Чем вредны ароматизаторы в электронных сигаретах?

В том, что вейпы наносят вред человеческому организму, нет ничего удивительного. Но какой именно вред ни наносят?

Сегодня многие люди отказываются от сигарет и переходят на так называемые «вейпы». Вместо табачного дыма они вдыхают в себя пар, который содержит никотин и различные ароматизаторы. Производители электронных сигарет уверяют, что их продукция несет гораздо меньше вреда для здоровья, чем обычные сигареты. Но это совершенно не значит, что они безвредны. Недавно австралийские ученые решили выяснить, как содержащиеся в жидкостях для «вейпов» ароматизаторы влияют на состояние легких. Оказалось, что они не только вредят дыхательной системе людей, но и могут ослабить иммунитет. В ходе научной работы исследователи смогли выявить два вкуса, которые наносят курильщикам наибольший вред. Так что людям рекомендуется перестать их покупать, а лучше — вообще бросить курение, потому что оно может нанести непоправимый вред.

Жидкости для вейпа

По словам автора научной работы Лауры Александер (Laura Alexander), около 99% жидкостей для электронных сигарет обладают каким-либо ароматом. Какие именно химические вещества добавляются в жидкости помимо никотина она не рассказала. Однако проведенное ими исследование показало, что эти вещества опасны для здоровья легких и иммунитета. Это было доказано в ходе эксперимента, в рамках которого были взяты пробы из дыхательных путей и слюны 21 взрослого человека, которые регулярно курят электронные сигареты. Результаты научной работы были опубликованы в научном журнале American Journal of Physiology.

Жидкостей для вейпа огромное множество и все они потенциально опасны

Вред вейпа для легких

Взятые у добровольцев клетки легких были помещены в пробирку. Они были обработаны десятью разновидностями ароматизаторов для электронных сигарет. Эксперимент показал, что практически каждый из них наносит клеткам вред. В некоторых случаях возникал некроз, то есть гибель тканей. Также были выявлены случаи апоптоза, которая по своей сути является «самоубийством» клеток. В долгосрочной перспективе курение вейпа с ароматизаторами может привести к серьезным проблемам с легкими, вплоть до их разрушения. Это не доказано, но теоретически такое действительно может произойти. Тем более если учесть, что вейпы обычно всегда под рукой и курятся они чаще и дольше, чем обычные сигареты.

Вред вейпа для иммунитета

Также эксперименты внутри пробирок показали, что ароматизаторы разрушают альвеолярные макрофаги. Так называются иммунные клетки легких, основная цель которых — уничтожение вдыхаемых бактерий. Мало того, что пораженные ароматизаторами макрофаги хуже справлялись с потенциально опасными микробами. Так еще они провоцируют выработку белков, которые могут стать причиной возникновения воспалений. Опять же, это не доказано, но любители вейпов могут быть меньше защищены от болезней.

Самые опасные вкусы вейпов

В ходе эксперимента также было выяснено, что уровень вреда от жидкости зависит от ее вкуса. То есть, некоторые жидкости для вейпа вредят легким и иммунитету больше, чем остальные. В этом конкретном случае самыми опасными оказались жидкости со вкусом банана и шоколада. Ученым необходимо изучить их состав более подробно. Но они уже советуют людям обходить стороной такие жидкости. Так, на всякий случай.

А еще лучше полностью отказаться от вейпинга. В 2019 году среди любителей «ароматизированного пара» распространилась загадочная болезнь, симптомами которой были одышка, боль в груди и тошнота. В ходе обследований в их легких обнаруживались следы ожогов. В конце года одному из жертв вейпа даже была проведена операция по пересадке легких.