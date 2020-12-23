Как самостоятельно сделать декор квартиры

На современном рынке предлагается великое множество предметов интерьера для декорирования квартир и домов. Это могут быть совершенно разнообразные предметы: зеркала на стенах, картины в гостиной, пуфик для прихожей и многое другое. Однако в крови большинства из нас есть ген «самоделкина и рукодельницы». В советское время, в эпоху тотального дефицита, наши дедушки и бабушки для украшения своих жилищ умудрялись создавать шедевры из подручных материалов. Так, например, изделия, выполненные модным тогда способом «Макраме», были практически в каждом доме. Они заменяли кашпо для цветов, газетницы, шторы на дверные проемы. Мастерицы одаривали своими работами друзей и родственников.

Если Вам очень хочется создать предмет декора руками, то обязательно реализуйте свою задумку. Перед тем, как начать украшать свое жилище, нужно определиться с главной тематикой будущих изделий. Они должны составлять единое целое с существующим интерьером. Излишне количество и разнообразие, яркость оттенков аксессуаров могут перегрузить жилое пространство, лишив его уюта. Декоративные подсвечники, вазы, ключницы и т. п, должны дополнять интерьер, а н переполнять его.

Предлагаю вашему вниманию несколько направлений декорирования для реализации желания сделать, что-либо своими руками.

Декоративные подушки

Декоративные подушки самый распространённый элемент. Они прекрасно вписываются в любой интерьер, главное, чтобы подходили по цвету и стилю оформления. Создать такой декор можно двумя путями. Приобрести готовую подушку и дополнить ее интересными элементами. Или сшить подушку самостоятельно и украсить ее. Перед началом пошива надо определится с формой подушки. Она может и должна иметь ту форму, которая нравится вам:

Квадратная

Круглая

В виде сердца или звезды.

Фотографии

Сейчас очень популярно украшать интерьер фотографиями, как своей семьи, так и изображениями любых свободных сюжетов. В этом случае точно есть возможность реализовать полеты фантазии. Создавая коллажи, используйте фото разных размеров, чередуя вертикальные и горизонтальные снимки. Изображения можно размещать каждое в отдельной рамке или в одной единой, или вообще без оформления. Главное, чтобы создаваемый шедевр смотрелся эстетично и вписывался в интерьер.

Ретро-декор

В каждой семье в кладовке или на чердаке дачи есть предметы из жизни старших поколений. Ярким примером ретро-декора может стать лампа или торшер с обновленным своими руками абажуром. Имеющийся каркас можно покрыть тканью, дизайнерской бумагой или иным современным материалом, украсив любыми аксессуарами от бусин до звездочек из фольги. Здесь открывается широкий простор для идей и творчества.

Зеркала

И, конечно же, украшение интерьера зеркалами. Когда-то они были предметами роскоши и доступны были только представителям высших сословий. Поэтому их было принято оформлять дорогими рамами. Сейчас зеркало доступно человеку с любым достатком, но привычка украшать его осталась в сознании. Преобразить обычное зеркало можно разными способами и средствами.

Желание преобразить свой дом, изготовив элементы декора своими руками, заслуживает всех похвал, потому что в эти украшения вложены самые лучшие частички вашей души!