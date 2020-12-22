Куда дует Джо Байден? Чем отличается новый персонаж от Дональда Трампа

Какой курс нового президента США будет в отношении России, и какие вопросы он будет решать

Вот и настали времена, которые, как показали результаты выборов в США, ждали превалирующее большинство американцев.

Так это на самом деле или нет, вряд ли мы уже когда-то узнаем. Но, тем не менее, Байден – новый президент, а Трамп старый. Что, конечно, отнюдь не скажешь, если смотреть через призму возраста.

Сложновато называть семидесятивосьмилетнего дедушку «новым». Однако, с другой стороны, в основу его президенства наверняка ляжет колоссальный политический опыт, накопленный не одним десятилетием. А вот что же это за опыт и куда будет дуть ветер под именем «Байден» попробуем разобраться в сегодняшнем материале.

Давайте немного обратимся к истории, чтобы попытаться раскусить дедушку Джо. С 1973 по 2009 год он был сенатором от крохотного штата Делавэр, чье население едва ли составляет один миллион человек. Тем не менее, это самый старый штат Америки, потому что самый первый из тринадцати колоний ратифицировал конституцию США 7 декабря 1787 года. За период своего сенаторства ему удалось даже дважды посетить Москву по приглашению Андрея Громыко и Алексея Косыгина в 1979 и 1988 годах. Ключевыми вопросами в то время были проблемы разоружения двух держав.

Обратим внимание на ряд очень интересных фактов, которые происходили в США, когда Байден только набирал свой политический и внешнеэкономический опыт. В 1973 году Дэвидом Рокфеллером была создана неправительственная беспартийная дискуссионная группа под названием «Трёхсторонняя комиссия». Её целью было создание тесного сотрудничества и взаимодействия между Японией, Западной Европой и Северной Америкой. А исполнительным директором этой организации стал некто Збигнев Бжезинский. Его деятельность заслуживает особого внимания. Во-первых, представьте себе всем нутром ненавидящего Россию поляка, да еще и на руководящих должностях в Госдепе США.

Сумасшедший коктейль. Этот человек стал автором глобальной стратегии антикоммунизма, концепции американской гегемонии (превосходства, первенства) нового типа. Всегда в должностях советников президентов был ярым противником Советского Союза. Гордился тем, что благодаря его стараниям были созданы афганские моджахеды и совместно с Джимми Картером им удалось втянуть СССР в Афганскую войну. Война очень сильно ударила и по бюджету, и по внешней политике Союза, не говоря о тысячах унесенных жизней, покалеченных судеб и разбитых семей. Также этот человек был членом президентского консультативного совета по внешней разведке, помогал расширять НАТО на Восток, помогал в организации Украинского конфликта и активно участвовал в качестве советника во многих военных компаниях США во времена президентства Барака Обамы. А самое главное – он был прекрасным учителем и соратником для нашего уважаемого Джо Байдена!

Как раз после 2008 года Байден стал трудиться в администрации Обамы в должности вице-президента, идя оба срока с ним «плечо к плечу». По многим данным существует информация, что именно он непосредственно «курировал» украинское направление в Администрации президента. Кстати, также достоверно известно, что его сын Хантер занимал пост в совете директоров крупной газодобывающей украинской компании Burisma с 2014 года

По различным версиям, назначен туда он был непосредственно под давлением Джо Байдена на украинские власти взамен на предоставление кредита в миллиард долларов США. После того, как Джо объявил о том, что планирует участвовать в президентской гонке в апреле прошлого года, его сын незамедлительно покинул свой пост в украинской компании. А Трамп, активно занимаясь расследованием этой истории, сам чуть не «слетел» с президентского кресла из-за большого количества призывов к импичменту осенью прошлого года.

Демократы очень старались доказать причастность Трампа к сговору с Россией и нашем вмешательстве в президентскую гонку.

Таким образом, качественно проанализировав не только общепринятую политику президентов США, выдвигаемых от демократической партии, но и самого Байдена, как политика и личность, можно сделать ряд вполне логичных выводов и предположений.

Во-первых, очевидно, что внешняя политика новоизбранного президента будет дальше направлена на доказательство всему миру своего первенства и влияния так называемой «сверхдержавы». Во-вторых, сам Байден, как и его команда, весьма «бойко» настроены на продолжение дальнейшей антироссийской политики. Для кого-то это связано со страхами того, что Россия может возродиться и составить серьезную конкуренцию на мировой арене, а для кого-то это вообще дело всей жизни, принципа, чести, если хотите… Поэтому, очевидно, что мы увидим дальнейшее влияние США на Украине, возможные попытки вернуть Крым или пересмотреть Минские соглашения. Ведь история с тем, чтобы втянуть Россию в очередную изнурительную войну уже успешно использовалась на политическом поприще Байдена. А значит, вполне вероятно и обострение на Донбассе, а возможно и в Беларуси. Неслучайно же Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию в Вашингтон. И в силу того, что очевидно, белорусской оппозиции будет оказываться всяческая помощь, следующие в очереди к «американской кормушке» будут стоять российские оппозиционеры. Если уже не стоят…

К сожалению, во времена смены власти в США, у многих стран, которые видят в Америке не просто «сверхдержаву», а мешок с деньгами, как будто просыпается голодный инстинкт. Некоторые президенты начинают стараться, «лебезить», лишь бы добиться расположения и очередного транша в пару миллиардов долларов. Не задумываясь, чем по факту придется расплачиваться.

Поэтому, вполне вероятно, что с приходом такого «старого нового» президента, 2020 год многим покажется хорошим. Но время расставит все точки на свои места, поживём-увидим…

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