей сути являются фильтрами с несколькими слоями. Этот фильтр не гарантирует полной защиты от коронавируса, но препятствует попаданию его частиц в дыхательные пути. К тому же, если человек уже заражен, но не знает об этом, маска замедляет распространение вируса.

В общем, маски в наше непростое время очень полезны. Но при длительном ношении они становятся опасными. Дело в том, что во время дыхания мы выдыхаем влажный и теплый воздух . Внутри маски образуется влажная и теплая среда, которая является идеальной для размножения бактерий. Если носить одну и ту же маску на протяжении долгого времени, получится, что человек буквально носит на своем лице капсулу с потенциально опасными микробами.

А если человек находится в помещении с потенциально зараженными людьми, возникает вторая опасность. Внешняя поверхность маски со временем становится влажной и начинает притягивать к себе пыль и прочие мелкие частицы. Вирусы могут накопиться на внешней стороне маски и она становится неэффективной. А если притронуться к этой маске и не помыть руки, можно заразиться болезнью через слизистые оболочки тела. Мало того, что маска со временем «засоряется» и перестает работать как фильтр, так она еще становится уютным местом для опасных частиц.

Зачем нужно менять маску?

Недавно американские ученые пришли к выводу, что не менять маску после длительного ношения это еще хуже, чем вовсе не носить ее. Некоторые люди уверены в обратном и считают, что «лучше уж грязная маска, чем вообще ничего». Специально для таких людей ученые сделали напоминание, что грязная маска не способна остановить частицы меньше 2,5 микрометров. Такой вывод они сделали, создав компьютерную модель человека, на лицо которого натянута трехслойная медицинская маска. Виртуальная симуляция показала, что имеющиеся в воздухе крошечные капли способны осесть на лице, верхней части дыхательных путей и легких. Новая маска способна отталкивать их, а вот старая уменьшает скорость воздушного потока и может пропустить вирусные частицы внутрь.

Также ученые доказали, что чем больше в маске слоев, тем лучше. Даже самые крупные вирусы Pithovirus имеют размеры около 1,5 микрометров. А вот поры в одном слое медицинской маски имеют диаметр около 80 микрометров, то есть легко могут пропустить вирус . Поэтому слоев в маске должно быть несколько, в идеале 3. Ведь если их будет больше, у человека возникнут трудности с дыханием. Даже если вирусные частицы преодолеют один слой маски, в последующих они будут сталкиваться с другими частицами и возникнет хаос, известный как броуновское движение. В ходе этой неразберихи вирусы с большей долей вероятности попадут в ловушки маски.

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