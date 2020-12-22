Где окажутся космические аппараты, отправленные в космос через миллион лет?

Аппараты, сделанные человеком и отправленные в космос , возможно, переживут само человечество.

Реальность такова, что биологические организмы, в том числе и мы с вами, не способны путешествовать по открытому космосу. Даже находясь внутри космического корабля, мы подвержены разрушительной силе космической радиации, способной за 7 лет путешествия превратить наших умнейших астронавтов в людей, не способных даже разговаривать, не то что самостоятельно передвигаться по поверхности другой планеты. Отмечу, именно по этой причине многие ученые не верят в реальность того, что Илон Маск отправит людей на Марс в ближайшие несколько лет. Как бы там ни было, на сегодняшний день сапиенсы не могут покинуть свою планету. Но наши роботизированные аппараты, в отличие от нас, не восприимчивы к космической радиации, а потому могут свободно бороздить космическое пространство. Прямо сейчас, пока вы читаете эту статью, пять космических аппаратов направляются к далеким звездам. К «Вояджерам» и «Пионерам» вскоре присоединится межпланетная космическая станция «Новые горизонты», которая пять лет назад пролетела мимо Плутона. Но куда держат путь эти космические странники?

Космические путешественники

Если вам довелось недавно смотреть на звездное небо, то вы наверняка помните, какими величественными и неподвижными кажутся звезды. На самом деле, хоть наблюдателю с Землю этого и не видно, все в космосе пребывает в движении. Звезды движутся относительно друг друга со скоростью более чем в десять раз превышающей самые быстрые созданные человеком машины. Например, «Вояджеры» и межпланетная космическая станция «Новые горизонты» движутся со скоростью почти 5000 километров в час, но наше солнце , которое вращается вокруг галактики в неторопливом для звезды темпе, обгоняет их со скоростью 72 километра в час.

Двигаясь со скоростью улитки по галактическим меркам, нашим роботизированным аппаратам понадобятся тысячелетия, чтобы приблизиться к ближайшим звездам. Недавно команда исследователей из Института астрономии Макса Планка и Лаборатории реактивного движения NASA провели расчеты, с целью выяснить, когда «Вояджеры» или «Горизонты» достигнут чужих солнц. Впервые исследование было опубликовано в журнале Research Notes of the American Astronomical Society (RNAAS).

Хотя «Вояджеры» и «Новые горизонты» по-прежнему поддерживают связь с Землей, «Пионеры» давно вышли из строя. В ближайшие годы они погрузятся во тьму, обреченные бесшумно бороздить межзвездное пространство.



Недавно я рассказывала о новой миссии Европейского космического агентства, которая находится в процессе создания новейшей карты звездного неба. Космический аппарат Gaia собирает данные о движении огромного количества звезд. Первые исследования, основанные на наблюдениях Gaia были опубликованы 2018 году. Последний набор данных включает информацию о местоположении и скорости в общей сложности 7,2 миллионов звезд.

Используя данные полученные с помощью Gaia, авторы научной работы объединили траектории этих звезд и космических аппаратов «Вояджер» и «Пионер», чтобы определить ближайшие встречи аппаратов с другими звездами в течение следующего миллиона лет. Да, путешествие будет долгим. В результате исследователи обнаружили около 60 звезд, к которым наши космические роботы приблизятся в течение следующего миллиона лет.

Миллион лет в мгновение ока

Ближайшая встреча «Вояджера-2» со звездой произойдет примерно через 40 000 лет. Аппарату «Вояджер-1» и обоим «Пионерам» понадобится чуть больше времени, чтобы добраться до других солнц – около 90 000 лет («Пионер-10»), 300 000 лет («Вояджер-1») и 930 000 лет («Пионер-11»).

Когда «Вояжеры» и «Пионеры» достигнут других звезд, отсюда, с Земли, мы не сможем их разглядеть. Вообще, делать прогнозы относительно того, будет ли наша цивилизация процветать через миллион лет, невероятно сложно и вряд ли предоставляется возможным. А вот математические расчеты движения космических объектов достаточно точно описывают грядущее. Безусловно, всех нас волнует достигнут ли послания, высеченные на золотых пластинах «Вояджеров» и «Пионеров» своего адресата. По мнению авторов нового исследования, вероятность того, что инопланетяне заметят посланников с Земли и смогут расшифровать послание, крайне мала, а по космическим меркам миллион лет – лишь мгновение.

Но где окажутся наши космические путешественники спустя два, три и даже пять миллионов лет? Как пишет в своей статье редактор портала SingularityHub Джейсон Дорриер, не исключено, что «Вояджеры», «Пионеры» или «Новые горизонты» вторгнуться в чужие звездные системы, прямо как удивительный Оумуамуа и комета Борисова посетили Солнечную систему.

Неизвестно, суждено ли хотя бы одному из пяти космических путешественников завершить свой путь в руках инопланетной цивилизации, способной расшифровать послание и обнаружить нашу крохотную планету. Возможно, когда-нибудь, на просторах бесконечной Вселенной кто-то, поставив золотую пластину «Вояджера», насладиться пением Чака Берри и Вилли Джонсона.