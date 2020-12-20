Солнцезащитный экран телескопа Джеймса Уэбба успешно прошел тесты

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Огромный пятислойный солнцезащитный экран полностью собранного космического телескопа НАСА имени Джеймса Уэбба успешно завершил последнюю серию крупномасштабных испытаний на развертывание и натяжение. Эта веха приближает обсерваторию к запуску в 2021 году.

«Это одно из самых больших достижений Уэбба в 2020 году», – сказал Альфонсо Стюарт, руководитель службы развертывания систем Уэбба в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте. «Мы смогли точно синхронизировать разворачивающееся движение очень медленным и контролируемым образом и сохранить его критическую форму воздушного змея, что означает, что экран готов выполнять эти действия в космосе».

Солнцезащитный экран защищает телескоп и отражает свет и тепло от Солнца, Земли и Луны в космос . Обсерватория должна быть холодной, чтобы выполнять новаторские наблюдения в инфракрасном свете, который невидим для человеческого глаза и ощущается как тепло.

В тени солнечного экрана инновационные технологии и чувствительные инфракрасные датчики Уэбба позволят ученым наблюдать далекие галактики и изучать многие другие интригующие объекты во Вселенной. Поддержание формы солнцезащитного козырька – это деликатный и очень сложный процесс.

«Поздравляем всю команду. Из-за большого размера Уэбба и строгих требований к производительности развертывания невероятно сложны. Помимо необходимых технических знаний, этот набор тестов требовал детального планирования, решимости, терпения и открытого общения. Наша команда доказала, что у нее есть все эти атрибуты. Удивительно думать, что в следующий раз, когда солнцезащитный экран Уэбба будет развернут, он будет за многие тысячи миль, мчась сквозь космос », – сказал Джеймс Купер, менеджер по солнцезащитным средствам в Центре космических полетов.

Во время тестирования инженеры отправили серию команд аппаратному обеспечению космического телескопа, которое активировало 139 исполнительных механизмов, восемь двигателей и тысячи других компонентов, чтобы развернуть и растянуть пять мембран солнцезащитного экрана до окончательной формы.

Сложная часть теста – развернуть солнцезащитный экран в гравитационной среде Земли, которая вызывает трение, в отличие от развертывания материала в космосе без воздействия гравитации.

Для запуска солнцезащитный козырек будет сложен с двух сторон обсерватории и помещен в ракету-носитель Ariane 5, предоставленную Европейским космическим агентством.

Большой солнцезащитный экран разделяет обсерваторию на теплую, обращенную к Солнцу сторону (около 85 градусов по Цельсию) и сторону, обращенную к холодному космосу (минус 233 градусов), и состоит из оптики и научных инструментов. Солнцезащитный экран защитит оптику и датчики обсерватории, поэтому они будут оставаться при очень низких температурах для проведения научных исследований.

В настоящее время команда инженеров готовится к заключительным испытаниям на обсерватории в следующие пару месяцев перед отправкой телескопа JWST на место запуска следующим летом.