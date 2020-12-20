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Марс-Экспресс обнаружил “Ангела” возле Южного полюса Марса

Марс-Экспресс обнаружил “Ангела” возле Южного полюса Марса
Новое изображение было получено стереокамерой высокого разрешения (HRSC)

Крылья ангельской фигуры в комплекте с нимбом можно увидеть на новом изображении, полученном с космического аппарата ESA Mars Express, в то время как большое сердце расположено справа от центра.

Новое изображение было получено стереокамерой высокого разрешения (HRSC) на борту Mars Express 8 ноября 2020 года. На нем видны поля дюн и несколько перигляциальных образований в южной полярной области Марса, причем сам полюс расположен прямо вне кадра справа.

Регион обычно покрыт ледяной шапкой толщиной 1,5 км, диаметром около 400 км и объемом 1,6 млн км3, из которых чуть более 12% составляет водяной лед.

Остальная часть шапки в основном состоит из твердого углекислого газа, который зимой замерзает, а летом сублимируется.

Поскольку южное полушарие Марса в настоящее время переживает лето, фотография показывает, что запасы льда на южном полюсе планеты находятся на самом низком уровне за год.

У «Ангела» и «Сердца» есть несколько интересных особенностей.

Во-первых, рука ангела (как будто она тянется влево), считается большой сублимационной ямой, типом объекта, который образуется, когда лед превращается в газ и оставляет пустые карманы и углубления на поверхности планеты.

Ямы сублимации были замечены и на других планетах Солнечной системы, таких как Плутон, а также их можно увидеть разбросанными по местности справа.

Переходя к одной из самых отличительных черт ангела, его ореолу, мы обнаруживаем еще более интригующие процессы.

«Голова» и ореол образованы ударным кратером шириной 15 км, образовавшимся в результате падения космического тела и столкновения его с корой Марса.

Когда астероид упал, он врезался в поверхность, обнажив многочисленные слоистые отложения, составляющие южный полярный регион.

Марс-Экспресс обнаружил “Ангела” возле Южного полюса Марса
©ESA / DLR / FU Berlin / CC BY-SA 3.0 IGO.

Эти подповерхностные слои можно увидеть в других областях, где поверхность была нарушена, – областях, которые четко идентифицируются на соответствующем топографическом изображении из-за их особенно низкой высоты – и намекают на долгую, сложную и интересную историю этой части Марса.

Сердце подчеркивается крутым откосом – линией скал или крутых склонов, созданных эрозионными процессами – и отделенными от темных просторов дюн внизу.

Происхождение этого темного материала, который находится по всему Марсу, остается неясным, но ученые полагают, что когда-то он существовал глубже под поверхностью в слоях материала, образованных древней вулканической активностью.

Хотя изначально этот материал был захоронен, с тех пор он был вынесен на поверхность в результате продолжающихся ударов и эрозии, а затем распространился по планете более широко под действием марсианских ветров.

20 декабрь 2020 /
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